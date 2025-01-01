- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
CArrayList<T>
Die Klasse CArrayList<T> ist ein Template-Klasse, die die Schnittstelle IList<T> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CArrayList<T> implementiert eine dynamische Liste der Daten vom Typ T. Diese Klasse stellt die grundlegenden Methoden für das Arbeiten mit einer Liste bereit: Zugriff auf ein Element nach seinem Index, Suchen und Löschen des Elements, Sortieren und andere.
Deklaration
template<typename T>
Überschrift
#include <Generic\ArrayList.mqh>
Vererbungshierarchie
CArrayList
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Gibt zurück und setzt die aktuelle Kapazität einer Liste
Gibt die Anzahl der Elemente in einer Liste zurück
Legt fest, ob eine Liste das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet
Reduziert die Kapazität einer Liste auf die tatsächliche Zahl der Elemente
Erhält ein Element der Liste nach dem angegebene Index
Setzt den Wert eines Elements der Liste nach dem angegebenen Index
Fügt der Liste ein Element hinzu
Fügt der Liste eine Sammlung oder ein Array von Elementen hinzu
Fügt ein Element nach dem angegebenen Index in die Liste ein
Fügt eine Sammlung oder ein Array von Elementen nach dem angegebenen Index in die Liste ein
Kopiert alle Elemente einer Liste in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index
Sucht nach dem angegebenen Wert in einer aufsteigend sortierten Liste
Sucht nach dem ersten Auftreten eines Wertes in der Liste
Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in der Liste
Löscht alle Elemente einer Sammlung
Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus der Liste
Löscht das angegebene Element nach dem angegebenen Index aus der Liste
Entfernt einen Bereich von Elementen aus der Liste
Ändert die Reihenfolge von Elementen in der Liste
Sortiert Elemente der Liste