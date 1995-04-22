Session Breakout PRO

  • 专家
  • Sergey Ermolov
    Sergey Ermolov

    Sergey Ermolov

    4.3 (348)
    你好，
    我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
    我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
    我不出售“自动赚钱的机器人”。
    我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
    我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
    — 消除交易中的随机性
    — 降低情绪对决策的影响
    — 按照清晰且预先定义的规则执行交易
    我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
    经验与事实：
    — 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
    37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
  • 版本: 1.3
  • 更新: 27 七月 2026
  • 激活: 20

Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。

该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。

Gold Signalhttps://www.mql5.com/zh/signals/2378603

默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化 | Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set | Reports.zip

为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易

区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。

在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生短暂的价格推动，而另一些则发生在本身就不利于趋势发展的市场环境中。

即使成功进场，交易工作也远未结束。市场可能加速、减速、进入震荡整理，甚至完全反转方向。因此，最终的交易结果往往不仅取决于入场点，还取决于后续的仓位管理。

正因如此，成功的突破交易不仅需要识别交易区间，还需要评估信号质量、当前市场状态以及交易管理逻辑。


信号过滤系统

并非所有交易区间都具备相同的质量，许多突破信号本身发展成有效行情的概率并不高。突破策略中最常见的亏损来源之一，就是假突破以及在价格大部分行情已经走完后才入场。

为了提高入场质量，Session Breakout PRO 采用多层信号过滤机制，在开仓之前识别并过滤掉潜在的低质量市场环境。

区间结构分析

过滤掉那些最高点或最低点形成于区间起始或结束附近的区间。这类极值通常属于已经开始运行的趋势，其后续突破信号的可靠性往往较低。

日内潜力过滤器

避免在日内大部分行情已经完成之后再进场。这对于 Gold（XAUUSD）等高波动性品种尤为重要，因为其大部分动量通常集中在较短时间内释放。该过滤器专注于仍然具备足够后续运行空间的交易机会。

异常区间过滤器

排除异常市场环境，降低极端波动的影响，并帮助筛选出质量更高的突破交易机会。

这些过滤器能够显著提高信号质量，减少低质量入场，并帮助交易者专注于最具潜力的交易机会。

想了解更多？专门的文章详细介绍了每个过滤器的工作原理、实际应用案例以及它们对交易结果的影响：

突破过滤：为什么更少的交易往往意味着更好的结果


适用于任何市场与交易风格的灵活配置

Session Breakout PRO 不依赖于特定品种、交易时段或交易管理方式。该 EA 可以根据市场特征以及交易者的个人偏好进行灵活调整。

适用于不同交易品种

与使用固定 Stop Loss 和 Take Profit 不同，该 EA 支持基于区间大小或当前市场价格动态计算参数。这种方式能够随着市场波动率和价格水平的变化保持参数的有效性。

例如，几年前在 Gold（XAUUSD）上使用 100 点 Stop Loss 可能是合理的；但随着黄金价格大幅上涨，同样的止损距离在当前市场环境中的意义已经完全不同。基于区间大小或价格百分比来设置参数，可以有效解决这一问题，使交易系统在不同市场阶段保持稳定性。

这种方法使交易者能够专注于寻找真实的市场规律，而不是针对某个价格区间进行过度拟合。最终得到的是一个更具通用性的交易模型，可应用于 Forex、贵金属、指数以及其他市场。

从短线交易到趋势跟踪

不同的交易管理方式使同一套突破策略能够适应不同的交易风格和市场环境。

有些交易者倾向于在突破后的首轮行情中快速锁定利润，而另一些交易者则愿意长期持仓，以捕捉更大的趋势行情。这两种方式都可以建立在同一个入场信号之上。

凭借灵活的交易管理系统，Session Breakout PRO 既适用于捕捉短期日内波动，也适用于管理更长期的趋势交易。

按照您的规则进行交易

Session Breakout PRO 提供额外的交易限制与管理规则，使交易者能够根据自身需求和交易方法定制 EA：

  • 周末前自动平仓；
  • 按星期过滤交易；
  • 限制同时持仓数量；
  • 控制交易结束后的再次入场；
  • 当一个方向触发后自动取消反向挂单。

这种灵活性使 EA 既适合活跃的日内交易，也适用于需要严格控制风险、交易频率和账户风险敞口的保守型策略。


突破后的交易管理

在突破交易中，最终表现往往更多取决于后续仓位管理，而不仅仅是入场质量。

在 Session Breakout PRO 中，交易管理被划分为两个独立模块。

第一个模块专注于 Stop Loss 管理和利润保护，支持以下管理方式：

  • Breakeven（保本）；
  • 经典 Trailing Stop；
  • 基于 K 线影线的 Trailing；
  • SAR Trailing；
  • 基于市场结构的 Trailing。

