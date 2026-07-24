Session Range Laboratory MT5





本工具不提供买卖信号，而是统计已完成时段的价格区间，将当前区间与历史分布进行比较，并通过五个功能页面展示突破及突破后的延续情况。





主要功能

• 实时时段最高价、最低价、区间点数及ADR占比

• 历史平均值、P20、中位数P50和P80参考区间

• 突破与突破后延续表现分析

• 工作日对比表和历史时段记录

• 可视化区间图表，快速比较已完成时段

• 可设置时段UTC时间、经纪商时间偏移和回看长度

• 可设置ADR周期、突破缓冲和提醒选项

• 图表或终端重启后保留界面设置

• 清晰统一的MetaTrader 5专业面板





使用流程

1. 选择需要研究的交易时段，并确认经纪商时间换算。

2. 为当前品种加载足够的M1历史数据。

3. 将实时时段区间与历史中位数及百分位区间比较。

4. 在“突破”和“历史”页面查看统计性的延续背景。





重要说明

本产品是分析工具，不会开仓、修改或平仓，也不预测未来价格走势。历史频率属于描述性统计，并非获利保证或确定概率。M1历史数据不完整时，部分时段可能不会纳入计算。

Session Range Laboratory 是一套专业的交易时段区间统计工作台，适合希望在自主交易决策前了解特定市场时段历史行为的交易者。