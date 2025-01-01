Add Fügt einer Menge ein Element hinzu

Count Gibt die Anzahl der Elemente in einer Menge zurück

Comparer Stellt fest, ob die Menge das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet

Contains Gibt den Pointer auf die Schnittstelle IEqualityComparer<T> zurück, der für das Organisieren einer Menge verwendet wird

TrimExcess Reduziert die Kapazität einer Menge auf die tatsächliche Anzahl der Elemente und setzt dadurch den ungenutzten Speicherplatz frei

CopyTo Kopiert alle Elemente einer Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index

Clear Löscht alle Elemente einer Menge

Remove Entfernt das angegebene Element aus einer Menge

ExceptWith Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IntersectWith Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

SymmetricExceptWith Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

UnionWith Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IsProperSubsetOf Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsProperSupersetOf Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSubsetOf Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSupersetOf Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

Overlaps Stellt fest, ob sich die aktuelle Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen