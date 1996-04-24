Apex Pullback Map MT5
- 指标
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Ying Li Lu我開發供主觀 XAUUSD 看盤流程使用的唯讀 MetaTrader 5 指標。Apex 工具整理前日 高低順序、已確認與形成中的 H1/H4 結構、主要與次要轉折情境、突破與回踩流程， 以及有意義的狀態變化提醒。它們不開倉、不修改或關閉交易，也不存取帳戶資料。 租用前，請使用券商的 XAUUSD 歷史資料在 Strategy Tester 視覺模式測試。產品問題 與支援請使用 MQL5 訊息。槓桿交易具有風險；指標不保證任何結果。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Apex Pullback Map MT5
简短说明
帮助 XAUUSD 交易者在计划交易前快速判断昨日方向、已确认的 H1/H4 结构，以及价格是否接近当前关键反应区；只读，不自动下单。
一张图回答三个问题
- 前一交易日是高点先形成，还是低点先形成？
- 哪些 H1 与 H4 摆动点已经确认，哪个点仍在形成？
- 价格当前是在等待、接近、进入还是已经越过反应区？
Apex Pullback Map MT5 将这些观察集中在经纪商的 XAUUSD H1 图表中。它是只读分析指标，所有交易决定仍由用户自行作出。
这个图表工具的区别
它不只显示静态的前日高低线，也不只绘制一个随摆动变化的网格。指标将前日高低点顺序解析、基于已收盘 K 线的 H1/H4 摆动确认、单独显示的形成中摆动点、有效反应区和状态变化提醒组合在一起。
概述
Apex Pullback Map MT5 将 XAUUSD 图表准备流程中的多个部分整理在同一视图中。指标标记前一交易日的关键价位，判断前日高点和低点的形成顺序，显示已确认的 H1 与 H4 摆动结构，并绘制当前有效的关键反应区。
紧凑的状态面板显示当前结构和区域状态。指标不会开仓、修改订单或平仓。
本产品适用于希望保持一致图表准备流程，同时自行控制入场、出场、仓位和风险的主观交易者。
主要功能
- 前一交易日高点和低点
- 可选的前一交易日收盘价与当日开盘价
- 前日顺序：HIGH TO LOW、LOW TO HIGH 或 UNRESOLVED
- 当高低点位于同一根 H1 K 线时使用更低周期解析
- 已确认的 H1 与 H4 摆动高点和低点
- 单独显示当前形成中的摆动点
- 当前已确认支撑和阻力
- H1 与 H4 上行、下行反应环境
- 自动整理 H1/H4 反应区环境
- 区域状态：WAITING、APPROACHING、IN ZONE、INVALIDATED、DATA MISSING
- 可选终端、推送和电子邮件提醒
- 深色和浅色图表主题
- 同一图表上的多个隔离实例
已确认结构与形成中结构
已确认摆动点使用已收盘的历史 K 线。当前形成中的摆动点会单独显示，并可能随着新价格到来而移动。这种区分可避免把尚未完成的点误读为已确认价位，同时不会公开产品的内部判定规则。
前一交易日顺序
指标判断前一交易日是高点先形成还是低点先形成。如果两个极值位于同一根 H1 K 线中，可选解析器会依次检查 M30、M15、M5 和 M1 历史。
如果现有历史数据无法可靠确定顺序，结果会保持 UNRESOLVED，而不会强行分类。
反应区状态
- WAITING：存在有效结构，价格尚未接近当前区域。
- APPROACHING：价格接近当前有效反应区。
- IN ZONE：价格位于当前有效反应区内。
- INVALIDATED：相关结构已不再有效。
- DATA MISSING：缺少可靠计算所需的历史数据。
提醒只在符合条件的状态变化时产生。状态没有变化时，不会在每个报价重复发送相同提醒。
建议设置
- 平台：MetaTrader 5
- 品种：XAUUSD 或经纪商使用的 XAUUSD 后缀品种
- 图表周期：H1
- 参考结构：H1 与 H4
- 所需历史：D1、H4、H1、M30、M15、M5、M1
经纪商服务器时间和历史数据会影响每日边界与计算价位。如果缺少必要历史，指标会显示 DATA MISSING。
基本流程
- 将指标加载到经纪商的 XAUUSD H1 图表。
- 查看状态面板中的前一交易日顺序。
- 查看已确认的 H1 与 H4 支撑和阻力。
- 查看当前结构对应的有效反应区环境。
- 观察 APPROACHING 与 IN ZONE 状态。
- 使用独立的入场、出场、仓位和风险规则。
输入参数组
每日地图
- 前一交易日高点和低点
- 前一交易日收盘价
- 当日开盘价
- 同一 H1 K 线的低周期顺序解析
已确认摆动引擎
- 显示 H1 与 H4 已确认摆动环境
- 单独显示当前形成中的摆动
- 选择最大可见已确认点数
- 清晰区分已确认与形成中结构
- 最大可见已确认点数
- H1 与 H4 已确认摆动
- 当前形成中的摆动
反应区图
- H1 上行与下行结构环境
- H4 上行与下行结构环境
- 自动计算有效反应区
- 接近与状态变化监控
提醒
- 接近区域提醒
- 进入区域提醒
- 终端提醒
- 推送通知
- 电子邮件通知
显示
- 深色或浅色主题
- 面板位置
- 面板字体大小
- Instance ID
在同一图表加载多个副本时，请为每个副本设置不同的 Instance ID。该 ID 会显示在 MT5 指标列表中，便于分别识别每个实例。
指标不会执行的操作
- 不会开仓、修改订单或平仓。
- 不会计算仓位、止损或止盈。
- 不提供保证有效的买入或卖出信号。
- 不会把图表或账户数据传送到外部服务器。
- 不使用 DLL、WebRequest 或独立授权系统。
- 不保证盈利，也不保证避免亏损。
使用前测试
可在 MT5 策略测试器的可视模式中测试 Market 演示版。使用实盘前，请把指标显示的每日价位与经纪商历史进行比较，确认形成中与已确认点的视觉区别，并测试需要的提醒渠道。
支持
报告显示或计算问题时，请提供 MT5 版本、经纪商、准确品种名称、图表周期、包含面板的截图，以及相关 Experts 或 Journal 信息。请勿发送交易账户密码。
风险提示
杠杆交易具有重大风险。历史图表结构不能预测未来结果。本指标是图表分析工具，不构成投资建议，也不保证盈利。用户应对每项交易决定和风险设置自行负责。