- Typen der Chartereignisse
- Chartperioden
- Charteigenschaften
- Positionieren des Charts
- Darstellung des Charts
- Beispiele von Arbeiten mit dem Chart
Drei Identifikatoren aus der Liste ENUM_CHART_POSITION sind moegliche Werte des Parameters position für die Funktion ChartNavigate().
ENUM_CHART_POSITION
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
CHART_BEGIN
|
Anfang des Charts (die ältesten Preise)
|
CHART_CURRENT_POS
|
Laufende Position
|
CHART_END
|
Ende des Charts (die neuesten Preise)
Beispiel:
|
long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);