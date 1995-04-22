ApexQuant Gold Regime Executor

ApexQuant Gold Regime Executor 是一款用于 XAUUSD 确定性执行的 MetaTrader 5 自动交易程序，提供透明的市场状态证据、自适应风险控制、持仓管理和可审计的七页面控制中心。系统不使用马丁格尔、网格恢复或逆势加仓，并支持英文与简体中文界面。

策略体系
• 基于收盘区间确认的扩张突破
• 顺应主趋势价值区域的受控回调
• 可选的区间拒绝策略，包含波动包络与可用空间检查
• 趋势、平衡区间、波动冲击和数据/流动性锁定分类
• 显示 ADX、ATR 与流动性等状态依据

风险与账户保护
• 根据实际止损距离计算账户货币风险仓位
• 结构止损与 ATR 最小距离
• 每日、每周和峰值净值回撤保护
• 连续亏损冷却和每日交易次数限制
• 可配置服务器时间交易时段与周五风险降低
• 品种、交易量、止损、成交模式、保证金和权限预检
• 手动禁入计划与可选高影响美元经济日历过滤
• 持久化紧急停止开关

持仓管理
• 以初始 R 表示的固定目标
• 一次性部分减仓
• 保本迁移与 ATR 移动止损
• 最大持仓 K 线时间止损和可选时段结束平仓
• 针对锁仓与净额账户的重启安全生命周期保存

七页面控制中心
控制、市场状态、策略、风险、执行、验证和审计页面清晰展示运行状态、经纪商合约规则、当前归属持仓、最近请求结果和经济日历状态。只追加 CSV 保存决策与执行证据。

主交易输入默认关闭，并且需要在图表上明确解锁。本产品不保证交易结果，历史测试和示例不能预测未来表现。经纪商成本、流动性和执行条件存在差异。实盘使用前，请在模拟账户完整测试流程，并核实目标经纪商环境。
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Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
作者的更多信息
Global Session Map MT5
Gai Li Zhou
实用工具
Global Session Map turns one MetaTrader 5 chart into a clear session workspace. It shows which major trading sessions are active in broker time, when the next transition occurs, and where session overlaps appear. The panel is designed for discretionary traders who need reliable time context without entry signals or profit claims. Session windows and display preferences are configurable and remain available after chart or terminal restarts. Main functions • Sydney, Tokyo, London and New York s
FREE
Session Range Laboratory MT5
Gai Li Zhou
实用工具
Session Range Laboratory 是一套专业的交易时段区间统计工作台，适合希望在自主交易决策前了解特定市场时段历史行为的交易者。 本工具不提供买卖信号，而是统计已完成时段的价格区间，将当前区间与历史分布进行比较，并通过五个功能页面展示突破及突破后的延续情况。 主要功能 • 实时时段最高价、最低价、区间点数及ADR占比 • 历史平均值、P20、中位数P50和P80参考区间 • 突破与突破后延续表现分析 • 工作日对比表和历史时段记录 • 可视化区间图表，快速比较已完成时段 • 可设置时段UTC时间、经纪商时间偏移和回看长度 • 可设置ADR周期、突破缓冲和提醒选项 • 图表或终端重启后保留界面设置 • 清晰统一的MetaTrader 5专业面板 使用流程 1. 选择需要研究的交易时段，并确认经纪商时间换算。 2. 为当前品种加载足够的M1历史数据。 3. 将实时时段区间与历史中位数及百分位区间比较。 4. 在“突破”和“历史”页面查看统计性的延续背景。 重要说明 本产品是分析工具，不会开仓、修改或平仓，也不预测未来价格走势。历史频率属于描述性统计，并非获利保证或确
Volatility Regime Monitor MT5
Gai Li Zhou
实用工具
Volatility Regime Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的波动状态监控面板，通过透明、可测量的数据判断当前市场处于波动收缩、常态运行还是波动扩张阶段。它综合 ATR、近期 K 线真实波幅、历史区间分布和百分位位置，帮助交易者在执行自己的策略前理解市场环境，而不是给出不透明的买卖信号。 主要功能 • 显示当前 ATR、近期平均波幅和相对变化 • 计算当前波动率在历史样本中的百分位位置 • 将环境划分为收缩、正常、扩张和异常状态Volatility Regime Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的波动状态监控面板，通过透明、可测量的数据判断当前市场处于波动收缩、常态运行还是波动扩张阶段。它综合 ATR、近期 K 线真实波幅、历史区间分布和百分位位置，帮助交易者在执行自己的策略前理解市场环境，而不是给出不透明的买卖信号。 主要功能 • 显示当前 ATR、近期平均波幅和相对变化 • 计算当前波动率在历史样本中的百分位位置 • 将环境划分为收缩、正常、扩张和异常状态 • 通过历史状态表展示不同阶段的持续时间和变化 • 展示分类阈值、计算
Multi Symbol Opportunity Scanner MT5
Gai Li Zhou
实用工具
Multi Symbol Opportunity Scanner 是一款专业的 MetaTrader 5 多品种市场扫描面板，使用透明的趋势、波动率、点差和交易时段指标对品种进行比较与排序，帮助交易者在一个界面中快速筛选市场，而不是提供不透明或保证盈利的交易信号。 主要功能 • 多品种、多周期市场列表 • 独立显示趋势、波动率、点差和时段组成分数 • 可配置筛选条件与透明排序逻辑 • 一键打开对应品种图表进行深入检查 • 清晰显示数据缺失、休市和历史不足状态 • 多页面专业级仪表盘 • 自动保存显示与扫描设置 本工具用于减少手动切换图表的时间，并在执行个人交易规则前建立结构化候选列表。所有排名仅提供分析背景，不构成入场建议或盈利保证。本工具不会开仓、修改订单或平仓。结果取决于所选品种、周期、经纪商报价和可用历史数据。
Trade Condition Inspector MT5
Gai Li Zhou
实用工具
