CDefaultComparer<T>

Die Klasse CDefaultComparer<T> ist eine Hilfsklasse, die die Template-Schnittstelle IComparer<T> basierend auf den globalen Methoden Compare implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CDefaultComparer<T> wird in Template-Sammlungen von Daten standardmäßig verwendet, sofern der Nutzer nicht eine andere Klasse explizit verwendet, die die Schnittstelle IComparer<T> implementiert.

Deklaration

template<typename T>

class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Überschrift

#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Vererbungshierarchie IComparer CDefaultComparer

Methoden der Klasse