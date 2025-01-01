DokumentationKategorien
ICollection<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Sammlungen.

Beschreibung

Die Schnittstelle ICollection<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Sammlungen: Berechnung der Anzahl der Elemente, Bereinigung der Sammlung, Hinzufügen und Entfernen von Elementen und andere.

Deklaration

   template<typename T>
   interface ICollection

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

Direkte Unterklassen

CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einer Sammlung ein Element hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einer Sammlung zurück

Contains

Stellt fest, ob die Sammlung ein Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet

CopyTo

Kopiert alle Elemente einer Sammlung in den angegebenen Array beginnend mit einem bestimmten Index.

Clear

Löscht alle Elemente einer Sammlung

Remove

Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus einer Sammlung.
