Astra BB RSI Arrows

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  • Andrei Strashko
    Andrei Strashko

    Andrei Strashko

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    我叫 Andrey。我是一名专业交易员，也是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易解决方案开发者。10 多年来，我一直从事交易机器人、指标、脚本和交易策略的开发，将真实交易经验与深入的编程知识相结合。
    我正在发展自己的品牌 Astramql。它不仅仅是一个名称，更代表了我的工作方式：精准、纪律、强大的算法逻辑以及对每一个细节的关注。基于我的交易经验和编程能力，我创建专业的交易智能顾问、指标和实用工具，帮助交易者自动化策略、分析市场，并更高效地管理交易过程。
    我为希望更清晰地理解市场、更快速地做出决策，并将交易想法自动化的交易者创建工具。
    40 产品 4 主题 7 评论
  • 版本: 1.3
  • 更新: 12 七月 2026

Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标

Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。

您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。

该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。

Astra BB RSI Arrows 的核心理念

当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。

布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。

Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号。

指标显示内容

图表上会显示：

布林带线；

潜在入场机会的 BUY 和 SELL 箭头；

持仓离场的可视化信号；

入场通知；

离场通知；

交易终端中的信息提示和图表信号。

借助这些信息，您可以立即看到交易信号出现的位置、信号方向以及可能适合离场的区域。

为什么使用方便

该指标的主要优势是信息直观。您无需每次都手动检查所有交易条件。指标会自动完成技术分析部分，并直接在图表上显示结果。

向上的箭头表示潜在的 BUY 信号，向下的箭头表示潜在的 SELL 信号。单独的离场标记可以帮助您判断当前信号何时可能开始失效，避免在缺乏依据的情况下继续持有交易。

如果您同时交易多个品种，或者不希望长时间盯着图表等待信号，该功能尤其有用。

通知功能

Astra BB RSI Arrows 支持主要的通知方式：

交易终端中的弹窗 Alert 通知；

发送到 MetaTrader 移动应用程序的推送通知；

电子邮件通知；

声音提醒；

将事件记录到交易终端日志；

在图表上显示信息提示。

您可以根据自己的需要，只启用所需的通知类型。这适合主动交易，也适合同时监控多个货币对、指数、贵金属、加密货币或其他交易品种。

Astra BB RSI Arrows 适合哪些交易者

该指标适合以下交易者：

使用技术分析；

根据布林带信号进行交易；

使用 RSI 过滤入场信号；

寻找可视化箭头信号；

希望接收入场和离场通知；

偏好清晰、没有多余干扰的交易系统；

进行日内交易或在较高时间周期上分析市场。

Astra BB RSI Arrows 可以作为独立的市场分析工具，也可以作为现有交易系统的附加过滤器。

如何使用指标

将指标添加到所需交易品种的图表中。

根据自己的交易风格设置布林带和 RSI 参数。

启用需要的通知类型。

等待交易信号出现。

检查当前市场背景、趋势、价格水平和波动性。

将入场箭头和离场信号作为交易决策的分析依据。

该指标不会自动执行交易。它用于市场分析和交易过程的可视化辅助，最终交易决定始终由交易者本人作出。

主要优势

将布林带和 RSI 结合在同一个系统中。

图表上显示清晰的入场箭头。

提供可视化离场信号。

参数设置灵活。

支持弹窗、推送、电子邮件和声音通知。

适用于不同市场和时间周期。

不会让图表变得杂乱。

帮助更快地评估市场情况。

适合新手和有经验的交易者。

为什么选择 Astra BB RSI Arrows

一个实用的指标不应该让交易变得更加复杂，而应该让市场分析更加清晰。Astra BB RSI Arrows 正是基于这一目标设计的。它可以帮助您观察市场结构、快速识别潜在信号，并及时发现可能的离场时机。

