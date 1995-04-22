Golden Wolf Game Changer





Golden Wolf GameChanger 是一款功能强大的 MetaTrader 5 交易智能顾问，专为希望将 Game Changer 指标信号转化为自动交易系统的用户打造。它支持灵活的订单管理、风险控制、交易系列管理和保护算法。

该智能顾问专为 XAUUSD / GOLD 黄金交易而创建并优化，推荐用于 M15 时间周期。黄金以其波动性、强劲冲击行情和快速反转而闻名，因此 Golden Wolf GameChanger EA 面向主动交易场景，在这类交易中，反应速度、纪律性和交易算法的精准执行尤为重要。

使用理念

Golden Wolf GameChanger EA 根据 Game Changer 信号运行，并根据市场方向自动开立 Buy 和 Sell 交易。它的任务不仅是开立一笔交易，而是根据设定参数管理整个交易系列，包括手数、订单间距、最大持仓数量、追踪止损、Take Profit、Stop Loss、交易时间过滤、点差过滤以及降低回撤算法。

这不是一个简单的“买入”或“卖出”按钮，而是一套完整的交易机制，可以根据您的风险偏好调整运行风格。

使用说明：此处

为什么选择黄金和 M15

黄金经常在日内产生强劲波动。M15 周期能够较好地显示局部冲击行情、方向变化以及市场可能启动新一轮走势的区域。Golden Wolf GameChanger EA 正是为这种市场动态而设计：它跟踪信号、开立仓位，并可按照预设规则管理订单系列。

推荐交易品种：XAUUSD / GOLD

推荐时间周期：M15

主要功能

该智能顾问支持双向交易：Buy 和 Sell。您可以只允许买入、只允许卖出，或同时启用两个方向。

它支持 hedge 模式。如果您的账户类型和经纪商允许，该模式可让智能顾问同时处理买入和卖出交易。

如果在设置中启用相关功能，Golden Wolf GameChanger EA 不仅可以管理自身订单，也可以管理当前交易品种上的手动仓位。

系统支持限制最大订单数量，从而提前控制交易系列的激进程度。

手数管理

该智能顾问支持固定起始手数，也支持根据可用保证金自动计算手数。这使用户既可以设置保守型交易方式，也可以设置更激进的交易方式。

同时，它还提供后续订单手数倍增功能，并支持最大手数限制。对于黄金交易而言，这一点尤其重要，因为价格可能快速且剧烈地波动。

交易保护与仓位管理

Golden Wolf GameChanger EA 支持真实和虚拟的 Take Profit 与 Stop Loss 水平。

真实 TP 和 SL 对经纪商可见，并直接设置在交易终端中。

虚拟 TP 和 SL 不会显示给经纪商，而是由智能顾问在终端内部进行控制。

此外，系统还实现了追踪止损功能。追踪止损可以设置为真实模式或虚拟模式。它有助于管理盈利仓位，并在价格朝有利方向移动时锁定交易结果。

降低回撤算法

该智能顾问内置 DD Reduction Algorithm，即降低回撤算法。当交易系列中第一笔和最后一笔仓位的综合结果达到设定的账户余额利润百分比时，该算法可以关闭这些仓位。

在系列交易中，该功能尤其有用，因为重要的不只是开仓，还包括在价格恢复时合理减轻交易网格压力。

订单间距

Golden Wolf GameChanger EA 支持固定和动态订单间距。

固定间距适合稳定的交易系列结构。

动态间距允许按照设定倍数扩大后续订单之间的距离。这在市场波动较大的阶段可能非常有用，尤其适用于黄金交易。

交易过滤器

该智能顾问包含最大点差过滤器，有助于避免在交易成本过高时开仓。

同时还支持交易时间限制。您可以根据经纪商服务器时间设置智能顾问开始和停止运行的小时。

此外，还可以设置订单之间的暂停时间，防止智能顾问过于频繁地开仓。

可视化监控

该智能顾问可以在图表上显示信号和交易信息。面板会显示 Buy 和 Sell 的利润、当前开仓数量以及当前点差。

这有助于快速了解当前交易状态，无需打开额外的终端窗口。

适用人群

Golden Wolf GameChanger EA 适合交易黄金，并希望根据 Game Changer 信号实现自动化交易的交易者。

它适合那些正在寻找 XAUUSD M15 灵活智能顾问的用户，支持手数、网格、追踪止损、过滤器、虚拟水平和回撤控制等参数设置。

这是一款面向重视自动化、纪律性和交易参数完全控制的用户的工具。

建议

在真实账户上使用前，务必先在 Strategy Tester 中测试该智能顾问，并根据您的经纪商、点差、账户类型和风险水平调整参数。

Golden Wolf GameChanger EA 不承诺保证盈利。它是一款专业交易工具，其结果取决于设置、市场条件、执行质量、点差以及所选择的风险管理方式。

Golden Wolf GameChanger EA

强劲的市场需要强大的工具。

黄金走势迅速，智能顾问也必须同样迅速反应。

Golden Wolf GameChanger EA 专为 M15 周期黄金自动交易而打造，具备灵活设置、交易系列控制和完善的仓位管理功能。