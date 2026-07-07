Session Atlas MT5

Session Atlas — MetaTrader 5 专业交易时段地图

Session Atlas 是一款适用于 MT5 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助交易者快速判断当前市场正处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。

许多交易者会分析价格水平、动能、突破和波动率，却常常忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲交易时段中的表现可能完全不同。Session Atlas 可让您立即掌握市场的时间背景，无需手动标记、反复核对时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰。

该指标会自动在图表上使用彩色区域标记不同的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间、价格波动范围，并将不同交易阶段清晰地区分开来。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始产生动能、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。

Session Atlas 的功能

该指标显示以下主要交易时段：

Asia

Europe

America

每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、文字标签、开盘和收盘线、信息面板以及通知功能，都可以通过输入参数进行设置。

Session Atlas 不会使用多余的元素使图表变得复杂。它的主要任务是提供快速、简洁的交易时间概览，让交易者能够专注于价格分析。

主要功能

直接在图表上以彩色区域显示交易时段。

为 Asia、Europe 和 America 提供独立设置。

可以单独启用或关闭每个交易时段。

支持设置区域颜色和透明度。

在区域内部显示交易时段名称。

计算交易时段的价格波动范围，并以点数显示。

信息面板显示当前服务器时间、当前活跃交易时段以及下一个交易时段。

在交易时段开始时发送通知。

可以提前指定分钟数，在交易时段开盘前发送提醒。

可选择显示交易时段开盘和收盘的垂直线。

提供灵活的外观设置，可适配不同风格的图表。

适用于外汇、黄金、指数、CFD 以及 MetaTrader 5 中提供的其他交易品种。

为什么交易时段很重要

市场在一天中的不同时间并不会以相同方式运行。亚洲交易时段通常表现为盘整和区间形成。欧洲交易时段可能带来当天第一次明显的价格动能。美洲交易时段则经常伴随更高的波动率、价格突破以及趋势延续。

Session Atlas 可帮助您直接在图表上观察这种市场结构。您可以更快判断市场当前所处的阶段、价格区间形成的位置、动能开始的时间，以及主要价格波动发生在哪个交易时段。

该指标特别适合使用以下交易方法的交易者：

交易时段分析；

日内交易；

区间突破；

流动性分析；

交易时段最高价和最低价分析；

基于时间的波动率分析；

伦敦开盘或纽约开盘交易；

日内价格行为分析。

适用人群

Session Atlas 适合重视交易时间和市场结构的交易者。无论是刚开始使用 MT5 的新手，还是经验丰富的日内交易者，都可以通过该指标更快地理解图表中的市场状态。

该指标不会自动开仓，也不是交易机器人。它不会提供买入或卖出信号。它的作用是改善图表的视觉分析效果，帮助交易者在正确的时间背景下作出交易决策。

优势

您可以立即看到当前处于哪个交易时段。

无需再手动在图表上绘制矩形区域。

图表结构更加清晰，更容易理解。

可以快速比较价格在不同交易时段中的表现。

通知功能可帮助您避免错过重要交易时段的开始。

灵活的设置可以让指标适配不同的交易系统。

Session Atlas 不仅仅是一个时间标记工具。它是一张可视化的交易日地图，帮助您以更加清晰、快速和理性的方式观察市场。