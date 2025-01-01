DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIEqualityComparable<T> 

IEqualityComparable<T>

Die Schnittstelle IEqualityComparable<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Objekten, die man miteinander vergleichen kann.

Beschreibung

Die Schnittstelle IEqualityComparable<T> definiert die Methoden für das Abrufen des Hashcodes des aktuellen Objekts und für den Vergleich hinsichtlich der Gleichheit mit einem anderen Objekt vom selben Typ.

Deklaration

   template<typename T>
   interface IEqualityComparable

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Vererbungshierarchie

  IEqualityComparable

Direkte Unterklassen

IComparable

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Equals

Vergleicht das aktuelle Objekt mit dem angegebenen Wert

HashCode

Berechnet den Wert des Hashcodes für das aktuelle Objekt