该工具特别适合重视交易纪律的交易者。您可以使用清晰的信号系统替代无序决策，使用自动通知减少长时间盯盘，并使用简洁的可视化逻辑避免过度分析。

Astra BB RSI Arrows 可以帮助交易者更加冷静、快速且有条理地进行市场分析。


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M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT5 是一款专业的本地交易复制工具，可在同一台计算机或 VPS 上的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 5 设计。如果复制过程涉及 MetaTrader 4 终端，则需要单独安装兼容的 MT4 版本。 该复制工具适合管理多个交易账户、使用不同 MetaTrader 终端、与不同经纪商合作，或者需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制市价订单：Buy 和 Sell。 复制挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop。 复制止损和止盈。 复制止损和止盈修改。 复制挂单修改。 复制订单平仓。 复制部分平仓。 手数倍增模式。 固定手数模式。 风险百分比模式。 支持不同经纪商交易品种名称的符号映射。 滑点控制。 最大交易数量限制。 Magic Number 过滤器。 仅复制当前交易品种模式。
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
FREE
Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 5 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Sar Manager MT5
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款基于标准 Parabolic SAR 算法开发的 MetaTrader 5 信号指标。该指标可以识别 SAR 方向变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算止损和止盈水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会开启、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前K线收盘后计算。正在形成的K线不会用于确认入场信号。虚拟入场价格取 SAR 方向变化确认后的下一根K线开盘价。 指标同时只跟踪一个虚拟持仓。当虚拟持仓处于激活状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及止损或止盈、出现反向 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 止损和止盈 止损和止盈距离以 MetaTrader 点数为单位设置。对于 BUY 信号，止损位于虚拟入场价格下方，止盈位于虚拟入场价格上方。对于 SELL 信号，则采用相反的设置
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MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
专家
MA EMA Cross Risk EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易智能顾问，专为希望使用清晰、合理且可视化透明的移动平均线交叉策略进行交易的用户而设计。 该智能顾问基于技术分析中最经典的理念之一：快速与慢速 MA/EMA 的交叉。当市场方向发生变化时，移动平均线可以帮助识别这一时刻，减少不必要的市场噪声、情绪干扰以及手动寻找信号的需要。 智能顾问会自动监控移动平均线或指数移动平均线的交叉，并按照预设规则开仓。用户可以自行选择均线类型、周期、止损、止盈以及每笔交易的风险比例。因此，该智能顾问既适合稳健的系统化交易，也适合在不同市场环境下进行积极测试。 MA EMA Cross Risk EA 的核心理念是交易纪律。该智能顾问不会随机交易，不使用马丁格尔策略，也不会在缺乏控制的情况下增加交易手数。持仓规模根据用户设定的账户资金风险百分比自动计算，有助于即使在连续亏损的情况下，也能保持风险管理的可控性。 产品特别重视可视化功能。图表上会显示 MA/EMA 线，以及当前持仓的止损和止盈水平。用户可以清楚地看到交易信号产生的原因、风险所在的位置以及目标价位。 智能顾问主要功
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Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
指标
Adaptive Pulse 是一款适用于 MetaTrader 4 的自适应趋势指标，可帮助交易者识别当前市场方向、过滤较弱的价格波动，并在图表上直接显示经过确认的入场和出场信号。 市场状态始终在变化。在平静时期，价格波动较慢，往往会产生大量虚假交叉信号；而在高波动时期，传统趋势线又可能反应过慢。Adaptive Pulse 会根据当前市场环境自动调整灵敏度，因此在横盘阶段更加平滑，在强趋势行情中则能够更快地响应价格变化。 该指标会分析价格运动效率、短期与长期波动率、自适应趋势线的斜率以及趋势强度。信号仅在当前蜡烛图收盘后确认。已经形成的历史信号不会在之后发生移动、消失或改变。 Adaptive Pulse 的工作原理 自适应趋势线会根据当前市场方向改变颜色： 橙色表示上涨方向； 红色表示下跌方向； 中性色表示当前没有确认的趋势。 当价格确认进入上涨走势时，指标会生成买入信号。当下跌方向得到确认时，指标会生成卖出信号。内置横盘过滤器会在市场缺乏足够趋势强度时，过滤掉部分较弱的信号。 图表上会显示入场箭头、出场箭头以及计算出的交易水平，因此无需手动绘制额外线条，即可快速评估潜在交易机会
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Turtle Path MT5
Andrei Strashko
指标
Turtle Path MT5——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标 Turtle Path MT5 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。 每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。 Turtle Path MT5 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。 指标功能： • 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道 • 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号 • 以点数设置止盈和止损 • 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位 • 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头 • 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知 • 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式 Turtle Path MT5
