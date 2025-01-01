IEqualityComparer<T>

Die Schnittstelle IEqualityComparer<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung einer universellen Klasse, die zwei Objekte vom Typ Т miteinander vergleicht.

Beschreibung

Die Schnittstelle IEqualityComparer<T> definiert die Methoden für das Abrufen des Hashcodes eines Objekts vom Typ T und für den Vergleich hinsichtlich der Gleichheit von zwei Objekten vom Typ T.

Deklaration

template<typename T>

interface IEqualityComparer

Überschrift

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Vererbungshierarchie IEqualityComparer Direkte Unterklassen CDefaultEqualityComparer

Methoden der Klasse