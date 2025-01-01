Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T>
Die Schnittstelle IEqualityComparer<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung einer universellen Klasse, die zwei Objekte vom Typ Т miteinander vergleicht.
Beschreibung
Die Schnittstelle IEqualityComparer<T> definiert die Methoden für das Abrufen des Hashcodes eines Objekts vom Typ T und für den Vergleich hinsichtlich der Gleichheit von zwei Objekten vom Typ T.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>
|
Vererbungshierarchie
IEqualityComparer
Direkte Unterklassen