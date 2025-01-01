ICollection<T>

ICollection<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen.

Beschreibung

Die Schnittstelle ICollection<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Sammlungen: Berechnung der Anzahl der Elemente, Bereinigung der Sammlung, Hinzufügen und Entfernen von Elementen und andere.

Deklaration

template<typename T>

interface ICollection

Überschrift

#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection Direkte Unterklassen CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Methoden der Klasse