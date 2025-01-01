ArrayBinarySearch

Sucht den angegebenen Wert in einem aufsteigend sortierten eindimensionalen Array unter Verwendung der Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen.

template<typename T>

int ArrayBinarySearch(

T& array[],

const int start_index,

const int count,

T value,

IComparer<T>* comparer

);

Parameter

&array[]

[out] Array, in dem gesucht wird.

value

[in] Gesuchter Wert.

*comparer

[in] Schnittstelle für den Vergleich der Elemente.

start_index

[in] Anfangsindex, mit welchem die Suche beginnt.

count

[in] Länge des Suchbereichs.

Rückgabewert

Gibt den Index des ermittelten Elements zurück. Wenn der Wert nicht ermittelt ist, gibt den Index des kleineren Elements zurück, das dem gesuchten Wert am nächsten kommt.