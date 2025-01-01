DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T> 

CArrayList<T>

Die Klasse CArrayList<T> ist ein Template-Klasse, die die Schnittstelle IList<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CArrayList<T> implementiert eine dynamische Liste der Daten vom Typ T. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für das Arbeiten mit einer Liste bereit: Zugriff auf ein Element nach seinem Index, Suchen und Löschen des Elements, Sortieren und andere.

Deklaration

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

Überschrift

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      IList

          CArrayList

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Capacity

Gibt zurück und setzt die aktuelle Kapazität einer Liste

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einer Liste zurück

Contains

Legt fest, ob eine Liste das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet

TrimExcess

Reduziert die Kapazität einer Liste auf die tatsächliche Zahl der Elemente

TryGetValue

Erhält ein Element der Liste nach dem angegebene Index

TrySetValue

Setzt den Wert eines Elements der Liste nach dem angegebenen Index

Add

Fügt der Liste ein Element hinzu

AddRange

Fügt der Liste eine Sammlung oder ein Array von Elementen hinzu

Insert

Fügt ein Element nach dem angegebenen Index in die Liste ein

InsertRange

Fügt eine Sammlung oder ein Array von Elementen nach dem angegebenen Index in die Liste ein

CopyTo

Kopiert alle Elemente einer Liste in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index

BinarySearch

Sucht nach dem angegebenen Wert in einer aufsteigend sortierten Liste

IndexOf

Sucht nach dem ersten Auftreten eines Wertes in der Liste

LastIndexOf

Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in der Liste

Clear

Löscht alle Elemente einer Sammlung

Remove

Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus der Liste

RemoveAt

Löscht das angegebene Element nach dem angegebenen Index aus der Liste

RemoveRange

Entfernt einen Bereich von Elementen aus der Liste

Reverse

Ändert die Reihenfolge von Elementen in der Liste

Sort

Sortiert Elemente der Liste