CHashSet<T>
Die Klasse CHashSet<T> ist ein Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CHashSet<T> implementiert eine nicht geordnete dynamische Datenmenge vom Typ T unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit jedes Wertes. Diese Klasse bietet die grundlegenden Methoden für die Arbeit und Operationen mit Datenmengen, Definieren strikter Untermengen und andere.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CHashSet
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Fügt einer Menge ein Element hinzu
|
Gibt die Anzahl der Elemente in einer Menge zurück
|
Stellt fest, ob die Menge das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet
|
Gibt den Pointer auf die Schnittstelle IEqualityComparer<T> zurück, der für das Organisieren einer Menge verwendet wird
|
Reduziert die Kapazität einer Menge auf die tatsächliche Anzahl der Elemente und setzt dadurch den ungenutzten Speicherplatz frei
|
Kopiert alle Elemente einer Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index
|
Löscht alle Elemente einer Menge
|
Entfernt das angegebene Element aus einer Menge
|
Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob sich die aktuelle Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays beinhaltet