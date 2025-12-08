Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 30): Erstellen eines harmonischen AB-CD-Preisaktionsmusters mit visuellem Feedback"
Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 30): Erstellen eines harmonischen AB-CD-Preisaktionsmusters mit visuellem Feedback :
Das Muster AB=CD ist eine harmonische Handelsformation, die potenzielle Umkehrzonen durch vier wichtige Umkehrpunkte – A, B, C und D – identifiziert, die steigender oder fallender Form existieren, und die Fibonacci Verhältnisse nutzt, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. Bei einem steigenden AB=CD bildet die Struktur eine Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, bei der A ein hoher, B ein tiefer, C ein hoher und D ein tiefer (unter B) Umkehrpunkt ist, wobei die AB- und CD-Kanten gleich lang sind oder durch Fibonacci-Retracement- und Extensions-Verhältnisse miteinander verbunden sind; ein bearisches AB=CD folgt einer Tief-Hoch-Tief-Hoch-Sequenz, wobei D über B liegt:
Harmonisches Abwärtsmuster AB=CD:
Harmonisches Aufwärtsmuster AB=CD:
Unser Ansatz umfasst das Erkennen dieser Umkehrpunkte innerhalb eines bestimmten Bereichs der Balken, die Validierung des Musters, indem sichergestellt wird, dass die BC-Kante 0,382 bis 0,886 von AB und die CD-Kante 1,13 bis 2,618 von BC zurückgeht, die Visualisierung des Musters mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien für mehr Klarheit und die Ausführung von Trades am D-Punkt mit berechneten Stop-Loss- und mehreren Take-Profit-Levels auf der Grundlage von Fibonacci-Retracements, um von erwarteten Umkehrungen zu profitieren. Kommen wir nun zur Umsetzung!
Autor: Allan Munene Mutiiria