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Session Atlas MT5
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 5 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT5 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助交易者快速判断当前市场正处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动能、突破和波动率，却常常忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲交易时段中的表现可能完全不同。Session Atlas 可让您立即掌握市场的时间背景，无需手动标记、反复核对时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰。 该指标会自动在图表上使用彩色区域标记不同的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间、价格波动范围，并将不同交易阶段清晰地区分开来。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始产生动能、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、文字标签、开盘和收盘线、信息面板
FREE
CandleCloseTimer
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 5 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
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指标
Astra BB RSI Arrows — 基于布林带与 RSI 的可视化交易信号指标 Astra BB RSI Arrows 专为需要清晰、简洁且高效工具的交易者而设计，用于寻找市场中的潜在入场点和离场点。该指标结合了两种经过长期验证的技术分析工具：布林带（Bollinger Bands）和相对强弱指数（RSI）。 您无需频繁切换窗口，也不必手动监控价格交叉、超买区域和超卖区域。指标会直接在图表上提供完整的可视化信号系统。 该指标不会用多余元素占满交易终端。它只显示真正重要的信息：布林带线、入场信号箭头、可视化离场标记以及帮助您及时发现重要交易机会的通知。 Astra BB RSI Arrows 的核心理念 当价格进入极端区域并开始返回正常区间时，市场往往会出现较好的交易机会。该指标正是用于识别这种市场情况。 布林带显示动态价格区间，帮助识别市场可能出现过度扩张的区域。RSI 则通过显示超买或超卖状态来补充分析。当这两种工具同时提供一致信号时，交易者可以获得更加清晰、结构化的分析依据。 Astra BB RSI Arrows 不只是绘制指标线，而是将市场情况转换为直观易懂的可视化信号
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Turtle Path MT4
Andrei Strashko
指标
Turtle Path MT4——为希望清晰洞察市场的交易者打造的指标 Turtle Path MT4 专为不想依靠猜测、而是希望直接在图表上看清市场运行结构的交易者而设计。该指标基于经典的海龟交易系统逻辑，能够帮助您快速识别关键突破水平、信号方向、止盈区域和止损区域。 每个信号都会以直观方式显示，包括通道线、入场水平、目标位、止损位以及图表上的信号箭头。您无需手动寻找突破点或计算风险距离，指标会自动完成这些工作，并立即展示完整的市场情况。 Turtle Path MT4 特别适合趋势交易者、突破策略使用者，以及希望在交易决策中保持纪律性的交易者。它能够将杂乱的图表转化为清晰的交易结构：信号出现在哪里、风险位于哪里、目标在哪里，以及当前哪些水平最为重要。 指标功能： • 根据海龟交易系统逻辑绘制唐奇安通道 • 在价格突破关键水平时生成买入和卖出信号 • 以点数设置止盈和止损 • 在图表上直接显示入场位、止盈位和止损位 • 显示 Buy/Sell 买卖信号箭头 • 支持终端弹窗、声音、Push 推送和电子邮件通知 • 可灵活设置周期、颜色和历史信号显示方式 Turtle Path MT4
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Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
专家
Universal Trade Copier MT4 是一款专业的本地交易复制工具，用于在同一台计算机或 VPS 上运行的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易操作。 该产品支持多种复制方向： MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 此版本专为 MetaTrader 4 设计。若要复制涉及 MetaTrader 5 终端的交易，则需要单独安装兼容的 MT5 版本。 该复制器适合管理多个账户、使用不同 MetaTrader 终端、在不同经纪商处交易，或需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。 用户指南 主要功能 复制 Buy 和 Sell 市价订单。 复制 Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 复制 Stop Loss 和 Take Profit。 复制 SL/TP 修改。 复制挂单修改。 复制交易平仓操作。 复制部分平仓操作。 手数倍增模式。 固定手数模式。 按风险百分比计算手数模式。 支持不同经纪商之间的交易品种映射。 滑点控制。 最大交易数
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
指标
