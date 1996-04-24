Apex Pullback Map MT5

简短说明

帮助 XAUUSD 交易者在计划交易前快速判断昨日方向、已确认的 H1/H4 结构，以及价格是否接近当前关键反应区；只读，不自动下单。

一张图回答三个问题

前一交易日是高点先形成，还是低点先形成？ 哪些 H1 与 H4 摆动点已经确认，哪个点仍在形成？ 价格当前是在等待、接近、进入还是已经越过反应区？

Apex Pullback Map MT5 将这些观察集中在经纪商的 XAUUSD H1 图表中。它是只读分析指标，所有交易决定仍由用户自行作出。

这个图表工具的区别

它不只显示静态的前日高低线，也不只绘制一个随摆动变化的网格。指标将前日高低点顺序解析、基于已收盘 K 线的 H1/H4 摆动确认、单独显示的形成中摆动点、有效反应区和状态变化提醒组合在一起。

概述

Apex Pullback Map MT5 将 XAUUSD 图表准备流程中的多个部分整理在同一视图中。指标标记前一交易日的关键价位，判断前日高点和低点的形成顺序，显示已确认的 H1 与 H4 摆动结构，并绘制当前有效的关键反应区。

紧凑的状态面板显示当前结构和区域状态。指标不会开仓、修改订单或平仓。

本产品适用于希望保持一致图表准备流程，同时自行控制入场、出场、仓位和风险的主观交易者。

主要功能

前一交易日高点和低点

可选的前一交易日收盘价与当日开盘价

前日顺序：HIGH TO LOW、LOW TO HIGH 或 UNRESOLVED

当高低点位于同一根 H1 K 线时使用更低周期解析

已确认的 H1 与 H4 摆动高点和低点

单独显示当前形成中的摆动点

当前已确认支撑和阻力

H1 与 H4 上行、下行反应环境

自动整理 H1/H4 反应区环境

区域状态：WAITING、APPROACHING、IN ZONE、INVALIDATED、DATA MISSING

可选终端、推送和电子邮件提醒

深色和浅色图表主题

同一图表上的多个隔离实例

已确认结构与形成中结构

已确认摆动点使用已收盘的历史 K 线。当前形成中的摆动点会单独显示，并可能随着新价格到来而移动。这种区分可避免把尚未完成的点误读为已确认价位，同时不会公开产品的内部判定规则。

前一交易日顺序

指标判断前一交易日是高点先形成还是低点先形成。如果两个极值位于同一根 H1 K 线中，可选解析器会依次检查 M30、M15、M5 和 M1 历史。

如果现有历史数据无法可靠确定顺序，结果会保持 UNRESOLVED，而不会强行分类。

反应区状态

WAITING：存在有效结构，价格尚未接近当前区域。

APPROACHING：价格接近当前有效反应区。

IN ZONE：价格位于当前有效反应区内。

INVALIDATED：相关结构已不再有效。

DATA MISSING：缺少可靠计算所需的历史数据。

提醒只在符合条件的状态变化时产生。状态没有变化时，不会在每个报价重复发送相同提醒。

建议设置

平台：MetaTrader 5

品种：XAUUSD 或经纪商使用的 XAUUSD 后缀品种

图表周期：H1

参考结构：H1 与 H4

所需历史：D1、H4、H1、M30、M15、M5、M1

经纪商服务器时间和历史数据会影响每日边界与计算价位。如果缺少必要历史，指标会显示 DATA MISSING。

基本流程

将指标加载到经纪商的 XAUUSD H1 图表。 查看状态面板中的前一交易日顺序。 查看已确认的 H1 与 H4 支撑和阻力。 查看当前结构对应的有效反应区环境。 观察 APPROACHING 与 IN ZONE 状态。 使用独立的入场、出场、仓位和风险规则。

输入参数组

每日地图

前一交易日高点和低点

前一交易日收盘价

当日开盘价

同一 H1 K 线的低周期顺序解析

已确认摆动引擎

显示 H1 与 H4 已确认摆动环境

单独显示当前形成中的摆动

选择最大可见已确认点数

清晰区分已确认与形成中结构

最大可见已确认点数

H1 与 H4 已确认摆动

当前形成中的摆动

反应区图

H1 上行与下行结构环境

H4 上行与下行结构环境

自动计算有效反应区

接近与状态变化监控

提醒

接近区域提醒

进入区域提醒

终端提醒

推送通知

电子邮件通知

显示

深色或浅色主题

面板位置

面板字体大小

Instance ID

在同一图表加载多个副本时，请为每个副本设置不同的 Instance ID。该 ID 会显示在 MT5 指标列表中，便于分别识别每个实例。

指标不会执行的操作

不会开仓、修改订单或平仓。

不会计算仓位、止损或止盈。

不提供保证有效的买入或卖出信号。

不会把图表或账户数据传送到外部服务器。

不使用 DLL、WebRequest 或独立授权系统。

不保证盈利，也不保证避免亏损。

使用前测试

可在 MT5 策略测试器的可视模式中测试 Market 演示版。使用实盘前，请把指标显示的每日价位与经纪商历史进行比较，确认形成中与已确认点的视觉区别，并测试需要的提醒渠道。

支持

报告显示或计算问题时，请提供 MT5 版本、经纪商、准确品种名称、图表周期、包含面板的截图，以及相关 Experts 或 Journal 信息。请勿发送交易账户密码。

风险提示

杠杆交易具有重大风险。历史图表结构不能预测未来结果。本指标是图表分析工具，不构成投资建议，也不保证盈利。用户应对每项交易决定和风险设置自行负责。