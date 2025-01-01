CStack<T>

Die Klasse CStack<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CStack<T> ist eine dynamische Kollektion der Daten vom Typ T, realisiert als ein Stack basierend auf dem Prinzip "Last In — First Out" (LIFO).

Deklaration

template<typename T>

class CStack : public ICollection<T>

Überschrift

#include <Generic\Stack.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection CStack

Methoden der Klasse