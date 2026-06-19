MarketProfileShadow

MarketProfileShadow 是一款基于交易时段（Session）的 MT5 成交量分布（Volume Profile）指标，用于可视化预定义交易时段内的成交量分布情况。该指标计算并绘制 Point of Control (POC)、Value Area High (VAH) 和 Value Area Low (VAL)，并对 Value Area 区域进行高亮显示。

该指标经过性能优化：正在进行中的交易时段仅每 5 分钟更新一次，而已结束的交易时段不会再次计算。

使用说明

MarketProfileShadow 主要针对 5 分钟图（M5） 开发，在该时间周期下能够最有效地反映市场接受度、成交量分布以及交易时段分析。

该指标适用于 M30 及以下 的时间周期。随着时间周期的增大，不同市场阶段和交易活动会逐渐混合，因此交易时段成交量分布的分析价值会相应降低。

因此，不建议在 M30 以上 的时间周期中使用该指标，因为在这些周期下，成交量分布通常已无法提供额外的分析价值，除非您的分析重点是 Value Area Low、Value Area High 或 Point of Control 等关键价格水平。

注意： 本成交量分布基于 Tick Volume（逐笔成交量） 计算。该指标仅用于可视化市场接受度、流动性区域以及潜在的支撑位和阻力位，并不构成独立的交易信号。

LookbackDays

参数设置

设置显示成交量分布的历史天数。

PriceStepPoints

设置成交量价格区间（Volume Bins）的分辨率（以点为单位）。数值越大，价格层级越少，可提高运行性能。

ValueAreaPercent

定义作为 Value Area 显示的成交量占总成交量的百分比。默认值为 70%。

MaxProfileWidthPercent

设置成交量分布图相对于对应交易时段长度的最大宽度。

BaseUTCOffsetHours

用于调整本地时区的 UTC 偏移量。例如，德国夏令时为 UTC+2，冬令时为 UTC+1。

ShowVolumeProfile

显示设置

启用或禁用成交量分布显示。

ShowVAH_VAL_POC

启用或禁用 VAH、VAL 和 POC 的显示。

交易时段设置

每个交易时段都可以分别设置开始和结束时间。

亚洲交易时段

UseAsiaSession

启用或禁用亚洲交易时段。

AsiaStart

亚洲交易时段开始时间。

AsiaEnd

亚洲交易时段结束时间。

伦敦交易时段

UseLondonSession

启用或禁用伦敦交易时段。

LondonStart

伦敦交易时段开始时间。

LondonEnd

伦敦交易时段结束时间。

纽约交易时段

UseNewYorkSession

启用或禁用纽约交易时段。

NewYorkStart

纽约交易时段开始时间。

NewYorkEnd

纽约交易时段结束时间。

VolumeProfileColor

成交量分布设置

成交量分布的基础颜色。

FillVolumeProfile

启用或禁用成交量分布填充显示。

VolumeFillTransparency

Value Area 区域内的透明度。

OutsideValueAreaTransparency

Value Area 外部区域的透明度，可进一步突出显示 Value Area。

WeakVolumeTransparency

低成交量区域的透明度。

StrongVolumeTransparency

高成交量区域的透明度。

VolumeProfileSmoothSteps

设置成交量分布的平滑程度。数值越高，轮廓越平滑，但计算量也会相应增加。

POC_Color

POC / VAH / VAL 设置

Point of Control (POC) 线条颜色。

VAH_Color

Value Area High (VAH) 线条颜色。

VAL_Color

Value Area Low (VAL) 线条颜色。

POC_Transparency

POC 线条透明度。

VAH_Transparency

VAH 线条透明度。

VAL_Transparency

VAL 线条透明度。