Positionieren des Charts

Drei Identifikatoren aus der Liste ENUM_CHART_POSITION sind moegliche Werte des Parameters position für die Funktion ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

Identifikator Beschreibung CHART_BEGIN Anfang des Charts (die ältesten Preise) CHART_CURRENT_POS Laufende Position CHART_END Ende des Charts (die neuesten Preise)

Beispiel: