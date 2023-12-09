Turtle Path MT4

  • 指标
  • Andrei Strashko
    Andrei Strashko

    Andrei Strashko

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    我叫 Andrey。我是一名专业交易员，也是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易解决方案开发者。10 多年来，我一直从事交易机器人、指标、脚本和交易策略的开发，将真实交易经验与深入的编程知识相结合。
    我正在发展自己的品牌 Astramql。它不仅仅是一个名称，更代表了我的工作方式：精准、纪律、强大的算法逻辑以及对每一个细节的关注。基于我的交易经验和编程能力，我创建专业的交易智能顾问、指标和实用工具，帮助交易者自动化策略、分析市场，并更高效地管理交易过程。
    我为希望更清晰地理解市场、更快速地做出决策，并将交易想法自动化的交易者创建工具。
    40 产品 4 主题 7 评论
  • 版本: 1.0

Turtle Path MT4——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标

Turtle Path MT4 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。

每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。

Turtle Path MT4 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。

指标功能：

• 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道
• 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号
• 以点数设置止盈和止损
• 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位
• 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头
• 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知
• 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式

Turtle Path MT4 不会用多余元素占满图表。它只显示交易决策中真正重要的信息：突破、方向、风险和目标。

重要说明

该指标不会自动开仓，也不是自动交易EA。它用于市场分析和为交易决策提供可视化支持。实际交易结果取决于所使用的策略、风险管理方式以及市场条件。


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Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
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Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
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Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT5 是一款专业的本地交易复制工具，可在同一台计算机或 VPS 上的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 5 设计。如果复制过程涉及 MetaTrader 4 终端，则需要单独安装兼容的 MT4 版本。 该复制工具适合管理多个交易账户、使用不同 MetaTrader 终端、与不同经纪商合作，或者需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制市价订单：Buy 和 Sell。 复制挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop。 复制止损和止盈。 复制止损和止盈修改。 复制挂单修改。 复制订单平仓。 复制部分平仓。 手数倍增模式。 固定手数模式。 风险百分比模式。 支持不同经纪商交易品种名称的符号映射。 滑点控制。 最大交易数量限制。 Magic Number 过滤器。 仅复制当前交易品种模式。
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
指标
Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标 Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。 您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。 该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。 Astra BB RSI Arrows 的核心理念 当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。 布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。 Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号
FREE
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
FREE
Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 5 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Sar Manager MT5
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款基于标准 Parabolic SAR 算法开发的 MetaTrader 5 信号指标。该指标可以识别 SAR 方向变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算止损和止盈水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会开启、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前K线收盘后计算。正在形成的K线不会用于确认入场信号。虚拟入场价格取 SAR 方向变化确认后的下一根K线开盘价。 指标同时只跟踪一个虚拟持仓。当虚拟持仓处于激活状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及止损或止盈、出现反向 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 止损和止盈 止损和止盈距离以 MetaTrader 点数为单位设置。对于 BUY 信号，止损位于虚拟入场价格下方，止盈位于虚拟入场价格上方。对于 SELL 信号，则采用相反的设置
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MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
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Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 4 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Turtle Path MT5
Andrei Strashko
指标
Turtle Path MT5——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标 Turtle Path MT5 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。 每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。 Turtle Path MT5 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。 指标功能： • 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道 • 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号 • 以点数设置止盈和止损 • 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位 • 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头 • 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知 • 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式 Turtle Path MT5
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Session Atlas MT5
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 5 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT5 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助交易者快速判断当前市场正处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动能、突破和波动率，却常常忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲交易时段中的表现可能完全不同。Session Atlas 可让您立即掌握市场的时间背景，无需手动标记、反复核对时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰。 该指标会自动在图表上使用彩色区域标记不同的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间、价格波动范围，并将不同交易阶段清晰地区分开来。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始产生动能、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、文字标签、开盘和收盘线、信息面板
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CandleCloseTimer
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 5 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
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指标
Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标 Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。 您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。 该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。 Astra BB RSI Arrows 的核心理念 当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。 布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。 Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号
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Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT4 是一款专业的本地交易复制工具，用于在同一台计算机或 VPS 上运行的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易操作。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 4 设计。若要复制涉及 MetaTrader 5 终端的交易，则需要单独安装兼容的 MT5 版本。 该复制器适合管理多个账户、使用不同 MetaTrader 终端、在不同经纪商处交易，或需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制 Buy 和 Sell 市价订单。 复制 Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 复制 Stop Loss 和 Take Profit。 复制 SL/TP 修改。 复制挂单修改。 复制交易平仓操作。 复制部分平仓操作。 手数倍增模式。 固定手数模式。 按风险百分比计算手数模式。 支持不同经纪商之间的交易品种映射。 滑点控制。 最大交易数
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款适用于 MetaTrader 4 的信号指标，基于标准的 Parabolic SAR 算法。该指标可识别 SAR 方向的变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算 Stop Loss 和 Take Profit 水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会打开、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前蜡烛图收盘后计算。正在形成的当前蜡烛图不会用于确认入场。虚拟入场价格取自 SAR 方向变化确认后的下一根蜡烛图开盘价。 该指标同一时间只跟踪一个虚拟持仓。当持仓处于活动状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及 Stop Loss 或 Take Profit、出现相反的 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 Stop Loss 和 Take Profit Stop Loss 和 Take
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
实用工具
Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。 这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。 如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。 使用说明： 点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 4 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT4 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日时段地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助您快速判断市场当前处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动量、突破和波动率，却往往忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲时段可能会有完全不同的表现。Session Atlas 让您无需手动标记、无需频繁查看时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰，即可快速掌握当前市场环境。 该指标会自动使用彩色区域标记图表上的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间和价格波动范围，并将不同的交易阶段清晰分隔。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始出现动量、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、名称标签、开盘和收盘线、信息面板以及通知功
