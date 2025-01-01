- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ISet<T>
Die Schnittstelle ISet<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenmengen.
Beschreibung
Die Schnittstelle ISet<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Mengen: Vereinigung, Schnitt, Definition strikter Teilmengen usw.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
|
Vererbungshierarchie
ISet
Direkte Unterklassen
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist
|
Stellt fest, ob sich die aktuelle Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen
|
Stellt fest, ob die aktuelle Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays beinhaltet