Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T>
Die Klasse CDefaultComparer<T> ist eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IComparer<T> basierend auf den globalen Methoden Compare implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CDefaultComparer<T> wird in Template-Sammlungen von Daten standardmäßig verwendet, sofern der Nutzer nicht eine andere Klasse explizit verwendet, die die Schnittstelle IComparer<T> implementiert.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CDefaultComparer
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Vergleicht zwei Werte vom Typ T