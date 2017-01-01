Volatility Regime Monitor MT5





主要功能

• 显示当前 ATR、近期平均波幅和相对变化

• 计算当前波动率在历史样本中的百分位位置

• 将环境划分为收缩、正常、扩张和异常状态Volatility Regime Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的波动状态监控面板，通过透明、可测量的数据判断当前市场处于波动收缩、常态运行还是波动扩张阶段。它综合 ATR、近期 K 线真实波幅、历史区间分布和百分位位置，帮助交易者在执行自己的策略前理解市场环境，而不是给出不透明的买卖信号。





主要功能

• 显示当前 ATR、近期平均波幅和相对变化

• 计算当前波动率在历史样本中的百分位位置

• 将环境划分为收缩、正常、扩张和异常状态

• 通过历史状态表展示不同阶段的持续时间和变化

• 展示分类阈值、计算依据和数据可用性

• 提供多页面专业仪表盘，便于快速检查

• 自动保存界面、筛选和显示设置

• 对数据缺失、历史不足和报价中断给出明确提示





典型使用流程

一、将工具加载到需要分析的品种与周期图表。

二、等待终端加载足够的历史数据，并检查数据状态提示。

三、查看 ATR、近期波幅、历史百分位和当前状态分类。

四、将当前环境与个人策略的适用条件进行比较。

五、在品种或周期变化后重新观察分类结果，不直接沿用其他市场结论。





本工具适合希望区分低波动整理、正常交易环境和高波动扩张的交易者。它可以用于辅助确定是否降低风险、等待波动恢复，或者避免在异常波动期间机械执行原有计划。所有状态均来自当前终端和经纪商提供的历史报价，因此不同经纪商、品种、周期和历史长度可能产生不同结果。





重要说明

本工具不会开仓、修改订单或平仓，不预测未来价格方向，也不构成投资建议。历史分类仅用于描述已经发生的市场环境，不代表未来表现，不提供盈利保证。使用者应结合自己的交易规则、风险承受能力和经纪商条件独立判断，并在模拟环境中熟悉各项读数后再用于实际决策。

• 通过历史状态表展示不同阶段的持续时间和变化

• 展示分类阈值、计算依据和数据可用性

• 提供多页面专业仪表盘，便于快速检查

• 自动保存界面、筛选和显示设置

• 对数据缺失、历史不足和报价中断给出明确提示





典型使用流程

一、将工具加载到需要分析的品种与周期图表。

二、等待终端加载足够的历史数据，并检查数据状态提示。

三、查看 ATR、近期波幅、历史百分位和当前状态分类。

四、将当前环境与个人策略的适用条件进行比较。

五、在品种或周期变化后重新观察分类结果，不直接沿用其他市场结论。





本工具适合希望区分低波动整理、正常交易环境和高波动扩张的交易者。它可以用于辅助确定是否降低风险、等待波动恢复，或者避免在异常波动期间机械执行原有计划。所有状态均来自当前终端和经纪商提供的历史报价，因此不同经纪商、品种、周期和历史长度可能产生不同结果。





重要说明

本工具不会开仓、修改订单或平仓，不预测未来价格方向，也不构成投资建议。历史分类仅用于描述已经发生的市场环境，不代表未来表现，不提供盈利保证。使用者应结合自己的交易规则、风险承受能力和经纪商条件独立判断，并在模拟环境中熟悉各项读数后再用于实际决策。

Volatility Regime Monitor 是一款用于 MetaTrader 5 的波动状态监控面板，通过透明、可测量的数据判断当前市场处于波动收缩、常态运行还是波动扩张阶段。它综合 ATR、近期 K 线真实波幅、历史区间分布和百分位位置，帮助交易者在执行自己的策略前理解市场环境，而不是给出不透明的买卖信号。