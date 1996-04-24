Apex Pullback Map MT5

  • 指标
  • Ying Li Lu
    Ying Li Lu

    Ying Li Lu

    我開發供主觀 XAUUSD 看盤流程使用的唯讀 MetaTrader 5 指標。Apex 工具整理前日 高低順序、已確認與形成中的 H1/H4 結構、主要與次要轉折情境、突破與回踩流程， 以及有意義的狀態變化提醒。它們不開倉、不修改或關閉交易，也不存取帳戶資料。 租用前，請使用券商的 XAUUSD 歷史資料在 Strategy Tester 視覺模式測試。產品問題 與支援請使用 MQL5 訊息。槓桿交易具有風險；指標不保證任何結果。
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

Apex Pullback Map MT5

简短说明

帮助 XAUUSD 交易者在计划交易前快速判断昨日方向、已确认的 H1/H4 结构，以及价格是否接近当前关键反应区；只读，不自动下单。

一张图回答三个问题

  1. 前一交易日是高点先形成，还是低点先形成？
  2. 哪些 H1 与 H4 摆动点已经确认，哪个点仍在形成？
  3. 价格当前是在等待、接近、进入还是已经越过反应区？

Apex Pullback Map MT5 将这些观察集中在经纪商的 XAUUSD H1 图表中。它是只读分析指标，所有交易决定仍由用户自行作出。

这个图表工具的区别

它不只显示静态的前日高低线，也不只绘制一个随摆动变化的网格。指标将前日高低点顺序解析、基于已收盘 K 线的 H1/H4 摆动确认、单独显示的形成中摆动点、有效反应区和状态变化提醒组合在一起。

概述

Apex Pullback Map MT5 将 XAUUSD 图表准备流程中的多个部分整理在同一视图中。指标标记前一交易日的关键价位，判断前日高点和低点的形成顺序，显示已确认的 H1 与 H4 摆动结构，并绘制当前有效的关键反应区。

紧凑的状态面板显示当前结构和区域状态。指标不会开仓、修改订单或平仓。

本产品适用于希望保持一致图表准备流程，同时自行控制入场、出场、仓位和风险的主观交易者。

主要功能

  • 前一交易日高点和低点
  • 可选的前一交易日收盘价与当日开盘价
  • 前日顺序：HIGH TO LOW、LOW TO HIGH 或 UNRESOLVED
  • 当高低点位于同一根 H1 K 线时使用更低周期解析
  • 已确认的 H1 与 H4 摆动高点和低点
  • 单独显示当前形成中的摆动点
  • 当前已确认支撑和阻力
  • H1 与 H4 上行、下行反应环境
  • 自动整理 H1/H4 反应区环境
  • 区域状态：WAITING、APPROACHING、IN ZONE、INVALIDATED、DATA MISSING
  • 可选终端、推送和电子邮件提醒
  • 深色和浅色图表主题
  • 同一图表上的多个隔离实例

已确认结构与形成中结构

已确认摆动点使用已收盘的历史 K 线。当前形成中的摆动点会单独显示，并可能随着新价格到来而移动。这种区分可避免把尚未完成的点误读为已确认价位，同时不会公开产品的内部判定规则。

前一交易日顺序

指标判断前一交易日是高点先形成还是低点先形成。如果两个极值位于同一根 H1 K 线中，可选解析器会依次检查 M30、M15、M5 和 M1 历史。

如果现有历史数据无法可靠确定顺序，结果会保持 UNRESOLVED，而不会强行分类。

反应区状态

  • WAITING：存在有效结构，价格尚未接近当前区域。
  • APPROACHING：价格接近当前有效反应区。
  • IN ZONE：价格位于当前有效反应区内。
  • INVALIDATED：相关结构已不再有效。
  • DATA MISSING：缺少可靠计算所需的历史数据。

提醒只在符合条件的状态变化时产生。状态没有变化时，不会在每个报价重复发送相同提醒。

建议设置

  • 平台：MetaTrader 5
  • 品种：XAUUSD 或经纪商使用的 XAUUSD 后缀品种
  • 图表周期：H1
  • 参考结构：H1 与 H4
  • 所需历史：D1、H4、H1、M30、M15、M5、M1