SAR Manager SAR Manager 是一款适用于 MetaTrader 4 的信号指标，基于标准的 Parabolic SAR 算法。该指标可识别 SAR 方向的变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算 Stop Loss 和 Take Profit 水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。 本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会打开、修改或关闭任何真实交易订单。 信号计算 当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。 新信号仅在当前蜡烛图收盘后计算。正在形成的当前蜡烛图不会用于确认入场。虚拟入场价格取自 SAR 方向变化确认后的下一根蜡烛图开盘价。 该指标同一时间只跟踪一个虚拟持仓。当持仓处于活动状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及 Stop Loss 或 Take Profit、出现相反的 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。 Stop Loss 和 Take Profit Stop Loss 和 Take
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
实用工具
Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。 这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。 如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。 使用说明： 点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
指标
Session Atlas — MetaTrader 4 专业交易时段地图 Session Atlas 是一款适用于 MT4 的可视化指标，可将普通图表转换为清晰直观的交易日时段地图。它直接在图表上显示主要交易时段的开盘、收盘和活跃状态，帮助您快速判断市场当前处于亚洲、欧洲还是美洲交易阶段。 许多交易者会分析价格水平、动量、突破和波动率，却往往忽略一个重要因素——时间。同一个交易信号在亚洲、欧洲和美洲时段可能会有完全不同的表现。Session Atlas 让您无需手动标记、无需频繁查看时间，也不会给图表增加多余的视觉干扰，即可快速掌握当前市场环境。 该指标会自动使用彩色区域标记图表上的交易时段。每个区域都会显示对应交易时段的持续时间和价格波动范围，并将不同的交易阶段清晰分隔。借助这些信息，您可以更容易发现市场何时处于平静状态、何时开始出现动量、何时流动性增加，以及价格何时仅处于盘整阶段。 Session Atlas 的功能 该指标显示以下主要交易时段： Asia Europe America 每个交易时段都可以单独启用或关闭。区域颜色、透明度、名称标签、开盘和收盘线、信息面板以及通知功
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CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
实用工具
CandleCloseTimer — 全面掌控K线收盘倒计时 CandleCloseTimer 是一款适用于 MetaTrader 4 的紧凑型实用工具，可直接在图表上显示当前K线距离收盘的剩余时间。计时器位于当前价格附近，因此交易者可以在最常关注的位置——价格刻度旁——随时查看所需信息。 该工具不会开仓，不提供交易信号，也不会干预交易平台的运行。它的主要作用是帮助用户准确查看所选时间周期的当前K线距离收盘还剩多少时间。 CandleCloseTimer 的主要功能 1. 当前K线收盘倒计时 以 00:00:00 格式显示当前K线距离收盘的剩余时间。 2. 显示在当前价格附近 计时器可以放置在价格刻度附近或当前价格下方，不会妨碍图表分析。 3. 自动适应时间周期 当用户切换 M1、M5、M15、H1、H4 或其他时间周期时，计时器会自动重新计算剩余时间。 4. 作为 MT5 实用工具运行 CandleCloseTimer 以 Expert Advisor 实用工具的形式安装，而不是普通指标。该工具不会执行任何交易操作。 5. 每秒更新 计时器通过 OnTimer 每秒更新，因此不会仅依
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Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
实用工具
Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 5 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。 点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 5 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。 Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。 面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。 主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显
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Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
实用工具
Symbol Cost Monitor 是一款面向 MetaTrader 4 的专业分析工具，旨在帮助交易者同时快速监控多个交易品种的交易成本。 点差和隔夜利息会直接影响最终交易结果。对于剥头皮交易、日内高频交易、持仓数天以及同时交易多个品种的交易者而言，这一点尤其重要。MetaTrader 4 的标准界面无法在同一个窗口中方便地比较这些参数，因此交易者通常需要逐个打开品种规格并手动查看相关信息。 Symbol Cost Monitor 会收集所选交易品种的关键数据，并将其显示在图表上的紧凑型面板中。该工具可以帮助您快速识别点差较高的品种、比较隔夜利息、监控交易条件的变化，并在开仓前评估潜在交易成本。 面板会实时更新数据，并且可以监控 Market Watch 中的全部交易品种，也可以只监控用户自定义的品种列表。颜色提示能够帮助您快速发现交易条件恶化，而警报功能则可以在点差超过设定水平时及时提醒您。 主要功能： 同时监控多个交易品种，显示 Bid 和 Ask 价格，显示当前、最小和最大点差，显示 Swap Long 和 Swap Short，显示隔夜利息计算模式，显示三倍隔夜利息日，显
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Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 is a professional multi-currency and multi-timeframe Japanese candlestick pattern scanner for MetaTrader 4. The indicator analyzes multiple trading instruments and timeframes simultaneously, displays detected bullish and bearish candlestick patterns in a dashboard panel, and can also show arrows, text labels, and a Moving Average directly on the active chart. This tool is designed for traders wh
