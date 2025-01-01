DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIMap<TKey,TValue> 

IMap<TKey, TValue>

Die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen von Schlüssel-Wert-Paaren.

Beschreibung

Die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> definiert die grundlegende Methoden für das Arbeiten mit Sammlungen, deren Daten als Schlüssel-Wert-Paare gespeichert werden.

Deklaration

   template<typename TKey, typename TValue>
   interface IMap : public ICollection<TKey>

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      IMap

Direkte Unterklassen

CHashMap, CSortedMap

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einer Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar hinzu

Contains

Stellt fest, ob eine Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert enthält

Remove

Entfernt das erste Auftreten eines Schlüssel-Wert-Paares mit dem angegebenen Schlüssel aus einer Sammlung

TryGetValue

Erhält ein Element nach dem angegebenen Schlüssel aus einer Sammlung

TrySetValue

Ändert den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares aus einer Sammlung nach dem angegebenen Schlüssel

CopyTo

Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus einer Sammlung in die angegebenen Arrays beginnend mit einem bestimmten Index
Add