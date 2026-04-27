Trade Assistant MT4 PRO Panel

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    Andrei Strashko

    Andrei Strashko

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    我叫 Andrey。我是一名专业交易员，也是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易解决方案开发者。10 多年来，我一直从事交易机器人、指标、脚本和交易策略的开发，将真实交易经验与深入的编程知识相结合。
    我正在发展自己的品牌 Astramql。它不仅仅是一个名称，更代表了我的工作方式：精准、纪律、强大的算法逻辑以及对每一个细节的关注。基于我的交易经验和编程能力，我创建专业的交易智能顾问、指标和实用工具，帮助交易者自动化策略、分析市场，并更高效地管理交易过程。
    我为希望更清晰地理解市场、更快速地做出决策，并将交易想法自动化的交易者创建工具。
    40 产品 4 主题 7 评论
  • 版本: 2.50
  • 更新: 10 六月 2026
  • 激活: 15

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。

这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。

如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。

使用说明：点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明

为什么大多数手动交易者需要这个工具

很多交易者的问题并不是没有策略，而是在交易想法和实际执行之间存在太多手动步骤。

当交易者计算风险、设置交易量、检查止损距离、打开新订单窗口、确认订单类型、执行交易，然后再管理持仓时，市场可能已经走远，情绪开始上升，错误也更容易发生。

手动交易中最常见的问题：

风险百分比是知道的，但每次仓位大小计算方式不同；

Stop Loss 是凭感觉设置的，而不是根据规则设置的；

交易者想快速把仓位移动到 Break Even，但操作经常延迟；

Trailing Stop 使用不稳定；

Partial Close 需要手动执行，往往不够及时；

很难在图表上快速看到完整的交易结构；

Pending Orders 留在图表上的时间比需要的更久；

在高波动市场中，执行交易会消耗太多时间。

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 正是为了解决这些实际问题而创建的。它不是玩具，也不是装饰性面板，而是为那些希望交易更准确、更快速、更系统的交易者准备的工作工具。

使用 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 你可以获得什么

安装到图表后，你会得到一个方便的交易面板，它在一个界面中整合了：

快速 Buy 和 Sell 按钮；

单笔交易风险计算；

根据设定风险计算仓位大小；

Entry / Stop Loss / Take Profit 水平管理；

图表上的可视化交易结构；

Risk/Reward 比例设置；

手动和自动 Break Even；

多种 Trailing Stop 模式；

Partial Close 部分平仓；

删除 Pending Orders；

隐藏保护水平管理；

Virtual Pending Orders 管理；

通过信息模块查看当前交易状态。

你不需要在 MetaTrader 4/5 的多个标准窗口之间切换，而是可以通过一个统一的交易控制中心完成主要操作。

产品的核心理念

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 的目标，是让手动交易变得：

更快；

更精确；

更直观；

更有纪律；

更适合系统化风险管理。

这对以下类型的交易者尤其重要：

日内交易者；

每天开多笔交易的人；

按价格水平交易的人；

把 Stop Loss 和 Take Profit 作为每笔交易必要组成部分的人；

不想违反资金管理规则的人；

更喜欢手动控制，而不是完全自动化交易系统的人。

产品的主要优势

1. 快速开仓

面板允许你通过 Buy 和 Sell 按钮快速开立交易。

你不需要把时间浪费在终端标准订单窗口上，可以直接在图表上看到交易的关键参数。

2. 内置风险管理

你可以用方便的方式设置风险，面板会根据 Stop Loss 和交易品种参数计算仓位大小。

3. 可视化控制

你不只是把数字输入字段中，而是可以直接在图表上看到交易结构：入场、止损、止盈、风险区域和潜在利润区域。

4. 节省时间

该助手可以减少重复操作，尤其适合主动交易、高波动市场以及需要同时处理多个入场场景的情况。

5. 交易管理

入场后，面板不仅可以帮助你开仓，还可以帮助你管理仓位：移动到 Break Even、启用 Trailing Stop、部分平仓、删除 Pending Orders。

