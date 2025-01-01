DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIList<T> 

IList<T>

Die Schnittstelle IList<T> ist eine Schnittstelle für die Implementierung von Template-Datenlisten.

Beschreibung

Die Schnittstelle IList<T> definiert die grundlegenden Methoden für die Arbeit mit Listen: Zugriff auf ein Element nach Index, Suche und Löschen eines Elements, Sortierung und andere.

Deklaration

   template<typename T>
   interface IList : public ICollection<T>

Überschrift

   #include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Vererbungshierarchie

  ICollection

      IList

Direkte Unterklassen

CArrayList

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

TryGetValue

Erhält ein Element einer Liste nach dem angegebenen Index

TrySetValue

Ändert den Wert einer Liste nach dem angegebenen Index

Insert

Fügt ein Element nach dem angegebenen Index in die Liste ein

IndexOf

Sucht nach dem ersten Auftreten eines Wertes in der Liste

LastIndexOf

Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in der Liste

RemoveAt

Löscht ein Element aus der Liste nach dem angegebenen Index