DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenISet<T> 

ISet<T>

Die Schnittstelle ISet<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenmengen.

Beschreibung

Die Schnittstelle ISet<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Mengen: Vereinigung, Schnitt, Definition strikter Teilmengen usw.

Deklaration

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      ISet

Direkte Unterklassen

CHashSet, CSortedSet

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

ExceptWith

Führt die Operation des Komplements der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IntersectWith

Führt die Operation des Schnitts der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

SymmetricExceptWith

Führt die Operation der symmetrischen Differenz der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

UnionWith

Führt die Operation der Vereinigung der aktuellen und der übergebenen Sammlung (Arrays) aus

IsProperSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Untermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsProperSupersetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSubsetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

IsSupersetOf

Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist

Overlaps

Stellt fest, ob sich die aktuelle Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen

SetEquals

Stellt fest, ob die aktuelle Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays beinhaltet