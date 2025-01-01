- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
CLinkedList<T>
Die Klasse CLinkedList<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
Beschreibung
Die Klasse CLinkedList<T> implementiert eine dynamische doppelt verkettete Liste der Daten vom Typ T. Diese Klasse stellt die wichtigsten Methoden für das Arbeiten mit doppelt verketteten Listen bereit: Hinzufügen, Entfernen, Suche nach dem Element und andere.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CLinkedList
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element hinzu
|
Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element nach dem angegebenen Knoten hinzu
|
Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element vor dem angegebenen Knoten hinzu
|
Fügt ein Element am Anfang einer doppelt verketteten Liste hinzu
|
Fügt ein Element am Ende einer doppelt verketteten Liste hinzu
|
Gibt die Anzahl der Elemente in einer doppelt verketteten Liste zurück
|
Gibt einen Pointer zum ersten Knoten einer doppelt verketteten Liste zurück
|
Gibt einen Pointer zum ersten Knoten einer doppelt verketteten Liste zurück
|
Gibt einen Pointer zum letzten Knoten einer doppelt verketteten Liste zurück
|
Stellt fest, ob die doppelt verkettete Liste das Element mit dem angegebenen Wert enthält
|
Kopiert alle Elemente einer Liste in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index
|
Löscht alle Elemente einer Sammlung
|
Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus der doppelt Liste
|
Entfernt das erste Element aus einer doppelt verketteten Liste
|
Entfernt das letzte Element aus einer doppelt verketteten Liste
|
Sucht nach dem ersten Auftreten des angegebenen Wertes in einer doppelt verketteten Liste
|
Sucht nach dem # Auftreten des angegebenen Wertes in einer doppelt verketteten Liste