经纪商服务器时间和历史数据会影响每日边界与计算价位。如果缺少必要历史，指标会显示 DATA MISSING。

基本流程

  1. 将指标加载到经纪商的 XAUUSD H1 图表。
  2. 查看状态面板中的前一交易日顺序。
  3. 查看已确认的 H1 与 H4 支撑和阻力。
  4. 查看当前结构对应的有效反应区环境。
  5. 观察 APPROACHING 与 IN ZONE 状态。
  6. 使用独立的入场、出场、仓位和风险规则。

输入参数组

每日地图

  • 前一交易日高点和低点
  • 前一交易日收盘价
  • 当日开盘价
  • 同一 H1 K 线的低周期顺序解析

已确认摆动引擎

  • 显示 H1 与 H4 已确认摆动环境
  • 单独显示当前形成中的摆动
  • 选择最大可见已确认点数
  • 清晰区分已确认与形成中结构
  • 最大可见已确认点数
  • H1 与 H4 已确认摆动
  • 当前形成中的摆动

反应区图

  • H1 上行与下行结构环境
  • H4 上行与下行结构环境
  • 自动计算有效反应区
  • 接近与状态变化监控

提醒

  • 接近区域提醒
  • 进入区域提醒
  • 终端提醒
  • 推送通知
  • 电子邮件通知

显示

  • 深色或浅色主题
  • 面板位置
  • 面板字体大小
  • Instance ID

在同一图表加载多个副本时，请为每个副本设置不同的 Instance ID。该 ID 会显示在 MT5 指标列表中，便于分别识别每个实例。

指标不会执行的操作

  • 不会开仓、修改订单或平仓。
  • 不会计算仓位、止损或止盈。
  • 不提供保证有效的买入或卖出信号。
  • 不会把图表或账户数据传送到外部服务器。
  • 不使用 DLL、WebRequest 或独立授权系统。
  • 不保证盈利，也不保证避免亏损。

使用前测试

可在 MT5 策略测试器的可视模式中测试 Market 演示版。使用实盘前，请把指标显示的每日价位与经纪商历史进行比较，确认形成中与已确认点的视觉区别，并测试需要的提醒渠道。

支持

报告显示或计算问题时，请提供 MT5 版本、经纪商、准确品种名称、图表周期、包含面板的截图，以及相关 Experts 或 Journal 信息。请勿发送交易账户密码。

