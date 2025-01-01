Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T>
Die Schnittstelle IEqualityComparable<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander vergleichen kann.
Beschreibung
Die Schnittstelle IEqualityComparable<T> definiert die Methoden für das Abrufen des Hashcodes des aktuellen Objekts und für den Vergleich hinsichtlich der Gleichheit mit einem anderen Objekt vom selben Typ.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>
|
Vererbungshierarchie
IEqualityComparable
Direkte Unterklassen