Positionieren des Charts

Drei Identifikatoren aus der Liste ENUM_CHART_POSITION sind moegliche Werte des Parameters position für die Funktion ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

Identifikator

Beschreibung

CHART_BEGIN

Anfang des Charts (die ältesten Preise)

CHART_CURRENT_POS

Laufende Position

CHART_END

Ende des Charts (die neuesten Preise)

Beispiel:

   long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);
   if(handle!=0)
     {
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE);
      ResetLastError();
      bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150);
      if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
      ChartRedraw();
     }