这些工具为大多数交易者所熟悉，可以根据不同交易风格灵活配置仓位管理方式。

第二个模块则专注于评估突破后的质量，并根据市场行为动态管理出场。

大多数 EA 在开仓后仅等待 Stop Loss 或 Take Profit 被触发。然而，真实市场远比这复杂。有时突破会产生强劲的动量行情，值得提前锁定利润；有时预期中的延续行情根本没有出现；还有时市场会在触及 Stop Loss 之前就已经发出明显的反转信号。

为应对这些情况，Session Breakout PRO 提供了多个额外的出场逻辑：

  • 强动量行情退出 —— 在出现显著回调或反转之前锁定突破后的利润。
  • 缺乏跟进动能退出 —— 当突破后的预期动量未能形成时提前离场。
  • 强反向行情退出 —— 当市场出现明显反向推动时退出持仓。

这种方法不仅关注入场本身，还关注突破后价格行为的发展质量，从而实现更灵活、更智能、更稳定的交易管理。

购买后，您将获得关于 EA 所有功能的详细配置指南，包括信号过滤、交易管理以及风险控制。如果您对参数设置或策略适配特定交易品种有任何疑问，欢迎随时通过私信与我联系。


完全透明的交易控制

许多交易机器人和EA都像一个“黑箱”：交易者能够看到策略的最终结果，却无法了解为什么会开仓、哪个过滤器阻止了交易信号，或者为什么某个挂单被删除。

Session Breakout PRO 让整个决策过程完全透明，使交易者能够直接在图表上监控突破策略运行的每一个阶段。

信号形成监控

EA会在图表上显示交易区间、突破水平以及已生成信号的参数。这不仅能够让交易者看到算法的执行结果，还能够理解系统在发现交易机会时的决策逻辑。

过滤器与限制条件监控

如果某个信号不符合设定条件，EA会在信息面板中显示拒绝入场的具体原因。交易者可以立即确认是哪个过滤器或限制条件阻止了订单的创建。

持仓监控

入场价位、挂单、Stop Loss 和 Take Profit 水平都会直接显示在图表上。无需查看EA日志，交易者即可随时评估当前交易系统的运行状态。

因此，交易者获得的不仅仅是自动化执行，更能够清晰地了解EA如何分析市场、生成突破信号、做出交易决策以及管理已开仓头寸。


专为实盘交易打造

优秀的策略测试结果并不意味着EA已经具备实盘交易能力。在真实交易环境中，自动化系统会遇到大量技术细节问题，而这些问题通常只有在真实账户、VPS环境或经纪商交易服务器上运行时才会显现出来。

Session Breakout PRO 内置多项安全机制与验证系统，旨在确保EA在真实交易环境中的稳定性和可靠性。

  • Safe Restart Recovery —— 在终端重启、VPS重启或连接中断后自动恢复运行状态。
  • Duplicate Order Protection —— 防止重复下单和意外重复持仓。
  • Intelligent Trade Validation —— 在订单发送至市场之前验证交易条件。
  • Broker Requirement Validation —— 自动检查经纪商限制以及交易品种相关参数要求。
  • Automatic Pending Order Cleanup —— 自动清理失效或过期的挂单。
  • Broker-Friendly Execution —— 避免不必要的交易请求，降低对经纪商交易服务器的负载。

因此，Session Breakout PRO 不仅适用于策略测试与优化，同时也适合在真实账户中长期独立运行，在各种市场环境下持续稳定地执行交易逻辑。


Session Breakout PRO 适合哪些交易者？

Session Breakout PRO 被设计为一款通用型交易工具，适用于采用突破策略、系统化交易方法以及自动化执行的交易者。

该EA特别适合：

  • 专注于区间突破和交易时段策略的交易者；
  • 希望自动化完成信号识别与交易管理的用户；
  • 从事策略测试与优化的算法交易者；
  • 拥有自身风险管理和仓位管理规则的交易者；
  • 需要严格控制交易活动与风险限制的 Prop Traders；
  • 交易高波动性市场（包括 Gold / XAUUSD）的交易者。

凭借灵活的区间设置、信号过滤系统以及交易管理逻辑，该EA可应用于多种市场：

  • Forex（外汇）；
  • Gold（XAUUSD）；
  • Indices（指数）；
  • Commodities（大宗商品）；
  • Cryptocurrency CFDs（加密货币差价合约）。

虽然EA可用于多种金融产品，但其架构尤其适合具有强劲动量和高波动性的市场环境，因为在这些市场中，区间突破往往能够形成显著的趋势性行情。

Session Breakout PRO 并不会强制交易者采用某种固定的交易风格。相反，它提供了一整套灵活的工具，使交易者能够构建属于自己的交易模型，并根据具体市场、交易品种和个人偏好进行调整。


