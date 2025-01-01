文档部分
symbols_get

获取MetaTrader 5程序端中的所有交易品种。

symbols_get(
   group="GROUP"      // 交易品种选择过滤器
)

group="GROUP"

[in]  用于跑了一组必要交易品种的过滤器。可选参数。如果指定了组，则函数只返回满足指定条件的交易品种。

返回值

以元组的形式返回交易品种。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。

注意

group参数可以根据名称对交易品种进行分类。'*'可以用在字符串的开头和结尾。

group参数可被用作命名的参数或未命名的参数。两个选项工作方式相同。命名的选项(group="GROUP")使代码更易于阅读。

group参数可以包含多个逗号分隔条件。条件可以使用'*'设置为掩码。逻辑否定字符'!'可以用来表示排除条件。所有条件依序应用，这意味着应该先指定包含到组中的条件，然后再指定排除条件。例如，group="*, !EUR"意味着应该先选择所有交易品种，然后排除名称中包含"EUR"的交易品种。

不同于symbol_info()symbols_get()函数在单个调用中返回所有请求交易品种的数据。

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 获取所有交易品种
symbols=mt5.symbols_get()
print('Symbols: 'len(symbols))
count=0
# 显示前五个交易品种
for s in symbols:
    count+=1
    print("{}. {}".format(count,s.name))
    if count==5: break
print()
 
# 获取名称中包含RU的交易品种
ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")
print('len(*RU*): 'len(ru_symbols))
for s in ru_symbols:
    print(s.name)
print()
 
# 获取名称中不包含USD、EUR、JPY和GBP的交易品种
group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")
print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):'len(group_symbols))
for s in group_symbols:
    print(s.name,":",s)
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()
 
结果：
MetaTrader5程序包作者：MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5程序包版本：5.0.29
交易品种：84
1. EURUSD
2. GBPUSD
3. USDCHF
4. USDJPY
5. USDCNH
 
len(*RU*):  8
EURUSD
USDRUB
USDRUR
EURRUR
EURRUB
FORTS.RUB.M5
EURUSD_T20
EURUSD4
 
len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):  13
AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...
AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

另见

symbols_totalsymbol_selectsymbol_info