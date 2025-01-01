ICollection<T>
ICollection<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen.
Beschreibung
Die Schnittstelle ICollection<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Sammlungen: Berechnung der Anzahl der Elemente, Bereinigung der Sammlung, Hinzufügen und Entfernen von Elementen und andere.
Deklaration
template<typename T>
Überschrift
#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>
Vererbungshierarchie
ICollection
Direkte Unterklassen
CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet
Methoden der Klasse
Methode
Beschreibung
Fügt einer Sammlung ein Element hinzu
Gibt die Anzahl der Elemente in einer Sammlung zurück
Stellt fest, ob die Sammlung ein Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet
Kopiert alle Elemente einer Sammlung in den angegebenen Array beginnend mit einem bestimmten Index.
Löscht alle Elemente einer Sammlung
Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus einer Sammlung.