Trade Condition Inspector 是一款专业的 MetaTrader 5 交易前置检查面板，用于在执行市价单或挂单之前检查假设交易条件。它将经纪商权限、品种限制、保证金估算和止损止盈结构整合到一个透明的检查流程中。 主要功能 • 可拖动的入场、止损和止盈水平 • 交易权限与交易时段检查 • 当前点差、报价新鲜度和交易量验证 • Stops Level 与 Freeze Level 合规检查 • 支持订单类型与成交模式检查 • 保证金需求和可用保证金影响估算 • 针对无效条件提供假设替代方案 • 可导出的检查报告，便于复核或审计 本工具用于在发送订单前揭示潜在执行限制，不会开仓、修改订单或平仓，也不预测市场方向。保证金数值依据当前账户、品种设置和经纪商数据进行估算。实际交易前请始终在交易终端中再次确认最终订单参数。
Execution Quality Monitor MT5
Gai Li Zhou
实用工具
Execution Quality Monitor 是一款专业的 MetaTrader 5 订单执行质量监控工具，用于记录并检查请求价格、实际成交价格、点差、滑点、返回代码以及实用的延迟代理数据，从而以一致、可核查的数据评估执行环境。 主要功能 • 请求价格与实际成交价格对比 • 点差和滑点测量 • 执行延迟代理与返回代码历史 • 百分位和分布统计 • 按经纪商、交易时段和品种聚合 • 支持订单类型和时间范围筛选 • 可恢复的 CSV 数据保存与导出 • 专业多页面仪表盘 本工具用于运行诊断和交易后复盘，不会改变经纪商执行、自动开仓、预测价格或保证结果改善。测量结果取决于终端事件、经纪商报告和可用历史数据。延迟数据属于实用的本地代理指标，并非交易所级时间戳。
EA Risk Inspector MT5
Gai Li Zhou
实用工具
EA Risk Inspector 是一款专业的 MetaTrader 5 风险检查面板，用于审查 Expert Advisor 和当前持仓形成的实时风险。它按照 Magic Number 和策略背景分组风险敞口，突出缺失保护，并以透明的运行视图展示账户层面的集中度。 主要功能 • 按 Magic Number 对持仓与 EA 分组 • 止损有效性和未保护敞口检查 • 策略级风险与持仓摘要 • 品种和方向集中度分析 • 账户整体风险敞口汇总 • 缺失或无效保护的异常列表 • 清晰的审计页面和持久化显示设置 • 只读监控，不干预交易 本工具用于了解自动交易与手动持仓如何共同影响当前账户风险，不会开仓、修改订单或平仓，也不保证能够避免亏损。计算结果取决于当前经纪商报价、合约规格、账户货币和可用持仓数据。
Broker Environment Inspector MT5
Gai Li Zhou
实用工具
Broker Environment Inspector 是一款专业的 MetaTrader 5 兼容性与诊断工具，用于检查当前终端、账户和交易品种环境。它通过清晰的技术面板展示交易权限、报价条件、合约设置和可用执行能力。 主要功能 • 终端连接状态与交易权限标志 • 报价新鲜度和当前点差检查 • 交易时段可用性 • 合约大小、最小跳动和跳动价值信息 • 最小、最大和步进交易量规则 • Stops Level 与 Freeze Level 检查 • 支持的成交模式和订单类型 • 不包含个人信息的诊断导出，便于支持和比较 建议在部署 EA 或手动交易流程前使用本工具，以识别可能影响运行的环境差异。本工具不会评价经纪商质量、执行交易或保证兼容所有第三方程序。显示数值来自当前终端，并可能随经纪商、账户、品种和服务器状态而变化。
Session Breakout Executor MT5
Gai Li Zhou
专家
Session Breakout Executor 是一款确定性 MetaTrader 5 自动交易程序，用于执行预先定义的交易时段区间突破流程，并通过 OCO 挂单管理双向候选订单。策略、风险门槛和生命周期状态均显示在专业面板中，默认情况下自动入场处于关闭状态。 主要功能 • 可配置的交易时段区间构建 • 下单前需要明确手动解锁 • 经纪商规则感知的挂单验证 • 一侧触发后自动取消另一侧 OCO 订单 • 点差、交易权限和时段安全检查 • 保本管理和基于 ATR 的移动止损 • 一次性部分平仓 • 持久化生命周期与恢复状态 • 多页面监控、风险和审计面板 本 EA 用于自动执行基于规则的突破计划，不保证突破成功或交易盈利。实盘使用前，应针对所选品种、周期和参数进行回测与模拟测试。交易存在风险，经纪商条件可能显著影响执行和结果。
Price Action Order Executor MT5
Gai Li Zhou
专家
Price Action Order Executor 是一款确定性 MetaTrader 5 自动交易程序，用于围绕用户定义的价格行为区域执行受控的一次性交易流程。交易区域可在图表上拖动调整，候选识别、手动解锁和订单管理状态均通过专业面板明确展示。 主要功能 • 可拖动的价格行为区域 • 透明的候选与条件确认阶段 • 执行前需要手动解锁 • 经纪商规则感知的订单验证与安全门槛 • 一次性生命周期和持久化重新解锁状态 • 保本管理和基于 ATR 的移动止损 • 一次性部分平仓 • 多页面策略、风险、执行与审计视图 本 EA 用于自动执行用户定义区域附近的交易流程，不声称价格行为形态一定盈利，也不能消除交易风险。实盘使用前，应针对所选品种、周期、区域规则和风险参数进行回测与模拟测试。经纪商执行和市场条件可能影响结果。
Prop Challenge Executor MT5
Gai Li Zhou
专家
Prop Challenge Executor 是一款确定性 MetaTrader 5 自动交易程序，将基于规则的执行流程与类似模拟资金考核的账户保护门槛结合。每日亏损、总亏损、目标进度、交易时段和明确解锁状态均通过专业运行面板展示，默认情况下自动入场处于关闭状态。 主要功能 • 每日亏损与总亏损保护门槛 • 目标和进度背景 • 可配置的交易时段与禁入时间过滤 • 点差、报价和交易权限检查 • 具有明确上限的常规与恢复风险模式 • 执行前需要手动解锁 • 紧急停止开关 • 持久化生命周期与保护状态 • 多页面策略、风险、执行、验证和审计视图 本 EA 是独立的风险与执行工具，不隶属于任何模拟资金公司，也未获得其认可。不同公司的规则可能不同且会发生变化，用户必须根据自己的账户配置并核实限制。本 EA 不保证通过考核、避免所有亏损或实现盈利。实盘使用前请充分测试。
Prop Challenge Command Center
Gai Li Zhou
实用工具
Prop Challenge Command Center is an account-control dashboard for monitoring prop-style daily and overall loss rules, target progress, minimum trading days, consistency, open risk and account state. Key functions: - Configurable rule profiles - Persisted daily and peak-equity baselines - Daily and overall drawdown monitoring - Profit-target and minimum-day progress - Consistency and exposure views - Warning ladder with guarded lock, reset and flatten controls - Event history for operational rev
Daily Drawdown Guardian
Gai Li Zhou
实用工具
