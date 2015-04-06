MA EMA Cross Risk EA MT4

MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。

该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。

智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。

MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。

产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。

智能顾问主要功能：

根据 MA 或 EMA 交叉自动开仓。

出现反向交叉时自动平仓。

可设置快速和慢速移动平均线周期。

可选择均线类型：SMA 或 EMA。

以点数设置止损和止盈。

根据账户资金风险百分比自动计算交易手数。

在图表上显示 MA/EMA 线。

显示止损和止盈可视化水平线。

支持指定交易品种和时间周期。

交易逻辑简单清晰，不包含复杂或隐藏的算法。

适合以下用户：

希望自动化移动平均线交叉策略的交易者。

更喜欢明确交易规则，而不是“黑箱”系统的用户。

重视风险控制的交易者。

希望在不同货币对和时间周期上测试 MA/EMA 策略的用户。

希望减少交易过程中情绪影响的交易者。

MA EMA Cross Risk EA 不会承诺不切实际的结果。它不能保证盈利，也无法消除市场风险。它的任务是严格执行设定的交易逻辑、控制持仓规模，并帮助交易者进行更加系统化的交易。

在实盘账户中使用之前，建议先在 Strategy Tester 策略测试器中进行测试，并根据具体交易品种、时间周期和交易风格选择合适的参数。

如果您需要一款简单、清晰且风险可控的 MA/EMA 交叉交易智能顾问，MA EMA Cross Risk EA 可以成为您自动交易系统的实用基础。