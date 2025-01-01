DokumentationKategorien
CHashSet<T> 

CHashSet<T>

Die Klasse CHashSet<T> ist ein Template-Klasse, die die Schnittstelle ISet<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CHashSet<T> implementiert eine nicht geordnete dynamische Datenmenge vom Typ T unter Einhaltung der Bedingung der Einmaligkeit jedes Wertes. Diese Klasse bietet die grundlegenden Methoden für die Arbeit und Operationen mit Datenmengen, Definieren strikter Untermengen und andere.

Deklaration

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

Überschrift

   #include <Generic\HashSet.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      ISet

          CHashSet

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einer Menge ein Element hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einer Menge zurück

Comparer

Stellt fest, ob die Menge das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet

Contains

Gibt den Pointer auf die Schnittstelle IEqualityComparer<T> zurück, der für das Organisieren einer Menge verwendet wird

TrimExcess

Reduziert die Kapazität einer Menge auf die tatsächliche Anzahl der Elemente und setzt dadurch den ungenutzten Speicherplatz frei

CopyTo

Kopiert alle Elemente einer Menge in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente einer Menge

Remove

Entfernt das angegebene Element aus einer Menge

ExceptWith

Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IntersectWith

Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

SymmetricExceptWith

Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

UnionWith

Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IsProperSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsProperSupersetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSupersetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

Overlaps

Stellt fest, ob sich die aktuelle Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen

SetEquals

Stellt fest, ob die aktuelle Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays beinhaltet