Daily Drawdown Guardian is a focused daily-loss monitor with balance, equity and trailing reference modes. Key functions: - Broker-time daily rollover - Configurable warning thresholds - Persisted daily baseline - Symbol and Magic Number scope - Pending-order cancellation - Optional scoped position flattening - Guarded manual unlock and baseline reset - Event history for operational review This product monitors and enforces limits configured by the user. It does not provide entry signals or gu
Portfolio Risk Sentinel
Gai Li Zhou
实用工具
Portfolio Risk Sentinel is a portfolio risk dashboard for stop-defined exposure across symbols and strategies. Key functions: - Total and remaining portfolio risk - Concentration monitoring - Uncovered-position detection - Pending-order risk - Strategy grouping - ATR-based stress view - Guarded mitigation controls Positions without usable stop-loss levels are clearly reported as undefined risk. The product is a monitoring and risk-control utility; it does not provide entry signals or guarantee
Currency Exposure Matrix
Gai Li Zhou
实用工具
Currency Exposure Matrix is a currency-level exposure dashboard derived from current open positions. Key functions: - Gross and net currency exposure - Long and short decomposition - Deposit-currency conversion - Concentration warnings - Transparent handling when conversion symbols are unavailable The utility helps users understand aggregated currency exposure across their portfolio. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Review broker symbol
Position Risk Architect
Gai Li Zhou
实用工具
Position Risk Architect is a visual trade-planning utility with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Risk-based volume calculation - Margin preview - Reward-to-risk target planning - Persisted chart geometry - Broker stop-level and volume validation - Guarded order execution Trading is disabled by default and must be deliberately enabled by the user. The product does not predict market direction or guarantee trading results. Verify all levels, calculated volume
Equity Lock Manager
Gai Li Zhou
实用工具
Equity Lock Manager is an equity and high-water-mark protection utility. Key functions: - Initial-equity and peak-equity reference modes - Configurable arming thresholds - Clear lock and breach states - Scoped pending-order cancellation - Optional full or partial position close - Persisted recovery state - Confirmed baseline reset controls The utility enforces protection settings configured by the user. It does not provide entry signals, predict market direction or guarantee trading results. T
Trading Rules Enforcer
Gai Li Zhou
实用工具
Trading Rules Enforcer is a deterministic account-discipline monitor for trade-count, loss, time and exposure rules. Key functions: - Clear rule status dashboard - Trading-session restrictions - Overtrading controls - Symbol and Magic Number scope - Daily loss and exposure monitoring - Clear blocking reasons - Operational event history The utility enforces rules configured by the user. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee trading results. Test all rule comb
Multi Strategy Risk Allocator
Gai Li Zhou
实用工具
