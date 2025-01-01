IMap<TKey, TValue>

Die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen von Schlüssel-Wert-Paaren.

Beschreibung

Die Schnittstelle IMap<TKey, TValue> definiert die grundlegende Methoden für das Arbeiten mit Sammlungen, deren Daten als Schlüssel-Wert-Paare gespeichert werden.

Deklaration

template<typename TKey, typename TValue>

interface IMap : public ICollection<TKey>

Überschrift

#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection IMap Direkte Unterklassen CHashMap, CSortedMap

Methoden der Klasse