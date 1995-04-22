Universal Trade Copier MT5 是一款专业的本地交易复制工具，可在同一台计算机或 VPS 上的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易。

该产品支持多种复制方向：

MT4 → MT4

MT5 → MT5

MT4 → MT5

MT5 → MT4

此版本专为 MetaTrader 5 设计。如果复制过程涉及 MetaTrader 4 终端，则需要单独安装兼容的 MT4 版本。

该复制工具适合管理多个交易账户、使用不同 MetaTrader 终端、与不同经纪商合作，或者需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。

用户指南

主要功能

复制市价订单：Buy 和 Sell。

复制挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop。

复制止损和止盈。

复制止损和止盈修改。

复制挂单修改。

复制订单平仓。

复制部分平仓。

手数倍增模式。

固定手数模式。

风险百分比模式。

支持不同经纪商交易品种名称的符号映射。

滑点控制。

最大交易数量限制。

Magic Number 过滤器。

仅复制当前交易品种模式。

通过 Common Files 文件夹进行本地复制。

灵活的复制方向

同一个产品既可以作为主控端，也可以作为跟随端使用。复制方向可在参数设置中选择。

例如：

MT4 终端可以作为主控端，MT5 终端作为跟随端。

MT5 终端可以作为主控端，MT4 终端作为跟随端。

MT4 终端可以将交易复制到另一个 MT4 终端。

MT5 终端可以将交易复制到另一个 MT5 终端。

手数管理

该复制工具提供多种手数计算模式：

手数倍增模式 — 根据设置的倍数复制主控端交易手数，例如 0.5 倍、1 倍或 2 倍。

固定手数模式 — 所有复制的交易均使用固定手数开仓。

风险百分比模式 — 根据所设置的风险百分比自动计算交易手数。

交易品种映射

如果不同经纪商使用不同的交易品种名称，可以手动设置品种映射。

示例：

EURUSD=EURUSDm

GBPUSD=GBPUSD.pro

XAUUSD=XAUUSDm

当交易在不同经纪商或不同账户类型之间复制时，此功能非常实用。

重要说明

该复制工具在本地运行，因此所有终端必须运行在同一台计算机或 VPS 上。

对于 MT5 账户，建议使用对冲账户。在净额账户中，同一交易品种的多个持仓可能会被合并。

在真实账户上使用之前，请先在模拟账户上进行测试，并仔细检查所有参数设置。

适用用户

管理多个账户的手动交易者。

同时使用 MT4 和 MT5 的交易者。

账户管理人员。

交易信号提供者。

Prop Trading 交易者。

需要在不同 MetaTrader 终端之间进行本地交易复制的用户。