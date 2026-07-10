Sar Manager MT4

SAR Manager

SAR Manager 是一款适用于 MetaTrader 4 的信号指标，基于标准的 Parabolic SAR 算法。该指标可识别 SAR 方向的变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算 Stop Loss 和 Take Profit 水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。

本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会打开、修改或关闭任何真实交易订单。

信号计算

当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。

新信号仅在当前蜡烛图收盘后计算。正在形成的当前蜡烛图不会用于确认入场。虚拟入场价格取自 SAR 方向变化确认后的下一根蜡烛图开盘价。

该指标同一时间只跟踪一个虚拟持仓。当持仓处于活动状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及 Stop Loss 或 Take Profit、出现相反的 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。

Stop Loss 和 Take Profit

Stop Loss 和 Take Profit 的距离以 MetaTrader 点数设置。对于 BUY 信号，Stop Loss 设置在虚拟入场价格下方，Take Profit 设置在虚拟入场价格上方。对于 SELL 信号，则采用相反的设置方式。

参数数值以点数而不是点差单位设置。实际价格距离取决于所选交易品种的最小价格变动单位。

在历史计算过程中，Stop Loss 和 Take Profit 可能同时位于同一根蜡烛图的价格范围内。蜡烛图数据无法确定哪个水平先被触及。为处理这种情况，指标提供了 Same Bar Policy 参数。用户可以选择 Stop Loss First 或 Take Profit First。默认使用 Stop Loss First。

图表显示

SAR Manager 可显示 Parabolic SAR 点、虚拟 BUY 和 SELL 入场箭头、持仓退出标记，以及 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 水平线。水平名称及其对应价格也可以显示在图表上。

当存在活动虚拟持仓时，相关水平线会自动显示。持仓关闭后，可以根据所选设置保留或删除最近一次的水平线。信号、水平线、文字和其他图表元素的颜色均可调整。

指标处理的历史蜡烛图数量可在输入参数中设置。增加历史深度可以显示更多过去的信号，但可能需要更多计算时间。

信息面板

该指标会在图表上显示信息面板。面板中包含当前交易品种和时间周期、活动信号、虚拟持仓状态以及当前 Parabolic SAR 方向。

当存在活动信号时，面板会显示 Entry 价格、Stop Loss、Take Profit，以及计算出的风险收益比。统计区域会显示虚拟 BUY 和 SELL 入场次数、盈利、亏损和盈亏平衡的平仓次数、虚拟总结果点数，以及最近一次退出的信息。

统计数据仅根据指标已加载和处理的历史数据计算。当历史蜡烛图数量发生变化时，面板中显示的数值也可能发生变化。

通知

当出现新的虚拟入场信号或虚拟持仓关闭时，指标可以发送通知。入场通知和退出通知可以分别启用或禁用。

支持的通知方式包括 MetaTrader 标准弹窗提醒、移动端推送通知、电子邮件和声音提醒。使用推送通知和电子邮件功能前，必须先在交易终端中完成相关设置。

首次将指标添加到图表时，它不会为过去的历史信号发送通知。每个新的入场或退出事件只处理一次，以防止同一事件被重复通知。

输入参数

指标设置被划分为多个逻辑分组。分别提供 Parabolic SAR 参数、虚拟 Stop Loss 和 Take Profit 距离、历史计算深度，以及同一根历史蜡烛图内水平触发顺序的设置组。

其他设置组包括通知设置、水平线和标记显示设置、最近水平保留设置，以及面板和图表对象的颜色设置。用户可以在启动指标前或指标运行期间修改这些参数。

指标使用方法

将 SAR Manager 添加到所需图表，并设置 Parabolic SAR 参数。然后设置以点数表示的 Stop Loss 和 Take Profit 距离，选择历史深度，并调整图表显示设置。

新信号确认后，指标会显示信号方向、虚拟 Entry 价格和计算出的水平。后续的持仓状态、退出原因和更新后的统计数据会显示在图表和信息面板中。