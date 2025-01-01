DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCRedBlackTreeNode<T> 

CRedBlackTreeNode<T>

Die Klasse CRedBlackTreeNode<T> ist eine Hilfsklasse für die Implementierung der Klasse CRedBlackTree<T>.

Beschreibung

Die Klasse CRedBlackTreeNode<T> ist ein Knoten des Rot-Schwarz-Baumes CRedBlackTree<T>. In dieser Klasse sind Methoden der Navigation im Baum implementiert.

Deklaration

   template<typename T>
   class CRedBlackTreeNode

Überschrift

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Value

Gibt zurück und setzt den Wert des Knotens

Parent

Gibt zurück und setzt den Wert des Knotens

Left

Gibt zurück und setzt einen Pointer auf den linken Knoten

Right

Gibt zurück und setzt einen Pointer auf den rechten Knoten

Color

Gibt zurück und setzt die Farbe des Knotens

IsLeaf

Stellt fest, ob dieser Knoten ein Blatt ist

CreateEmptyNode

Erstellt einen neuen schwarzen Knoten ohne Elter und Kinder und gibt einen Pointer zum Knoten zurück