ISet<T>

Die Schnittstelle ISet<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenmengen.

Beschreibung

Die Schnittstelle ISet<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Mengen: Vereinigung, Schnitt, Definition strikter Teilmengen usw.

Deklaration

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

Überschrift

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection ISet Direkte Unterklassen CHashSet, CSortedSet

Methoden der Klasse