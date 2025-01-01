IList<T>

Die Schnittstelle IList<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenlisten.

Beschreibung

Die Schnittstelle IList<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Listen: Zugriff auf ein Element nach Index, Suche und Löschen eines Elements, Sortierung und andere.

Deklaration

template<typename T>

interface IList : public ICollection<T>

Überschrift

#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Vererbungshierarchie ICollection IList Direkte Unterklassen CArrayList

Methoden der Klasse