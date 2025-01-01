CRedBlackTreeNode<T>

Die Klasse CRedBlackTreeNode<T> ist eine Hilfsklasse für die Implementierung der Klasse CRedBlackTree<T>.

Beschreibung

Die Klasse CRedBlackTreeNode<T> ist ein Knoten des Rot-Schwarz-Baumes CRedBlackTree<T>. In dieser Klasse sind Methoden der Navigation im Baum implementiert.

Deklaration

template<typename T>

class CRedBlackTreeNode

Überschrift

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Methoden der Klasse