风险提示

杠杆交易具有重大风险。历史图表结构不能预测未来结果。本指标是图表分析工具，不构成投资建议，也不保证盈利。用户应对每项交易决定和风险设置自行负责。

推荐产品
RBreaker
Zhong Long Wu
指标
RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Evo Max
Joseph Saeidian
指标
Combination of years of experience!  Spartan — EVO MAX Edition : T rend, Reversal and Exhaustion Indicator Time Frame M1 only. GOLD The multi-timeframe RSI confluence  system that only fires when the market actually agrees with you. Most indicators scream "BUY!" every time a single line wiggles. "Evo Max" is built on the opposite philosophy: a signal only appears when multiple timeframes line up at once. No noise. No hero trades. Just high-conviction arrows. Why traders love it Multi-timeframe
Universal Trend
Maryna Shulzhenko
指标
The Universal Trend indicator was created to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also understand the levels of interaction between buyers and sellers. The indicator works on all timeframes and currency pairs. The indicator gives fairly accurate signals and it is customary to use it both in trending and flat markets. It is advisable to use the indicator in combination with other tools for more reliable signals and making a
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
指标
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
专家
BTC Trend Scalper MT5 趋势捕捉版 — 针对 BTCUSD 的精准动量交易 大家好，交易者们！ 我是   BTC Trend Scalper MT5   — 一个智能的比特币交易专家顾问，旨在通过纪律严明的风险管理捕捉动量行情。 我 不是 马丁格尔策略。 我 不是 网格系统。 我 不是 赌博机器人。 我是一个 趋势跟踪型 scalper ，专为那些明白保护资本比追逐每一根蜡烛更重要的交易者而设计。 我的专长是什么？ 比特币 (BTCUSD) 我的使命是什么？ 在严格控险的同时，捕捉高概率的方向性行情。 为什么叫“趋势捕捉”？ 许多比特币 EA 试图预测顶部和底部。 许多 scalper 对市场的每一次波动都过度交易。 我采取不同的方法。 我等待。 我通过蜡烛结构识别动量，通过趋势分析确认方向，然后仅在市场条件一致时入场。 当动量出现时，我参与。 当动量消失时，我离开。 没有情绪。 没有犹豫。 我的三层智能系统 第一层：动量蜡烛识别 我的入场系统刻意简单而有效。 对于买入： 前一根蜡烛收盘看涨。 对于卖出： 前一根蜡烛收盘看跌。 如果启
RSI Pro Alert
Fang Yu Lin
指标
# RSI Pro Alert - 高级RSI指标 一款功能强大的专业级RSI指标，具备智能警报、定时快照和多维度通知功能，助您精准把握市场机会！ --- ## 核心特性 ### 智能信号识别 - **精准交叉检测** ：自动识别RSI穿越超买/超卖水平的关键时刻 - **状态跟踪机制** ：实时监控市场状态变化（超买/超卖/中性） - **首次加载通知** ：指标加载时立即报告当前市场状态 ### 多维度警报系统 - **弹窗警报** ：MT5原生弹窗提醒 - **声音警报** ：支持自定义买入/卖出提示音 - **文件通知** ：自动生成带时间戳的警报日志文件 - **冷却机制** ：可自定义警报间隔，避免频繁打扰 ### 定时快照功能 - **定期报告** ：可设置15分钟/30分钟/60分钟等间隔自动生成市场快照 - **完整信息** ：快照包含RSI值、价格、状态、交易建议等完整信息 - **历史记录** ：所有快照自动保存，便于复盘分析 ### 个性化定制 - **自定义水平** ：支持调整超买（默认70）和超卖（默认30）
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
AlgoSMC
Khurelbaatar Anir
指标
AlgoSMC: The Smart Money Concepts Indicator Start trading with the institutional narrative. AlgoSMC is a comprehensive, multi-layered Smart Money Concepts indicator that brings high-level price action analysis directly to your MetaTrader 5 charts. Unlike basic indicators that simply label past swings, AlgoSMC is designed for reading the true footprints of the market. It traces the complete story: where market structure breaks, where institutional orders are placed, where retail liquidity is engi
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
指标
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
指标
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
指标
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Gold Beast Pro
Marc Henning Hruschka
专家
Gold Beast Pro MT5 Gold Beast Pro MT5 is a professional automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. The EA is built to operate fully automatically while maintaining stable trade execution and adaptive market behavior under different market conditions. Gold Beast Pro focuses on precision execution, intelligent market participation, and controlled risk management to provide a smooth and efficient automated trading experience. The system is optimized for trader