Multi Strategy Risk Allocator is a strategy-budget dashboard organized by Magic Number and configured risk allocation. Key functions: - Per-strategy risk usage and remaining budget - Allocation comparison across multiple strategies - Runtime enable and disable state - Persistent strategy toggles - Exportable allocation snapshots - Clear dashboard for portfolio-level risk oversight The utility helps monitor and coordinate risk budgets configured by the user. It does not generate entry signals,
Precision Trade Console
Gai Li Zhou
实用工具
Precision Trade Console is a visual execution and staged-management console with draggable Entry, Stop Loss and three target levels. Key functions: - Market, limit and stop order modes - Percentage, cash and fixed-lot position sizing - Margin and spread safety gates - Three staged take-profit levels and partial exits - Breakeven management - Fixed-distance or ATR-based trailing stops - Persistent trade plans - Optional keyboard workflow - Timed confirmation for order placement and bulk-close ac
Advanced Position Manager
Gai Li Zhou
实用工具
Advanced Position Manager is a ticket-aware utility for managing existing positions. Key functions: - Selected ticket, current symbol, Magic Number and all-position scopes - Breakeven management - Partial-close controls - Fixed-distance, ATR-based and previous-bar trailing stops - Close By support for hedging accounts - Guarded bulk-close operations - Optional keyboard workflow - Clear position and action status display Trade actions are disabled by default. The utility manages positions accor
Pending Order Architect
Gai Li Zhou
实用工具
Pending Order Architect is a visual pending-order planner for ladder structures and OCO workflows. Key functions: - Draggable base-price and stop-loss lines - Equal-risk distribution across pending orders - Broker capability and symbol-rule checks - Live pending-order inventory - Optional sibling cancellation for OCO workflows - Guarded order placement and cancellation - Optional keyboard workflow - Clear planning and order-status panels Order placement is disabled by default. The utility subm
Basket Trade Commander
Gai Li Zhou
实用工具
Basket Trade Commander is a multi-leg basket planner with leg-level risk and runtime control. Key functions: - Configurable symbols, directions and allocation weights - Per-leg and basket-level volume checks - Margin and symbol-rule validation - Persistent enable and disable toggles for each leg - Guarded basket execution - Scoped unwind controls - Clear basket composition and status display Trade execution is disabled by default. The utility submits and manages basket instructions configured
Session Trade Controller
Gai Li Zhou
实用工具
Session Trade Controller is a broker-time session and trade-permission controller. Key functions: - User-configured trading windows - Live countdown to the next session change - Weekday permission rules - Clear open, closed and transition states - Position and pending-order visibility - Explicit reasons when trading is outside the permitted schedule - Dashboard view based on broker server time The utility monitors and applies time permissions configured by the user. It does not generate entry
Local Trade Synchronizer
Gai Li Zhou
实用工具
