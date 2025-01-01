CRedBlackTreeNode<T>
Die Klasse CRedBlackTreeNode<T> ist eine Hilfsklasse für die Implementierung der Klasse CRedBlackTree<T>.
Beschreibung
Die Klasse CRedBlackTreeNode<T> ist ein Knoten des Rot-Schwarz-Baumes CRedBlackTree<T>. In dieser Klasse sind Methoden der Navigation im Baum implementiert.
Deklaration
template<typename T>
Überschrift
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Gibt zurück und setzt den Wert des Knotens
Gibt zurück und setzt einen Pointer auf den linken Knoten
Gibt zurück und setzt einen Pointer auf den rechten Knoten
Gibt zurück und setzt die Farbe des Knotens
Stellt fest, ob dieser Knoten ein Blatt ist
Erstellt einen neuen schwarzen Knoten ohne Elter und Kinder und gibt einen Pointer zum Knoten zurück