



策略体系

• 基于收盘区间确认的扩张突破

• 顺应主趋势价值区域的受控回调

• 可选的区间拒绝策略，包含波动包络与可用空间检查

• 趋势、平衡区间、波动冲击和数据/流动性锁定分类

• 显示 ADX、ATR 与流动性等状态依据





风险与账户保护

• 根据实际止损距离计算账户货币风险仓位

• 结构止损与 ATR 最小距离

• 每日、每周和峰值净值回撤保护

• 连续亏损冷却和每日交易次数限制

• 可配置服务器时间交易时段与周五风险降低

• 品种、交易量、止损、成交模式、保证金和权限预检

• 手动禁入计划与可选高影响美元经济日历过滤

• 持久化紧急停止开关





持仓管理

• 以初始 R 表示的固定目标

• 一次性部分减仓

• 保本迁移与 ATR 移动止损

• 最大持仓 K 线时间止损和可选时段结束平仓

• 针对锁仓与净额账户的重启安全生命周期保存





七页面控制中心

控制、市场状态、策略、风险、执行、验证和审计页面清晰展示运行状态、经纪商合约规则、当前归属持仓、最近请求结果和经济日历状态。只追加 CSV 保存决策与执行证据。





主交易输入默认关闭，并且需要在图表上明确解锁。本产品不保证交易结果，历史测试和示例不能预测未来表现。经纪商成本、流动性和执行条件存在差异。实盘使用前，请在模拟账户完整测试流程，并核实目标经纪商环境。

ApexQuant Gold Regime Executor 是一款用于 XAUUSD 确定性执行的 MetaTrader 5 自动交易程序，提供透明的市场状态证据、自适应风险控制、持仓管理和可审计的七页面控制中心。系统不使用马丁格尔、网格恢复或逆势加仓，并支持英文与简体中文界面。