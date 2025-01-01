CStack<T>
Die Klasse CStack<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CStack<T> ist eine dynamische Kollektion der Daten vom Typ T, realisiert als ein Stack basierend auf dem Prinzip "Last In — First Out" (LIFO).
Deklaration
template<typename T>
Überschrift
#include <Generic\Stack.mqh>
Vererbungshierarchie
CStack
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Fügt einem Stack ein Element hinzu
Gibt die Anzahl der Elemente in einem Stack zurück
Legt fest, ob ein Stack ein Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet
Reduziert die Kapazität eines Stacks auf die tatsächliche Anzahl der Elemente
Kopiert alle Elemente eines Stacks in den angegebenen Array beginnend mit einem bestimmten Index
Löscht alle Elemente eines Stacks
Löscht das erste Auftreten des angegebenen Elements aus einem Stack
Fügt einem Stack ein Element hinzu
Gibt das Anfangselement zurück, ohne es aus dem Stack zu löschen
Gibt das Anfangselement zurück und löscht es aus dem Stack