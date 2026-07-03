CandleCloseTimer MT4

CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时

CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 4 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。

该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。

CandleCloseTimer 的主要功能

1. 当前K线收盘倒计时

以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。

2. 显示在当前价格附近

计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。

3. 自动适应时间周期

当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。

4. 作为 MT5 实用工具运行

CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。

5. 每秒更新

计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依赖新报价的到来。

6. 紧凑显示模式

可以只保留最简洁的倒计时，不显示多余文字，使图表保持整洁。

7. 附加时间周期面板

用户可以根据需要启用时间周期面板，同时显示多个时间周期及其对应的K线收盘剩余时间。

8. 时间周期选择

提供以下预设：

Scalping — M1、M5、M15

Intraday — M15、H1、H4

Swing — H4、D1、W1

All — 主要时间周期

Custom — 用户自定义时间周期列表

9. 自定义时间周期列表

用户可以手动指定所需的时间周期，例如：M5,M15,H1,H4,D1。

10. 时间颜色区域

计时器颜色可以根据剩余时间自动变化：

普通颜色——距离K线收盘还有较长时间；

警告颜色——距离收盘时间已经较短；

紧急颜色——K线收盘前的最后几秒。

11. 可调节的警告阈值

用户可以设置在距离收盘多少秒时启用警告区域和紧急区域。

12. K线收盘前通知

该工具可以在当前K线收盘前向交易者发送通知。

13. 通知类型

支持以下通知方式：

交易平台弹窗通知；

声音提醒；

MetaTrader 移动端推送通知；

电子邮件通知。

14. 通知时间设置

用户可以设置在K线收盘前多少秒发送提醒。

15. 市场状态识别

当市场关闭或交易时段不可用时，该工具可以显示相应状态，而不是普通倒计时。

16. 支持交易品种的交易时段

CandleCloseTimer 使用交易品种的交易时段数据，以更准确地显示当前市场状态。

17. 外观设置

用户可以调整计时器的大小、颜色、背景、字体、边距和显示位置。

18. 图表位置设置

计时器可以相对于当前价格向左、向右、向上或向下移动。

19. 支持多个图表

通过 Instance ID，可以在不同图表上同时运行多个工具实例，避免图表对象之间发生冲突。

20. 自动清理图表对象

从图表中删除该工具时，其创建的所有图形对象都会自动删除。

CandleCloseTimer 适合哪些用户

该工具适合剥头皮交易者、日内交易者，以及所有根据K线收盘进行交易决策的用户。它可以帮助交易者等待信号确认，避免过早入场，并更准确地掌握K线收盘时刻。

CandleCloseTimer 不是交易系统，也不是提供市场预测的交易机器人。它是一款实用的时间控制工具，可帮助交易者更加谨慎、准确地分析和操作图表。