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
实用工具
Trade Assistant MT4/MT5 PRO 是一款面向 MetaTrader 4/5 的专业交易面板，适合需要快速、方便、直观地控制交易流程的交易者。该产品可以减少重复性的手动操作，加快订单开立和管理速度，标准化风险管理流程，并让手动交易更加有纪律。 这个工具不会替代交易者寻找信号，也不会承诺神奇的结果。它的任务更实际，也更有价值：在图表上为你提供一个方便的交易执行和管理环境。你自己决定入场点、交易思路和市场逻辑，而 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 帮助你快速把这个想法转化为清晰的交易计划：风险、仓位大小、Stop Loss、Take Profit、Break Even、Trailing Stop 以及持仓管理。 如果你已经厌倦了每次都手动计算仓位大小、打开终端标准下单窗口、检查止损距离、移动保护位、删除挂单、进行部分平仓，并反复确认每笔交易是否符合你的交易系统规则，那么这个助手正是为你设计的。 使用说明： 点击打开 Trade Assistant MT4/MT5 PRO 使用说明 为什么大多数手动交易者需要这个工具 很多交易者的问题并不是没有策略
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
指标
Quantum SuperTrend AI is an indicator with AI-powered intelligent signal filtering: the indicator analyzes market conditions, filters out part of weak impulses, and helps traders see a cleaner market picture without unnecessary noise. Quantum SuperTrend AI is a professional trading indicator for MetaTrader 4, created for traders who need a clear visual tool for trend analysis, trading signals, and control of possible exit zones. The name Quantum SuperTrend AI reflects the core idea of the prod
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
专家
PatternGuard VWAP Trader — a Smart Expert Advisor for Market Structure-Based Trading PatternGuard VWAP Trader is an advanced trading Expert Advisor designed to identify high-quality entry points after price exits a zone of market uncertainty. The strategy is based on a combination of VWAP logic, a NO TRADE zone, candlestick pattern confirmation, trend filtering, and flexible trade management. The EA does not open trades randomly. It analyzes market structure, waits for price to leave a consolida
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
专家
Gold Wolf EA — Automated Gold Trading Expert Advisor for MT4 / MT5 Gold Wolf EA is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5, developed for trading XAUUSD based on trend-following logic, market condition filtering, and controlled risk management. The EA is not designed for aggressive high-frequency trading. Its main objective is to identify suitable market conditions, avoid unnecessary entries, and trade only when the internal strategy conditions are met. Gold Wolf EA
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
专家
Dream of the Golden Wolf EA The gold market moves fast, but not every movement is suitable for trading. Dream of the Golden Wolf EA is an automated trading Expert Advisor designed for XAUUSD and optimized for the M5 timeframe . The EA analyzes market structure, trend direction, momentum, price activity, and additional confirmation signals before opening a trade. The main goal of the EA is not to open as many trades as possible, but to identify higher-quality trading conditions where several fact
