Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIEqualityComparer<T> 

Die Schnittstelle IEqualityComparer<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung einer universellen Klasse, die zwei Objekte vom Typ Т miteinander vergleicht.

Beschreibung

Die Schnittstelle IEqualityComparer<T> definiert die Methoden für das Abrufen des Hashcodes eines Objekts vom Typ T und für den Vergleich hinsichtlich der Gleichheit von zwei Objekten vom Typ T.

Deklaration

   template<typename T>
   interface IEqualityComparer

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Vererbungshierarchie

  IEqualityComparer

Direkte Unterklassen

CDefaultEqualityComparer

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Equals

Vergleicht zwei Werte vom Typ T

HashCode

Berechnet den Wert des Hash-Codes von einem Objekt vom Typ T