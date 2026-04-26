Trade Assistant MT5 PRO

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。

这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。

如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。

使用说明：点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明



为什么大多数手动交易者需要这个工具

很多交易者的问题并不是没有策略，而是在交易想法和实际执行之间存在太多手动步骤。

当交易者计算风险、设置交易量、检查止损距离、打开新订单窗口、确认订单类型、执行交易，然后再管理持仓时，市场可能已经走远，情绪开始上升，错误也更容易发生。

手动交易中最常见的问题：

风险百分比是知道的，但每次仓位大小计算方式不同；

Stop Loss 是凭感觉设置的，而不是根据规则设置的；

交易者想快速把仓位移动到 Break Even，但操作经常延迟；

Trailing Stop 使用不稳定；

Partial Close 需要手动执行，往往不够及时；

很难在图表上快速看到完整的交易结构；

Pending Orders 留在图表上的时间比需要的更久；

在高波动市场中，执行交易会消耗太多时间。

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 正是为了解决这些实际问题而创建的。它不是玩具，也不是装饰性面板，而是为那些希望交易更准确、更快速、更系统的交易者准备的工作工具。

使用 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 你可以获得什么

安装到图表后，你会得到一个方便的交易面板，它在一个界面中整合了：

快速 Buy 和 Sell 按钮；

单笔交易风险计算；

根据设定风险计算仓位大小；

Entry / Stop Loss / Take Profit 水平管理；

图表上的可视化交易结构；

Risk/Reward 比例设置；

手动和自动 Break Even；

多种 Trailing Stop 模式；

Partial Close 部分平仓；

删除 Pending Orders；

隐藏保护水平管理；

Virtual Pending Orders 管理；

通过信息模块查看当前交易状态。

你不需要在 MetaTrader 4/5 的多个标准窗口之间切换，而是可以通过一个统一的交易控制中心完成主要操作。

产品的核心理念

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 的目标，是让手动交易变得：

更快；

更精确；

更直观；

更有纪律；

更适合系统化风险管理。

这对以下类型的交易者尤其重要：

日内交易者；

每天开多笔交易的人；

按价格水平交易的人；

把 Stop Loss 和 Take Profit 作为每笔交易必要组成部分的人；

不想违反资金管理规则的人；

更喜欢手动控制，而不是完全自动化交易系统的人。

产品的主要优势

1. 快速开仓

面板允许你通过 Buy 和 Sell 按钮快速开立交易。

你不需要把时间浪费在终端标准订单窗口上，可以直接在图表上看到交易的关键参数。

2. 内置风险管理

你可以用方便的方式设置风险，面板会根据 Stop Loss 和交易品种参数计算仓位大小。

3. 可视化控制

你不只是把数字输入字段中，而是可以直接在图表上看到交易结构：入场、止损、止盈、风险区域和潜在利润区域。

4. 节省时间

该助手可以减少重复操作，尤其适合主动交易、高波动市场以及需要同时处理多个入场场景的情况。

5. 交易管理

入场后，面板不仅可以帮助你开仓，还可以帮助你管理仓位：移动到 Break Even、启用 Trailing Stop、部分平仓、删除 Pending Orders。