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CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 4 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
实用工具
Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 5 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。 点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 5 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。 Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。 面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。 主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显
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Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
实用工具
Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 4 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。 点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 4 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。 Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。 面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。 主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显
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Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 is a professional multi-currency and multi-timeframe Japanese candlestick pattern scanner for MetaTrader 4. The indicator analyzes multiple trading instruments and timeframes simultaneously, displays detected bullish and bearish candlestick patterns in a dashboard panel, and can also show arrows, text labels, and a Moving Average directly on the active chart. This tool is designed for traders wh
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
实用工具
Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。 这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。 如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。 使用说明： 点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明 为什么大多数手动交易者需要这个工具 很多交易者的问题并不是没有策略
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
指标
Quantum SuperTrend AI is an indicator with AI-powered intelligent signal filtering: the indicator analyzes market conditions, filters out part of weak impulses, and helps traders see a cleaner market picture without unnecessary noise. Quantum SuperTrend AI is a professional trading indicator for MetaTrader 4, created for traders who need a clear visual tool for trend analysis, trading signals, and control of possible exit zones. The name Quantum SuperTrend AI reflects the core idea of the prod
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
专家
PatternGuard VWAP Trader — a Smart Expert Advisor for Market Structure-Based Trading PatternGuard VWAP Trader is an advanced trading Expert Advisor designed to identify high-quality entry points after price exits a zone of market uncertainty. The strategy is based on a combination of VWAP logic, a NO TRADE zone, candlestick pattern confirmation, trend filtering, and flexible trade management. The EA does not open trades randomly. It analyzes market structure, waits for price to leave a consolida
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
专家
Gold Wolf EA — Automated Gold Trading Expert Advisor for MT4 / MT5 Gold Wolf EA is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5, developed for trading XAUUSD based on trend-following logic, market condition filtering, and controlled risk management. The EA is not designed for aggressive high-frequency trading. Its main objective is to identify suitable market conditions, avoid unnecessary entries, and trade only when the internal strategy conditions are met. Gold Wolf EA
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
专家
Dream of the Golden Wolf EA The gold market moves fast, but not every movement is suitable for trading. Dream of the Golden Wolf EA is an automated trading Expert Advisor designed for XAUUSD and optimized for the M5 timeframe . The EA analyzes market structure, trend direction, momentum, price activity, and additional confirmation signals before opening a trade. The main goal of the EA is not to open as many trades as possible, but to identify higher-quality trading conditions where several fact
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf Grid PRO is an Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed for automated trading on Gold / XAUUSD using the M15 timeframe . The EA is based on a grid trading strategy and is created to work with market fluctuations, opening and managing trades automatically according to the selected parameters. Golden Wolf Grid PRO comes with optimized settings for XAUUSD M15 , so you can use the prepared configuration or perform your own optimization and forward testing according to your broker, acco
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
指标
MPA Trend Dashboard — Multi-Symbol Market Scanner for MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard is a multi-symbol technical analysis indicator for MetaTrader 4. It is designed to help traders monitor several trading instruments from one chart and quickly evaluate market direction using a combination of popular technical indicators. The indicator displays a compact signal dashboard directly on the chart. For each selected symbol, it shows BUY, SELL or WAIT signals based on multiple market analysis tools.
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
指标
Golden Wolf SMC Trendline  is a professional indicator for MetaTrader 4, designed for traders who want to analyze the market through price structure, liquidity, trendlines, and key areas of interest. The indicator is based on the Smart Money Concepts approach, widely known among traders as SMC. This analytical method helps traders look at the market not only through standard signals, but also through the logic of price movement: where structure is formed, where the character of movement changes
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf GameChanger 是一款功能强大的 MetaTrader 5 交易智能顾问，专为希望将 Game Changer 指标信号转化为自动交易系统的用户打造。它支持灵活的订单管理、风险控制、交易系列管理和保护算法。 该智能顾问专为 XAUUSD / GOLD 黄金交易而创建并优化，推荐用于 M15 时间周期。黄金以其波动性、强劲冲击行情和快速反转而闻名，因此 Golden Wolf GameChanger EA 面向主动交易场景，在这类交易中，反应速度、纪律性和交易算法的精准执行尤为重要。 使用理念 Golden Wolf GameChanger EA 根据 Game Changer 信号运行，并根据市场方向自动开立 Buy 和 Sell 交易。它的任务不仅是开立一笔交易，而是根据设定参数管理整个交易系列，包括手数、订单间距、最大持仓数量、追踪止损、Take Profit、Stop Loss、交易时间过滤、点差过滤以及降低回撤算法。 这不是一个简单的“买入”或“卖出”按钮，而是一套完整的交易机制，可以根据您的风险偏好调整运行风格。 使用说明： 此处 为什么选
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
实用工具
Second and Custom Timeframe Charts See the market between standard timeframes. Second and Custom Timeframe Charts is a professional chart utility for MetaTrader 4 that creates synthetic candles for non-standard timeframes directly from market data. It is designed for traders who need more flexibility than the default MT4 timeframe set can provide. Standard charts show only fixed periods. But the market does not always move in standard blocks. Sometimes the most important structure is visible on
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 is a professional dashboard indicator that automatically scans multiple symbols and timeframes for Japanese candlestick patterns in real time. Instead of opening dozens of charts manually, you can monitor the entire market from one clean scanner panel. The indicator helps you quickly find bullish and bearish candlestick setups, check the active timeframe, and switch directly to the chart where the pattern appeared. This tool is designed for trad
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