Local Trade Synchronizer is a local-terminal snapshot and recovery synchronizer for terminals on the same machine or in a shared local-file environment. Key functions: - Master and follower operating modes - Prefix and suffix symbol mapping - Configurable volume scaling - Atomic local snapshots - Snapshot freshness checks - Deterministic queue reconstruction - Rejection of malformed or stale snapshots - Clear synchronization and recovery status The utility synchronizes user-configured trade st
Performance Intelligence Dashboard
Gai Li Zhou
实用工具
Performance Intelligence Dashboard is an account-history dashboard for recent trading performance and change over time. Key functions: - Net trading results - Win rate and trade-count statistics - Profit factor - Drawdown monitoring - Daily performance series - Rolling-period comparison - Detailed trade tables - Clear account-history summary panels The utility analyzes account history available in MetaTrader 5. It does not generate entry signals, predict market direction or guarantee future re
Trade Excursion Laboratory
Gai Li Zhou
实用工具
Trade Excursion Laboratory is an excursion-analysis utility for completed trades, including maximum adverse excursion and maximum favorable excursion reconstruction. Key functions: - Maximum adverse excursion reconstruction - Maximum favorable excursion reconstruction - Trade-efficiency metrics - Excursion distribution views - Detailed completed-trade inspection - CSV export for further analysis - Clear account-history scope and processing status Accuracy depends on the historical bars availab
Session Performance Analytics
Gai Li Zhou
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Session Performance Analytics is a completed-trade analysis utility grouped by user-configured market sessions. Key functions: - Completed-trade counts by session - Session win rate - Net result by session - Excursion statistics - Comparative session tables - Explicit time-boundary configuration - Clear account-history and session scope The utility analyzes completed trades using the configured session boundaries and available account history. It does not generate entry signals, predict market
Strategy Attribution Matrix
Gai Li Zhou
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Strategy Attribution Matrix is a performance and relationship view grouped by Magic Number or comment prefix. Key functions: - Strategy-level trading results - Contribution analysis - Drawdown by strategy group - Correlation estimates between selected groups - Detailed selected-group trade view - Magic Number and comment-prefix grouping - Clear account-history scope and status The utility analyzes available account history. Correlation estimates and attribution results depend on data completen
Trading Discipline Journal
Gai Li Zhou
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Trading Discipline Journal is an editable on-chart journal linked to account trades. Key functions: - Setup classification - Emotion and context fields - Custom tags and notes - Rule-adherence score - Journal search and filtering - Screenshot-reference field - Reversible CSV persistence for special characters - Clear trade-linked journal records The utility records and organizes information entered by the user. It does not provide trading signals, predict market direction or guarantee trading
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