6. 通用性

该产品几乎可以用于任何手动交易风格：剥头皮、日内交易、突破交易、回调交易、支撑阻力交易、交易兴趣区交易。

主要功能

1. Buy / Sell 按钮

面板提供快速交易按钮，用于开立市场订单。这在需要快速执行并实时控制交易场景时非常方便。

支持：

Buy；

Sell；

Stop；

Limit。

因此，该面板不仅适合市场价入场，也适合通过挂单进行交易。

2. 单笔交易风险计算

产品最重要的功能之一是 Risk Calculation。

你可以设置风险方式：

按账户余额百分比；

按 Equity 百分比；

按 Free Margin 百分比；

按账户货币中的固定金额；

面板中提供的其他风险计算模式。

之后，助手会计算：

资金风险；

仓位大小；

交易量；

设定风险与当前 Stop Loss 之间的关系。

这有助于在不同交易品种和不同市场条件下，按照统一规则进行交易。

实际效果：

每笔交易的风险更容易保持一致；

降低开出过大仓位的概率；

更容易遵守交易系统规则；

更容易扩大或调整策略；

减少情绪影响。

3. 根据 Stop Loss 计算仓位大小

内置仓位计算会考虑：

选择的风险模式；

Stop Loss 大小；

交易品种规格；

最小交易量；

最大交易量；

交易量步长；

交易品种的交易参数。

因此，面板可以帮助避免常见错误：交易者手动计算手数时，意外开出不符合计划的仓位。

对于主动手动交易来说，这一点尤其重要。即使策略本身很强，如果每次仓位大小都是随机的，策略也会失去意义。

4. Entry / Stop Loss / Take Profit 水平

面板围绕交易的基础结构工作：

Entry；

Stop Loss；

Take Profit。

这些水平可以用于提前准备交易，并进行可视化控制。

这种方式的优势：

交易者可以立即看到交易计划结构；

更容易在开仓前评估交易质量；

风险与利润比例更清楚；

更容易控制执行纪律；

可视化交易结构让图表操作更加方便。

5. 图表上的可视化交易地图

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 不只是按钮和输入字段。

它会在图表上构建清晰的交易场景可视化结构。

通常交易者可以看到：

风险区域；

潜在利润区域；

入场水平；

Stop Loss 水平；

Take Profit 水平；

交易相关的其他视觉参考。

这在做决定时非常有用：

可以立即看到止损是否合理；

可以判断仓位是否过大；

可以更容易判断交易是否符合你的规则。

对很多交易者来说，可视化正是面板中最有价值的部分之一。

6. Risk/Reward 和 TP 与 SL 比例设置

面板允许使用 Take Profit 与 Stop Loss 的比例。

你可以快速设置想要的交易结构：

1:1；

1.5:1；

2:1；

3:1；

以及其他数值。

如果你的交易系统基于固定或半固定的风险收益比，这非常方便。

优势：

加快交易准备；

统一交易结构；

让交易更接近算法化纪律；

更容易维护策略统计。

7. Break Even — 移动到保本

面板中包含 Break Even 模块。

它允许：

手动将仓位移动到保本；

当价格走过指定距离后，自动移动 Stop Loss；

使用偏移量；

考虑 spread 和 commission。

为什么需要 Break Even：

当价格已经朝有利方向运行了一段距离后，交易者通常希望移除该仓位的风险。每次手动操作并不方便。助手可以简化这个过程。

可以设置：

触发水平；

相对于入场点的偏移；

交易成本考虑；

后续管理逻辑。

这有助于保护仓位，并减少情绪化决策。

8. Trailing Stop

产品支持使用 Trailing Stop 管理仓位。

可用的 Trailing 逻辑包括：

标准距离 Trailing；

基于 ATR 的 Trailing；

基于 Moving Average 的 Trailing；

基于 Fractals 的 Trailing；

基于 Parabolic SAR 的 Trailing；

基于上一根K线最高价/最低价的 Trailing；

带有附加逻辑的其他跟踪方式。

为什么这很重要：

很多交易者会入场，但不擅长管理持仓。结果要么过早止盈，要么让浮动利润长时间没有保护。

Trailing Stop 可以帮助：

保护浮动利润；

跟随强趋势行情；

自动化部分手动流程；

让交易更稳定一致。

9. Partial Close 部分平仓

面板提供 Partial Close 功能。

当交易者希望执行以下操作时，它非常有用：

锁定部分利润；

降低风险；

随着价格移动逐步减少仓位；

将 Partial Close 与 Break Even 和 Trailing Stop 结合使用。

这特别适合：

日内交易；

波段场景；

价格水平交易；

分阶段止盈。

10. Pending Orders 管理

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 简化了挂单管理。

面板支持与以下操作相关的功能：

设置 Stop 和 Limit 订单；

删除 Pending Orders；

取消不再有效的 setup；

保护入场场景。

这可以节省时间，并减少随机错误，尤其是在市场快速变化时。

11. OCO 逻辑

面板支持基于 One Cancels Other 原则的订单管理逻辑。

这在以下场景中非常有用：

突破交易；

替代入场点；

一个交易场景需要取消另一个交易场景时。

这种逻辑让订单管理更加专业，也有助于避免图表上留下多余的 Pending Orders。

12. Hide SL/TP

在高级模式中，助手允许使用隐藏保护水平：

隐藏 Stop Loss；

隐藏 Take Profit。

为什么需要它：

一些交易者不希望真实保护水平发送给经纪商；

保护逻辑由 EA 控制；

交易管理保留在面板内部。

重要提示：隐藏水平要求交易终端和 EA 必须保持运行。

13. Virtual Pending Orders

面板可以使用 Virtual Pending Orders。

在这种模式下，入场逻辑不是通过经纪商服务器上的标准挂单执行，而是由面板内部算法控制。

优势：

更灵活地手动管理交易场景；

可以使用隐藏入场逻辑；

更细致地控制交易计划。

这是为理解虚拟机制用途和风险的交易者准备的工具。

14. 信息模块和交易状态

面板提供单独的信息区域，帮助查看：

当前交易品种；

spread；

风险参数；

保护功能状态；

面板当前启用的模式；

主要交易配置。

这在交易过程中非常适合用于控制和诊断。