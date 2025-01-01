DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCStack<T> 

CStack<T>

Die Klasse CStack<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CStack<T> ist eine dynamische Kollektion der Daten vom Typ T, realisiert als ein Stack basierend auf dem Prinzip "Last In — First Out" (LIFO).

Deklaration

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

Überschrift

   #include <Generic\Stack.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      CStack

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einem Stack ein Element hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einem Stack zurück

Contains

Legt fest, ob ein Stack ein Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet

TrimExcess

Reduziert die Kapazität eines Stacks auf die tatsächliche Anzahl der Elemente

CopyTo

Kopiert alle Elemente eines Stacks in den angegebenen Array beginnend mit einem bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente eines Stacks

Remove

Löscht das erste Auftreten des angegebenen Elements aus einem Stack

Push

Fügt einem Stack ein Element hinzu

Peek

Gibt das Anfangselement zurück, ohne es aus dem Stack zu löschen

Pop

Gibt das Anfangselement zurück und löscht es aus dem Stack
Add