6. 通用性

该产品几乎可以用于任何手动交易风格：剥头皮、日内交易、突破交易、回调交易、支撑阻力交易、交易兴趣区交易。

主要功能

1. Buy / Sell 按钮

面板提供快速交易按钮，用于开立市场订单。这在需要快速执行并实时控制交易场景时非常方便。

支持：

Buy；

Sell；

Stop；

Limit。

因此，该面板不仅适合市场价入场，也适合通过挂单进行交易。

2. 单笔交易风险计算

产品最重要的功能之一是 Risk Calculation。

你可以设置风险方式：

按账户余额百分比；

按 Equity 百分比；

按 Free Margin 百分比；

按账户货币中的固定金额；

面板中提供的其他风险计算模式。

之后，助手会计算：

资金风险；

仓位大小；

交易量；

设定风险与当前 Stop Loss 之间的关系。

这有助于在不同交易品种和不同市场条件下，按照统一规则进行交易。

实际效果：

每笔交易的风险更容易保持一致；

降低开出过大仓位的概率；

更容易遵守交易系统规则；

更容易扩大或调整策略；

减少情绪影响。

3. 根据 Stop Loss 计算仓位大小

内置仓位计算会考虑：

选择的风险模式；

Stop Loss 大小；

交易品种规格；

最小交易量；

最大交易量；

交易量步长；

交易品种的交易参数。

因此，面板可以帮助避免常见错误：交易者手动计算手数时，意外开出不符合计划的仓位。

对于主动手动交易来说，这一点尤其重要。即使策略本身很强，如果每次仓位大小都是随机的，策略也会失去意义。

4. Entry / Stop Loss / Take Profit 水平

面板围绕交易的基础结构工作：

Entry；

Stop Loss；

Take Profit。

这些水平可以用于提前准备交易，并进行可视化控制。

这种方式的优势：

交易者可以立即看到交易计划结构；

更容易在开仓前评估交易质量；

风险与利润比例更清楚；

更容易控制执行纪律；

可视化交易结构让图表操作更加方便。

5. 图表上的可视化交易地图

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 不只是按钮和输入字段。

它会在图表上构建清晰的交易场景可视化结构。

通常交易者可以看到：

风险区域；

潜在利润区域；

入场水平；

Stop Loss 水平；

Take Profit 水平；

交易相关的其他视觉参考。

这在做决定时非常有用：

可以立即看到止损是否合理；

可以判断仓位是否过大；

可以更容易判断交易是否符合你的规则。

对很多交易者来说，可视化正是面板中最有价值的部分之一。

6. Risk/Reward 和 TP 与 SL 比例设置

面板允许使用 Take Profit 与 Stop Loss 的比例。

你可以快速设置想要的交易结构：

1:1；

1.5:1；

2:1；

3:1；

以及其他数值。

如果你的交易系统基于固定或半固定的风险收益比，这非常方便。

优势：

加快交易准备；

统一交易结构；

让交易更接近算法化纪律；

更容易维护策略统计。

7. Break Even — 移动到保本

面板中包含 Break Even 模块。

它允许：

手动将仓位移动到保本；

当价格走过指定距离后，自动移动 Stop Loss；

使用偏移量；

考虑 spread 和 commission。

为什么需要 Break Even：

当价格已经朝有利方向运行了一段距离后，交易者通常希望移除该仓位的风险。每次手动操作并不方便。助手可以简化这个过程。

可以设置：

触发水平；

相对于入场点的偏移；

交易成本考虑；

后续管理逻辑。

这有助于保护仓位，并减少情绪化决策。

8. Trailing Stop

产品支持使用 Trailing Stop 管理仓位。

可用的 Trailing 逻辑包括：

标准距离 Trailing；

基于 ATR 的 Trailing；

基于 Moving Average 的 Trailing；

基于 Fractals 的 Trailing；

基于 Parabolic SAR 的 Trailing；

基于上一根K线最高价/最低价的 Trailing；

带有附加逻辑的其他跟踪方式。

为什么这很重要：

很多交易者会入场，但不擅长管理持仓。结果要么过早止盈，要么让浮动利润长时间没有保护。

Trailing Stop 可以帮助：

保护浮动利润；

跟随强趋势行情；

自动化部分手动流程；

让交易更稳定一致。

9. Partial Close 部分平仓

面板提供 Partial Close 功能。

当交易者希望执行以下操作时，它非常有用：

锁定部分利润；

降低风险；

随着价格移动逐步减少仓位；

将 Partial Close 与 Break Even 和 Trailing Stop 结合使用。

这特别适合：

日内交易；

波段场景；

价格水平交易；

分阶段止盈。

10. Pending Orders 管理

Trade Assistant MT4/MT5 PRO 简化了挂单管理。

面板支持与以下操作相关的功能：

设置 Stop 和 Limit 订单；

删除 Pending Orders；

取消不再有效的 setup；

保护入场场景。

这可以节省时间，并减少随机错误，尤其是在市场快速变化时。

11. OCO 逻辑

面板支持基于 One Cancels Other 原则的订单管理逻辑。

这在以下场景中非常有用：

突破交易；

替代入场点；

一个交易场景需要取消另一个交易场景时。

这种逻辑让订单管理更加专业，也有助于避免图表上留下多余的 Pending Orders。

12. Hide SL/TP

在高级模式中，助手允许使用隐藏保护水平：

隐藏 Stop Loss；

隐藏 Take Profit。

为什么需要它：

一些交易者不希望真实保护水平发送给经纪商；

保护逻辑由 EA 控制；

交易管理保留在面板内部。

重要提示：隐藏水平要求交易终端和 EA 必须保持运行。

13. Virtual Pending Orders

面板可以使用 Virtual Pending Orders。

在这种模式下，入场逻辑不是通过经纪商服务器上的标准挂单执行，而是由面板内部算法控制。

优势：

更灵活地手动管理交易场景；

可以使用隐藏入场逻辑；

更细致地控制交易计划。

这是为理解虚拟机制用途和风险的交易者准备的工具。

14. 信息模块和交易状态

面板提供单独的信息区域，帮助查看：

当前交易品种；

spread；

风险参数；

保护功能状态；

面板当前启用的模式；

主要交易配置。

这在交易过程中非常适合用于控制和诊断。


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4.98 (443)
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欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法在
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
实用工具
MetaTrader 4 专业交易复制器 快速、专业、可靠的 MetaTrader 4 交易复制器。 COPYLOT 可在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 终端之间复制外汇交易，并为不同账户类型和交易场景提供灵活的同步方案。 COPYLOT MT4 版本支持： MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   MT5 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试与优化 Expforex 的全部产品 您也可以使用 MetaTrader 5 版本，在 MetaTrader 5 → MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 → MetaTrader 5 之间进行复制： COPYLOT CLIENT for MT5 COPYLOT 是一款专业级交易复制器，可稳定运行于 2、3 甚至 10 个终端之间。 支持从模拟账户和投资者密码账户进行复制 可同时运行在多个终端上
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了 The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和止盈
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
作者的更多信息
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT5 是一款专业的本地交易复制工具，可在同一台计算机或 VPS 上的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 5 设计。如果复制过程涉及 MetaTrader 4 终端，则需要单独安装兼容的 MT4 版本。 该复制工具适合管理多个交易账户、使用不同 MetaTrader 终端、与不同经纪商合作，或者需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制市价订单：Buy 和 Sell。 复制挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop。 复制止损和止盈。 复制止损和止盈修改。 复制挂单修改。 复制订单平仓。 复制部分平仓。 手数倍增模式。 固定手数模式。 风险百分比模式。 支持不同经纪商交易品种名称的符号映射。 滑点控制。 最大交易数量限制。 Magic Number 过滤器。 仅复制当前交易品种模式。
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
指标
Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标 Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。 您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。 该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。 Astra BB RSI Arrows 的核心理念 当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。 布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。 Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号
FREE
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
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Sar Manager MT5
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款基于标准 Parabolic SAR 算法开发的 MetaTrader 5 信号指标。该指标可以识别 SAR 方向变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算止损和止盈水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会开启、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前K线收盘后计算。正在形成的K线不会用于确认入场信号。虚拟入场价格取 SAR 方向变化确认后的下一根K线开盘价。 指标同时只跟踪一个虚拟持仓。当虚拟持仓处于激活状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及止损或止盈、出现反向 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 止损和止盈 止损和止盈距离以 MetaTrader 点数为单位设置。对于 BUY 信号，止损位于虚拟入场价格下方，止盈位于虚拟入场价格上方。对于 SELL 信号，则采用相反的设置
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MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
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Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 5 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 4 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Turtle Path MT5
Andrei Strashko
指标
Turtle Path MT5——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标 Turtle Path MT5 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。 每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。 Turtle Path MT5 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。 指标功能： • 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道 • 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号 • 以点数设置止盈和止损 • 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位 • 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头 • 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知 • 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式 Turtle Path MT5
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Turtle Path MT4
Andrei Strashko
指标
Turtle Path MT4——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标 Turtle Path MT4 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。 每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。 Turtle Path MT4 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。 指标功能： • 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道 • 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号 • 以点数设置止盈和止损 • 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位 • 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头 • 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知 • 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式 Turtle Path MT4
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CandleCloseTimer
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 5 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Session Atlas MT5
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 5 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT5 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助交易者快速判断当前市场正处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动能、突破和波动率，却常常忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲交易时段中的表现可能完全不同。Session Atlas 可让您立即掌握市场的时间背景，无需手动标记、反复核对时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰。 该指标会自动在图表上使用彩色区域标记不同的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间、价格波动范围，并将不同交易阶段清晰地区分开来。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始产生动能、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、文字标签、开盘和收盘线、信息面板
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Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
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指标
Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标 Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。 您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。 该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。 Astra BB RSI Arrows 的核心理念 当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。 布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。 Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号
