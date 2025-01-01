CLinkedList<T>

Die Klasse CLinkedList<T> ist eine Template-Klasse, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

Beschreibung

Die Klasse CLinkedList<T> implementiert eine dynamische doppelt verkettete Liste der Daten vom Typ T. Diese Klasse stellt die wichtigsten Methoden für das Arbeiten mit doppelt verketteten Listen bereit: Hinzufügen, Entfernen, Suche nach dem Element und andere.

Deklaration

template<typename T>

class CLinkedList : public ICollection<T>

Überschrift

#include <Generic\LinkedList.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection CLinkedList

Methoden der Klasse