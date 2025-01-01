DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCLinkedList<T> 

CLinkedList<T>

Die Klasse CLinkedList<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CLinkedList<T> implementiert eine dynamische doppelt verkettete Liste der Daten vom Typ T. Diese Klasse stellt die wichtigsten Methoden für das Arbeiten mit doppelt verketteten Listen bereit: Hinzufügen, Entfernen, Suche nach dem Element und andere.

Deklaration

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

Überschrift

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      CLinkedList

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Add

Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element hinzu

AddAfter

Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element nach dem angegebenen Knoten hinzu

AddBefore

Fügt einer doppelt verketteten Liste ein Element vor dem angegebenen Knoten hinzu

AddFirst

Fügt ein Element am Anfang einer doppelt verketteten Liste hinzu

AddLast

Fügt ein Element am Ende einer doppelt verketteten Liste hinzu

Count

Gibt die Anzahl der Elemente in einer doppelt verketteten Liste zurück

Head

Gibt einen Pointer zum ersten Knoten einer doppelt verketteten Liste zurück

First

Gibt einen Pointer zum ersten Knoten einer doppelt verketteten Liste zurück

Last

Gibt einen Pointer zum letzten Knoten einer doppelt verketteten Liste zurück

Contains

Stellt fest, ob die doppelt verkettete Liste das Element mit dem angegebenen Wert enthält

CopyTo

Kopiert alle Elemente einer Liste in den angegebenen Array, beginnend mit einem bestimmten Index

Clear

Löscht alle Elemente einer Sammlung

Remove

Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements aus der doppelt Liste

RemoveFirst

Entfernt das erste Element aus einer doppelt verketteten Liste

RemoveLast

Entfernt das letzte Element aus einer doppelt verketteten Liste

Find

Sucht nach dem ersten Auftreten des angegebenen Wertes in einer doppelt verketteten Liste

FindLast

Sucht nach dem # Auftreten des angegebenen Wertes in einer doppelt verketteten Liste
Add