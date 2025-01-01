IMap<TKey, TValue>
Die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen von Schlüssel-Wert-Paaren.
Beschreibung
Die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> definiert die grundlegende Methoden für das Arbeiten mit Sammlungen, deren Daten als Schlüssel-Wert-Paare gespeichert werden.
Deklaration
|
template<typename TKey, typename TValue>
Überschrift
|
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
|
Vererbungshierarchie
IMap
Direkte Unterklassen
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Fügt einer Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar hinzu
|
Stellt fest, ob eine Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert enthält
|
Entfernt das erste Auftreten eines Schlüssel-Wert-Paares mit dem angegebenen Schlüssel aus einer Sammlung
|
Erhält ein Element nach dem angegebenen Schlüssel aus einer Sammlung
|
Ändert den Wert eines Schlüssel-Wert-Paares aus einer Sammlung nach dem angegebenen Schlüssel
|
Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus einer Sammlung in die angegebenen Arrays beginnend mit einem bestimmten Index