CArrayList<T>

Die Klasse CArrayList<T> ist ein Template-Klasse, die die Schnittstelle IList<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CArrayList<T> implementiert eine dynamische Liste der Daten vom Typ T. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für das Arbeiten mit einer Liste bereit: Zugriff auf ein Element nach seinem Index, Suchen und Löschen des Elements, Sortieren und andere.

Deklaration

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

Überschrift

#include <Generic\ArrayList.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection IList CArrayList

Methoden der Klasse