Breakout Box Pro 3in1
- 专家
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- 版本: 3.13
- 更新: 4 十二月 2025
- 激活: 5
Triple Volatility Box System（三重波动箱系统）
一款基于机构级波动周期和价格压缩逻辑的专业突破交易系统。
Triple Volatility Box System 识别出低波动的“压缩区间”（即“箱体”），并在潜在的波动扩张阶段自动进行布局——这是一种被机构交易者广泛使用的核心原理。
核心逻辑
-
运行于 三个独立的时间箱体，对应主要交易时段（亚洲、伦敦、纽约）。
-
识别并交易 压缩后的波动扩张机会。
-
提供 可选的斐波那契回撤入场（例如 61.8%）以优化进场点。
-
波动率与区间过滤器确保仅在有效压缩后执行交易。
交易管理
-
双目标结构：
-
TP1 用于锁定部分利润；
-
TP2 使用 动态追踪止损（Trailing Stop） 追随剩余行情。
-
-
达到 TP1 后自动 移动止损至保本位置。
-
提供 基于时间的自动平仓选项，避免隔夜持仓风险。
-
内置 风险控制系统：自动手数计算与每个箱体的风险限制。
系统特性
-
可完全自定义箱体时间与交易时段参数。
-
超时保护机制防止无效信号。
-
兼容 对冲账户（Hedging）与净额账户（Netting）。
-
无马丁格尔、无网格、无剥头皮策略 —— 纯粹的波动突破系统。
推荐设置
-
交易品种： EURUSD（同样适用于 GBPUSD、XAUUSD）
-
周期： M5
-
最低入金： 500 美元
-
经纪商： ECN 类型，低点差、快速执行
-
单箱风险： 1%（默认）
说明
Triple Volatility Box System 专注于市场结构、波动性与交易时机 —— 而非价格预测。
提供 7×24 小时用户支持，涵盖安装指导、优化建议与技术协助。
每位用户均可随时获得 专业支持，无论是配置问题还是交易相关咨询。
Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!