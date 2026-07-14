Symbol Cost Monitor MT4

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  • Andrei Strashko
    Andrei Strashko

    Andrei Strashko

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    我叫 Andrey。我是一名专业交易员，也是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易解决方案开发者。10 多年来，我一直从事交易机器人、指标、脚本和交易策略的开发，将真实交易经验与深入的编程知识相结合。
    我正在发展自己的品牌 Astramql。它不仅仅是一个名称，更代表了我的工作方式：精准、纪律、强大的算法逻辑以及对每一个细节的关注。基于我的交易经验和编程能力，我创建专业的交易智能顾问、指标和实用工具，帮助交易者自动化策略、分析市场，并更高效地管理交易过程。
    我为希望更清晰地理解市场、更快速地做出决策，并将交易想法自动化的交易者创建工具。
    40 产品 4 主题 7 评论
  • 版本: 1.11

Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 4 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。

点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 4 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。

Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。

面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。

主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显示品种交易状态，查看所选品种的详细规格，点差水平颜色提示，高点差警报，交易品种排序，支持 Market Watch 或自定义品种列表，自动识别经纪商的品种前缀和后缀，导出 CSV 数据，打开所选品种的图表，重置已收集的统计数据，以及在不移动价格图表的情况下自由拖动面板。

该工具特别适合在重要经济新闻发布、交易时段切换、市场流动性较低以及价格剧烈波动期间使用，因为这些情况下点差可能显著扩大。它也适用于比较外汇货币对、贵金属、指数、股票、加密货币以及经纪商提供的其他交易品种的交易条件。

Symbol Cost Monitor 不会自动开仓，不会修改订单，也不会干预您的交易策略。它的主要作用是为交易者提供清晰、及时且准确的实际交易成本信息。

监控点差，考虑隔夜利息，比较交易品种，并在充分了解实际交易成本的基础上做出交易决策。


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4.59 (34)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
实用工具
Kalifx Trade Manager is a smart on-chart trading and risk-management panel for MetaTrader 4. It replaces manual order tickets and spreadsheet risk math with a compact, draggable panel that lets you place, size, and manage trades directly from the chart — including automatic breakeven, trailing stops, and a 3-level partial close (multi-TP) system with draggable on-chart lines. Built for discretionary traders who want the speed of a one-click panel with the discipline of automated risk rules runn
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
实用工具
Tick Volume Chart — fixed volume bars for MetaTrader 4. The tool creates charts on which each candle has a fixed tick volume. Data sampling is carried out not by time but by the tick volume. Each bar contains a given (fixed) tick volume. Tick volume can be adjusted by changing the value of the Volume parameter. You can apply indicators, Expert Advisors and scripts to the tick chart. You get a fully functional chart, on which you can work just as well as on a regular chart. In the process of work
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
作者的更多信息
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT5 是一款专业的本地交易复制工具，可在同一台计算机或 VPS 上的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 5 设计。如果复制过程涉及 MetaTrader 4 终端，则需要单独安装兼容的 MT4 版本。 该复制工具适合管理多个交易账户、使用不同 MetaTrader 终端、与不同经纪商合作，或者需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制市价订单：Buy 和 Sell。 复制挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop。 复制止损和止盈。 复制止损和止盈修改。 复制挂单修改。 复制订单平仓。 复制部分平仓。 手数倍增模式。 固定手数模式。 风险百分比模式。 支持不同经纪商交易品种名称的符号映射。 滑点控制。 最大交易数量限制。 Magic Number 过滤器。 仅复制当前交易品种模式。
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
指标
Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标 Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。 您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。 该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。 Astra BB RSI Arrows 的核心理念 当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。 布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。 Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号
FREE
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
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Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 5 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Sar Manager MT5
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款基于标准 Parabolic SAR 算法开发的 MetaTrader 5 信号指标。该指标可以识别 SAR 方向变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算止损和止盈水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会开启、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前K线收盘后计算。正在形成的K线不会用于确认入场信号。虚拟入场价格取 SAR 方向变化确认后的下一根K线开盘价。 指标同时只跟踪一个虚拟持仓。当虚拟持仓处于激活状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及止损或止盈、出现反向 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 止损和止盈 止损和止盈距离以 MetaTrader 点数为单位设置。对于 BUY 信号，止损位于虚拟入场价格下方，止盈位于虚拟入场价格上方。对于 SELL 信号，则采用相反的设置
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MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
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Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 4 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Turtle Path MT5
Andrei Strashko
指标
Turtle Path MT5——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标 Turtle Path MT5 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。 每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。 Turtle Path MT5 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。 指标功能： • 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道 • 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号 • 以点数设置止盈和止损 • 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位 • 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头 • 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知 • 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式 Turtle Path MT5
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Session Atlas MT5
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 5 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT5 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助交易者快速判断当前市场正处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动能、突破和波动率，却常常忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲交易时段中的表现可能完全不同。Session Atlas 可让您立即掌握市场的时间背景，无需手动标记、反复核对时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰。 该指标会自动在图表上使用彩色区域标记不同的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间、价格波动范围，并将不同交易阶段清晰地区分开来。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始产生动能、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、文字标签、开盘和收盘线、信息面板
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CandleCloseTimer
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 5 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
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指标
Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标 Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。 您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。 该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。 Astra BB RSI Arrows 的核心理念 当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。 布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。 Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号
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Turtle Path MT4
Andrei Strashko
指标
Turtle Path MT4——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标 Turtle Path MT4 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。 每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。 Turtle Path MT4 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。 指标功能： • 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道 • 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号 • 以点数设置止盈和止损 • 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位 • 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头 • 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知 • 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式 Turtle Path MT4
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Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT4 是一款专业的本地交易复制工具，用于在同一台计算机或 VPS 上运行的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易操作。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 4 设计。若要复制涉及 MetaTrader 5 终端的交易，则需要单独安装兼容的 MT5 版本。 该复制器适合管理多个账户、使用不同 MetaTrader 终端、在不同经纪商处交易，或需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制 Buy 和 Sell 市价订单。 复制 Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 复制 Stop Loss 和 Take Profit。 复制 SL/TP 修改。 复制挂单修改。 复制交易平仓操作。 复制部分平仓操作。 手数倍增模式。 固定手数模式。 按风险百分比计算手数模式。 支持不同经纪商之间的交易品种映射。 滑点控制。 最大交易数
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款适用于 MetaTrader 4 的信号指标，基于标准的 Parabolic SAR 算法。该指标可识别 SAR 方向的变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算 Stop Loss 和 Take Profit 水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会打开、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前蜡烛图收盘后计算。正在形成的当前蜡烛图不会用于确认入场。虚拟入场价格取自 SAR 方向变化确认后的下一根蜡烛图开盘价。 该指标同一时间只跟踪一个虚拟持仓。当持仓处于活动状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及 Stop Loss 或 Take Profit、出现相反的 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 Stop Loss 和 Take Profit Stop Loss 和 Take
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
实用工具
Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。 这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。 如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。 使用说明： 点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 4 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT4 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日时段地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助您快速判断市场当前处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动量、突破和波动率，却往往忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲时段可能会有完全不同的表现。Session Atlas 让您无需手动标记、无需频繁查看时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰，即可快速掌握当前市场环境。 该指标会自动使用彩色区域标记图表上的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间和价格波动范围，并将不同的交易阶段清晰分隔。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始出现动量、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、名称标签、开盘和收盘线、信息面板以及通知功
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CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 4 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
实用工具
Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 5 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。 点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 5 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。 Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。 面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。 主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显
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Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 is a professional multi-currency and multi-timeframe Japanese candlestick pattern scanner for MetaTrader 4. The indicator analyzes multiple trading instruments and timeframes simultaneously, displays detected bullish and bearish candlestick patterns in a dashboard panel, and can also show arrows, text labels, and a Moving Average directly on the active chart. This tool is designed for traders wh
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
实用工具
Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。 这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。 如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。 使用说明： 点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明 为什么大多数手动交易者需要这个工具 很多交易者的问题并不是没有策略
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
指标
Quantum SuperTrend AI is an indicator with AI-powered intelligent signal filtering: the indicator analyzes market conditions, filters out part of weak impulses, and helps traders see a cleaner market picture without unnecessary noise. Quantum SuperTrend AI is a professional trading indicator for MetaTrader 4, created for traders who need a clear visual tool for trend analysis, trading signals, and control of possible exit zones. The name Quantum SuperTrend AI reflects the core idea of the prod
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
专家
PatternGuard VWAP Trader — a Smart Expert Advisor for Market Structure-Based Trading PatternGuard VWAP Trader is an advanced trading Expert Advisor designed to identify high-quality entry points after price exits a zone of market uncertainty. The strategy is based on a combination of VWAP logic, a NO TRADE zone, candlestick pattern confirmation, trend filtering, and flexible trade management. The EA does not open trades randomly. It analyzes market structure, waits for price to leave a consolida
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
专家
Gold Wolf EA — Automated Gold Trading Expert Advisor for MT4 / MT5 Gold Wolf EA is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5, developed for trading XAUUSD based on trend-following logic, market condition filtering, and controlled risk management. The EA is not designed for aggressive high-frequency trading. Its main objective is to identify suitable market conditions, avoid unnecessary entries, and trade only when the internal strategy conditions are met. Gold Wolf EA
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
专家
Dream of the Golden Wolf EA The gold market moves fast, but not every movement is suitable for trading. Dream of the Golden Wolf EA is an automated trading Expert Advisor designed for XAUUSD and optimized for the M5 timeframe . The EA analyzes market structure, trend direction, momentum, price activity, and additional confirmation signals before opening a trade. The main goal of the EA is not to open as many trades as possible, but to identify higher-quality trading conditions where several fact
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf Grid PRO is an Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed for automated trading on Gold / XAUUSD using the M15 timeframe . The EA is based on a grid trading strategy and is created to work with market fluctuations, opening and managing trades automatically according to the selected parameters. Golden Wolf Grid PRO comes with optimized settings for XAUUSD M15 , so you can use the prepared configuration or perform your own optimization and forward testing according to your broker, acco
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
指标
MPA Trend Dashboard — Multi-Symbol Market Scanner for MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard is a multi-symbol technical analysis indicator for MetaTrader 4. It is designed to help traders monitor several trading instruments from one chart and quickly evaluate market direction using a combination of popular technical indicators. The indicator displays a compact signal dashboard directly on the chart. For each selected symbol, it shows BUY, SELL or WAIT signals based on multiple market analysis tools.
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
指标
Golden Wolf SMC Trendline  is a professional indicator for MetaTrader 4, designed for traders who want to analyze the market through price structure, liquidity, trendlines, and key areas of interest. The indicator is based on the Smart Money Concepts approach, widely known among traders as SMC. This analytical method helps traders look at the market not only through standard signals, but also through the logic of price movement: where structure is formed, where the character of movement changes
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf GameChanger 是一款功能强大的 MetaTrader 5 交易智能顾问，专为希望将 Game Changer 指标信号转化为自动交易系统的用户打造。它支持灵活的订单管理、风险控制、交易系列管理和保护算法。 该智能顾问专为 XAUUSD / GOLD 黄金交易而创建并优化，推荐用于 M15 时间周期。黄金以其波动性、强劲冲击行情和快速反转而闻名，因此 Golden Wolf GameChanger EA 面向主动交易场景，在这类交易中，反应速度、纪律性和交易算法的精准执行尤为重要。 使用理念 Golden Wolf GameChanger EA 根据 Game Changer 信号运行，并根据市场方向自动开立 Buy 和 Sell 交易。它的任务不仅是开立一笔交易，而是根据设定参数管理整个交易系列，包括手数、订单间距、最大持仓数量、追踪止损、Take Profit、Stop Loss、交易时间过滤、点差过滤以及降低回撤算法。 这不是一个简单的“买入”或“卖出”按钮，而是一套完整的交易机制，可以根据您的风险偏好调整运行风格。 使用说明： 此处 为什么选
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
实用工具
Second and Custom Timeframe Charts See the market between standard timeframes. Second and Custom Timeframe Charts is a professional chart utility for MetaTrader 4 that creates synthetic candles for non-standard timeframes directly from market data. It is designed for traders who need more flexibility than the default MT4 timeframe set can provide. Standard charts show only fixed periods. But the market does not always move in standard blocks. Sometimes the most important structure is visible on
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 is a professional dashboard indicator that automatically scans multiple symbols and timeframes for Japanese candlestick patterns in real time. Instead of opening dozens of charts manually, you can monitor the entire market from one clean scanner panel. The indicator helps you quickly find bullish and bearish candlestick setups, check the active timeframe, and switch directly to the chart where the pattern appeared. This tool is designed for trad
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