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf Grid PRO is an Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed for automated trading on Gold / XAUUSD using the M15 timeframe . The EA is based on a grid trading strategy and is created to work with market fluctuations, opening and managing trades automatically according to the selected parameters. Golden Wolf Grid PRO comes with optimized settings for XAUUSD M15 , so you can use the prepared configuration or perform your own optimization and forward testing according to your broker, acco
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
指标
MPA Trend Dashboard — Multi-Symbol Market Scanner for MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard is a multi-symbol technical analysis indicator for MetaTrader 4. It is designed to help traders monitor several trading instruments from one chart and quickly evaluate market direction using a combination of popular technical indicators. The indicator displays a compact signal dashboard directly on the chart. For each selected symbol, it shows BUY, SELL or WAIT signals based on multiple market analysis tools.
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
指标
Golden Wolf SMC Trendline  is a professional indicator for MetaTrader 4, designed for traders who want to analyze the market through price structure, liquidity, trendlines, and key areas of interest. The indicator is based on the Smart Money Concepts approach, widely known among traders as SMC. This analytical method helps traders look at the market not only through standard signals, but also through the logic of price movement: where structure is formed, where the character of movement changes
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
专家
Golden Wolf GameChanger 是一款功能强大的 MetaTrader 5 交易智能顾问，专为希望将 Game Changer 指标信号转化为自动交易系统的用户打造。它支持灵活的订单管理、风险控制、交易系列管理和保护算法。 该智能顾问专为 XAUUSD / GOLD 黄金交易而创建并优化，推荐用于 M15 时间周期。黄金以其波动性、强劲冲击行情和快速反转而闻名，因此 Golden Wolf GameChanger EA 面向主动交易场景，在这类交易中，反应速度、纪律性和交易算法的精准执行尤为重要。 使用理念 Golden Wolf GameChanger EA 根据 Game Changer 信号运行，并根据市场方向自动开立 Buy 和 Sell 交易。它的任务不仅是开立一笔交易，而是根据设定参数管理整个交易系列，包括手数、订单间距、最大持仓数量、追踪止损、Take Profit、Stop Loss、交易时间过滤、点差过滤以及降低回撤算法。 这不是一个简单的“买入”或“卖出”按钮，而是一套完整的交易机制，可以根据您的风险偏好调整运行风格。 使用说明： 此处 为什么选
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
实用工具
Second and Custom Timeframe Charts See the market between standard timeframes. Second and Custom Timeframe Charts is a professional chart utility for MetaTrader 4 that creates synthetic candles for non-standard timeframes directly from market data. It is designed for traders who need more flexibility than the default MT4 timeframe set can provide. Standard charts show only fixed periods. But the market does not always move in standard blocks. Sometimes the most important structure is visible on
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
指标
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 is a professional dashboard indicator that automatically scans multiple symbols and timeframes for Japanese candlestick patterns in real time. Instead of opening dozens of charts manually, you can monitor the entire market from one clean scanner panel. The indicator helps you quickly find bullish and bearish candlestick setups, check the active timeframe, and switch directly to the chart where the pattern appeared. This tool is designed for trad
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