Aegis DAX Scalper EA
Damiano Donatello
专家
Aegis DAX Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for short-term trading on GER40/DAX40. The system combines a M5 trend filter with M1 pullback entries, RSI confirmation, candle structure analysis, spread filtering, volatility filtering and automated trade management. The EA does not use grid, martingale or recovery basket logic. Each trade is opened with a real stop loss and managed through break-even and trailing stop rules. Version 1.01 includes improved compatibility with di
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
SURMAchannelPRO
Roman Surmanidze
指标
SURMAchannelPRO 是一款高级多用途指标，可生成动态价格通道和清晰的趋势跟踪信号。它以平滑的赫尔移动平均线（HMA）为核心，围绕其构建多条通道线（内轨、中间轨、外轨），这些线充当动态支撑和阻力。该指标在通道突破/重新入场时提供直观的买入/卖出箭头信号，并根据用户定义的通道宽度百分比自动绘制水平止盈（TP）和止损（SL）线。其关键特点是集成的统计面板，可跟踪设定历史周期内所有过去信号的表现（总数、T/P、S/L、利润、亏损）。它还包含一个实时显示下一根K线倒计时的计时器。 主要特点： 动态多线通道：   生成主要上下轨以及基于斐波那契的中间轨线，用于精确分析市场结构。 自动信号与回测：   根据价格与通道的交互绘制买入（绿色）和卖出（粉色）箭头。完整记录所有历史信号的表现。 自动止盈止损投影：   为每个交易信号绘制水平止盈和止损线，距离根据当前通道宽度的百分比计算。 表现统计面板：   直接在图表上显示所有过去信号的详细摘要（总数、T/P命中、S/L命中、以点数为单位的利润/亏损）。 完全可定制：   可调整通道周期、各时间框架下的宽度、线型、颜色和信号逻辑参数。 集成计时
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
JTC Smart Gold Indicator
Moses Adjaklo
指标
JTC Smart Gold Indicator is a professional trading indicator designed exclusively for the XAUUSD (Gold) 5-minute timeframe on MetaTrader 5. It focuses on identifying high-quality trading opportunities during the New York session while helping traders maintain a disciplined and structured trading approach. Unlike indicators that generate excessive signals, JTC is designed to prioritise quality over quantity, typically highlighting a small number of carefully selected opportunities during active
Mine Farm
Maryna Kauzova
专家
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
该产品的买家也购买
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
作者的更多信息
Apex Turning Point Radar MT5
Ying Li Lu
指标
Apex Turning Point Radar MT5 簡短說明 專為 XAUUSD 設計的唯讀轉折雷達，同時整理主要與次要轉折情境，並在已確認的 H1/H4 結構改變時提醒使用者。 四種情境，一個判斷面板 START RISE：主要向上轉折情境 START FALL：主要向下轉折情境 SMALL RISE：次要向上轉折情境 SMALL FALL：次要向下轉折情境 每個情境都有獨立觀察價位與狀態：WAITING、APPROACHING、CONFIRMED、FILTERED 或 DATA MISSING。面板讓交易者在規劃部位前，快速看出市場正在準備什麼，以及目前最接近哪一種情境。 為什麼交易者需要它 轉折在行情走完後很容易辨認，但在價格發展中往往難以有系統地判讀。此指標將高週期主要結構與低週期次要結構分開，並把尚未完成的價格行為與已確認轉折清楚區隔，再集中顯示於簡潔的 H1 面板。 它適合希望建立固定看盤流程、但仍要自行掌握進場、出場、倉位與風險的 XAUUSD 主觀交易者。 主要功能 顯示 H4 結構的主要已確認轉折標記 顯示 H1 結構的次要已確認轉折標記 START RISE、
Apex Breakout Context Radar MT5
Ying Li Lu
指标
Apex Breakout Context Radar MT5 簡短說明 在同一個 H1 面板辨認 XAUUSD 突破目前是在等待、已確認、回踩、被過濾、已失效或已經過度延伸；不開倉，也不管理交易。 突破是一段流程，不只是一條被穿越的線 Apex Breakout Context Radar MT5 把前日方向、當日符合環境的突破、目前回踩觀察區、開盤缺口及不追價環境整理成具名的行情狀態，集中顯示在一個 H1 面板。它協助 XAUUSD 主觀交易者先理解圖表正在發生什麼，再套用自己的進場、出場、倉位和風險規則。 唯讀 MT5 指標 不下單，也不存取交易帳戶 可免費使用 Strategy Tester Demo 主要功能 前一交易日高點與低點 前日順序：LOW TO HIGH、HIGH TO LOW 或 UNRESOLVED 當前方向環境：UPSIDE、DOWNSIDE 或 UNRESOLVED 當日第一個符合環境的突破標記 有效突破後的目前回踩觀察價位 開盤缺口狀態：NEUTRAL、OPEN、FILLED 或 DATA MISSING 狀態式行情判斷面板 僅在啟用的狀態真正改變時提醒
Apex Prior Day Breakout MT5
Ying Li Lu
专家
自动执行一套明确的 XAUUSD H1“突破后等待回调”流程，不使用网格、马丁格尔、摊平或多策略黑箱。EA 会等待前一交易日背景完整，确认同向突破，再放置一个带止损和止盈的回调限价单；错过回调后不会追价。 EA 的主要行为 • 只运行一套范围明确的前一日突破流程 • 背景未完成时不会考虑新订单 • 同向突破确认后放置一个回调限价单 • 附加券商端硬止损和止盈 • 条件失效时撤销未成交挂单 • 使用每日方向配额和接近日切的下单保护 • 在图表面板显示当前运行状态 手数与执行保护 • 固定手数模式 • 可选账户余额风险百分比模式 • 风险百分比输入上限为 5% • 按券商手数步进向下规范化 • 低于券商最小手数时拒绝下单 • 每次提交前必须通过 OrderCheck • 可选的新挂单最大点差保护 • 可设置 Magic Number 和允许滑点 不包含的内容 • 无网格、无马丁格尔 • 无摊平或恢复交易 • 无多层加仓策略组合 • 无外部 DLL、WebRequest 或账户访问服务 • 不提供源代码，也不包含完整私有 Apex 系统 • 不保证盈利 建议设置
筛选:
无评论
回复评论