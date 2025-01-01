IList<T>
Die Schnittstelle IList<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenlisten.
Beschreibung
Die Schnittstelle IList<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Listen: Zugriff auf ein Element nach Index, Suche und Löschen eines Elements, Sortierung und andere.
Deklaration
|
template<typename T>
Überschrift
|
#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>
|
Vererbungshierarchie
IList
Direkte Unterklassen
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Erhält ein Element einer Liste nach dem angegebenen Index
|
Ändert den Wert einer Liste nach dem angegebenen Index
|
Fügt ein Element nach dem angegebenen Index in die Liste ein
|
Sucht nach dem ersten Auftreten eines Wertes in der Liste
|
Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in der Liste
|
Löscht ein Element aus der Liste nach dem angegebenen Index