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Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT4 是一款专业的本地交易复制工具，用于在同一台计算机或 VPS 上运行的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易操作。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 4 设计。若要复制涉及 MetaTrader 5 终端的交易，则需要单独安装兼容的 MT5 版本。 该复制器适合管理多个账户、使用不同 MetaTrader 终端、在不同经纪商处交易，或需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制 Buy 和 Sell 市价订单。 复制 Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 复制 Stop Loss 和 Take Profit。 复制 SL/TP 修改。 复制挂单修改。 复制交易平仓操作。 复制部分平仓操作。 手数倍增模式。 固定手数模式。 按风险百分比计算手数模式。 支持不同经纪商之间的交易品种映射。 滑点控制。 最大交易数
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款适用于 MetaTrader 4 的信号指标，基于标准的 Parabolic SAR 算法。该指标可识别 SAR 方向的变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算 Stop Loss 和 Take Profit 水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会打开、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前蜡烛图收盘后计算。正在形成的当前蜡烛图不会用于确认入场。虚拟入场价格取自 SAR 方向变化确认后的下一根蜡烛图开盘价。 该指标同一时间只跟踪一个虚拟持仓。当持仓处于活动状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及 Stop Loss 或 Take Profit、出现相反的 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 Stop Loss 和 Take Profit Stop Loss 和 Take
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Session Atlas MT4
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 4 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT4 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日时段地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助您快速判断市场当前处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动量、突破和波动率，却往往忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲时段可能会有完全不同的表现。Session Atlas 让您无需手动标记、无需频繁查看时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰，即可快速掌握当前市场环境。 该指标会自动使用彩色区域标记图表上的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间和价格波动范围，并将不同的交易阶段清晰分隔。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始出现动量、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、名称标签、开盘和收盘线、信息面板以及通知功
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
实用工具
Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。 这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。 如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。 使用说明： 点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 4 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
实用工具
Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 5 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。 点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 5 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。 Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。 面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。 主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显
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Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
实用工具
Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 4 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。 点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 4 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。 Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。 面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。 主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显
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Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 is a professional multi-currency and multi-timeframe Japanese candlestick pattern scanner for MetaTrader 4. The indicator analyzes multiple trading instruments and timeframes simultaneously, displays detected bullish and bearish candlestick patterns in a dashboard panel, and can also show arrows, text labels, and a Moving Average directly on the active chart. This tool is designed for traders wh
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
指标
Quantum SuperTrend AI is an indicator with AI-powered intelligent signal filtering: the indicator analyzes market conditions, filters out part of weak impulses, and helps traders see a cleaner market picture without unnecessary noise. Quantum SuperTrend AI is a professional trading indicator for MetaTrader 4, created for traders who need a clear visual tool for trend analysis, trading signals, and control of possible exit zones. The name Quantum SuperTrend AI reflects the core idea of the prod
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
专家
PatternGuard VWAP Trader — a Smart Expert Advisor for Market Structure-Based Trading PatternGuard VWAP Trader is an advanced trading Expert Advisor designed to identify high-quality entry points after price exits a zone of market uncertainty. The strategy is based on a combination of VWAP logic, a NO TRADE zone, candlestick pattern confirmation, trend filtering, and flexible trade management. The EA does not open trades randomly. It analyzes market structure, waits for price to leave a consolida
