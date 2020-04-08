Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro 是经典 MACD 的强大升级版 — 专为现代交易重新设计。 该指标为您提供 多周期 MACD (MTF)、动态直方图颜色、信号交叉标记以及基于动量的智能线条变色功能。 专为追求清晰信号、早期趋势检测和专业级视觉清晰度的交易者打造。

⭐ 主要功能

📌 多周期 MACD (MTF) 轻松在当前图表周期或更高周期（H1, H4, D1…）之间切换。 非常适合自上而下的趋势确认。

📌 清晰的 MACD 和信号线 – 可调节线条宽度 – MACD 穿过信号线时自动变色 – 平滑且视觉清晰的设计

📌 5 色智能直方图 直方图根据以下情况变为 5 种不同颜色： ✔ 动量增加 ✔ 动量减少 ✔ 零轴上方或下方 ✔ 趋势转变方向 这让您可以即时洞察趋势强度和反转。

📌 交叉点（入场/出场点） 当 MACD 穿过信号线时，指标会绘制清晰的点： 🟢 绿色点 = 看涨交叉（买入机会） 🔴 红色点 = 看跌交叉（卖出机会） 非常适合发现早期反转。

📌 高度可定制 您可以显示/隐藏： MACD 线、信号线、直方图、交叉点、MTF 模式、变色模式。 还包括对快/慢/信号周期的完全控制。

🧠 为什么交易者喜欢这个指标？ ✔ 超级清晰的视觉布局 ✔ 帮助确认强劲的入场点 ✔ 检测早期反转 ✔ 非常适合剥头皮、日内交易和波段交易 ✔ 无重绘 (No Repaint) ✔ 适用于外汇、金属、加密货币

📈 如何使用 使用 MTF MACD 找到主要趋势。 观察直方图颜色变化以识别动量转变。 在看涨或看跌 MACD 交叉点入场。 使用线条颜色翻转来确认方向。 结合结构、支撑/阻力位或移动平均线以获得最佳效果。

⚡ 无重绘 – 可靠且准确 所有计算均使用收盘蜡烛值。 没有任何重绘、重画或偏移。

🖥️ 兼容性 ✔ 所有品种 ✔ 所有时间周期