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
专家
Gold Wolf EA — Automated Gold Trading Expert Advisor for MT4 / MT5 Gold Wolf EA is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5, developed for trading XAUUSD based on trend-following logic, market condition filtering, and controlled risk management. The EA is not designed for aggressive high-frequency trading. Its main objective is to identify suitable market conditions, avoid unnecessary entries, and trade only when the internal strategy conditions are met. Gold Wolf EA
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
专家
Dream of the Golden Wolf EA The gold market moves fast, but not every movement is suitable for trading. Dream of the Golden Wolf EA is an automated trading Expert Advisor designed for XAUUSD and optimized for the M5 timeframe . The EA analyzes market structure, trend direction, momentum, price activity, and additional confirmation signals before opening a trade. The main goal of the EA is not to open as many trades as possible, but to identify higher-quality trading conditions where several fact
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf Grid PRO is an Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed for automated trading on Gold / XAUUSD using the M15 timeframe . The EA is based on a grid trading strategy and is created to work with market fluctuations, opening and managing trades automatically according to the selected parameters. Golden Wolf Grid PRO comes with optimized settings for XAUUSD M15 , so you can use the prepared configuration or perform your own optimization and forward testing according to your broker, acco
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
指标
MPA Trend Dashboard — Multi-Symbol Market Scanner for MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard is a multi-symbol technical analysis indicator for MetaTrader 4. It is designed to help traders monitor several trading instruments from one chart and quickly evaluate market direction using a combination of popular technical indicators. The indicator displays a compact signal dashboard directly on the chart. For each selected symbol, it shows BUY, SELL or WAIT signals based on multiple market analysis tools.
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
指标
Golden Wolf SMC Trendline  is a professional indicator for MetaTrader 4, designed for traders who want to analyze the market through price structure, liquidity, trendlines, and key areas of interest. The indicator is based on the Smart Money Concepts approach, widely known among traders as SMC. This analytical method helps traders look at the market not only through standard signals, but also through the logic of price movement: where structure is formed, where the character of movement changes
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf GameChanger 是一款功能强大的 MetaTrader 5 交易智能顾问，专为希望将 Game Changer 指标信号转化为自动交易系统的用户打造。它支持灵活的订单管理、风险控制、交易系列管理和保护算法。 该智能顾问专为 XAUUSD / GOLD 黄金交易而创建并优化，推荐用于 M15 时间周期。黄金以其波动性、强劲冲击行情和快速反转而闻名，因此 Golden Wolf GameChanger EA 面向主动交易场景，在这类交易中，反应速度、纪律性和交易算法的精准执行尤为重要。 使用理念 Golden Wolf GameChanger EA 根据 Game Changer 信号运行，并根据市场方向自动开立 Buy 和 Sell 交易。它的任务不仅是开立一笔交易，而是根据设定参数管理整个交易系列，包括手数、订单间距、最大持仓数量、追踪止损、Take Profit、Stop Loss、交易时间过滤、点差过滤以及降低回撤算法。 这不是一个简单的“买入”或“卖出”按钮，而是一套完整的交易机制，可以根据您的风险偏好调整运行风格。 使用说明： 此处 为什么选
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
实用工具
Second and Custom Timeframe Charts See the market between standard timeframes. Second and Custom Timeframe Charts is a professional chart utility for MetaTrader 4 that creates synthetic candles for non-standard timeframes directly from market data. It is designed for traders who need more flexibility than the default MT4 timeframe set can provide. Standard charts show only fixed periods. But the market does not always move in standard blocks. Sometimes the most important structure is visible on
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 is a professional dashboard indicator that automatically scans multiple symbols and timeframes for Japanese candlestick patterns in real time. Instead of opening dozens of charts manually, you can monitor the entire market from one clean scanner panel. The indicator helps you quickly find bullish and bearish candlestick setups, check the active timeframe, and switch directly to the chart where the pattern appeared. This tool is designed for trad
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