预设参数与持续研究

默认情况下，Session Breakout PRO 提供针对 Gold（XAUUSD）优化的现成参数配置。这些参数经过长期测试、优化以及真实市场数据的前向验证而得出。

您既可以直接使用默认配置作为起点，也可以根据自己的需求和交易品种进一步调整策略。

针对新市场和突破交易模型的研究工作仍在持续进行中。随着新的稳定市场规律被发现，以及针对更多交易品种的预设配置完成开发，相关成果将发布至 Session Breakout PRO 用户专属社区。

因此，您获得的不仅是一套自动化突破交易系统，同时还能够持续获取最新研究成果、测试结果以及实战经验，从而不断优化和完善自己的交易体系。

 

探索市场，发现可重复的交易规律，并借助 Session Breakout PRO 将其转化为一套完全自动化的交易系统。
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Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
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Owl smart levels
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在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Lot Calculator
Sergey Ermolov
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Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
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Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
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大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
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MTF Trend MT5
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5 (1)
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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True RSI Divergence
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
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Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
专家
MiloBot PRO 是一个先进的外汇专家顾问，基于一个独特的专有策略 它已经被开发、测试和优化了2年多的时间。该策略的可靠性在于，开发商的真实账户的存款总额超过10万美元。 独特的MiloBot PRO策略允许每个月获得稳定的利润，自定义指标允许EA在市场反转时刻尽可能精确地进入市场。   查看开发商当前的实时信号: 2019 年 11 月以来的账户（利润超过 +1520%):  myfxbook.com/members/Malik87/robot-advisor-launched-november-11/3623023 Mql5 Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2379641 我們個人使用 MiloBot Pro 進行交易，因此我們不斷測試它，在 EA 中實施一些新的東西。 所有買家都將收到更新並使用最新和最可靠的顧問版本。   我叫   Sergey Ermolov ，是 MiloBot PRO 顧問開發團隊的負責人。 我只相信數字，而數字表明：   我们的MiloBot PRO专家顾问让你的年收益高达103%，包括资本重组
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
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Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT5 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT4 版本： Candle Countdown MT4 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
专家
MT4版本  |  Valable ZigZag指標   |  FAQ Grid HLevel   Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel   Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。     如何使用   Exper
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True MACD Divergence
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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MTF Trend
Sergey Ermolov
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
指标
MT4版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box   在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open   - 交易時段開始的時間 Time Close   - 交易時段結束的時間 Box color   - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用   On Box   參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 0
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Easy Lot Calculator MT4
Sergey Ermolov
指标
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
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True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
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Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
指标
Prop Drawdown Dashboard — 实时全面掌控你的 Prop Challenge 账户状态 所有关键账户信息都集中在一个面板中，并实时更新： 当前回撤、挑战进度，以及距离关键限制还有多远 。 内置 10 个热门 prop 公司预设： FTMO、FundingPips、The5ers、FundedNext 等。只需选择对应公司 — 所有限制和时区设置都会自动加载 。 不再因为交易日重置时间错误而违规。该指标会自动处理时区、GMT 偏移以及夏令时切换。 为什么开发 Prop Drawdown Dashboard 在进行 prop challenge 时，始终清楚两件事至关重要： 已经使用了多少风险，以及距离违规还有多近 。 大多数挑战失败并不是因为策略本身，而是因为失去了控制。一笔多余的交易、一时疏忽，或一次风险评估错误 — 都可能在几分钟内导致账户失效。 Prop Drawdown Dashboard 的开发目的，就是让你能够实时一眼看清挑战状态，并避免意外违规。 实时限制监控 面板会实时显示： 日内回撤、总回撤、盈利目标进度，以及距离触发限制还剩多少空间 。 所有
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Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
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Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT4 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT5 版本： Candle Countdown MT5 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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Universal Box
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5 (1)
指标
MT5版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box 在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open - 交易時段開始的時間 Time Close - 交易時段結束的時間 Box color - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用 On Box 參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 09:05:21。  
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Grid HLevel
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4.56 (25)
专家
MT5版本  |  Valable ZigZag   指標   |  FAQ Grid HLevel Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。   如何使用   Expert A
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Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
指标
Panther Trade Scenario — 直接在图表上展示清晰的交易 сценарий。 该指标解决了交易中的核心问题——在需要做出决策的时刻缺乏确定性。与其试图猜测最佳时机，你可以清楚地看到： 在哪里入场，在哪里控制风险，以及在哪里止盈。   为什么大多数交易错误发生在入场时 问题不在于你不了解市场。大多数情况下是这样：你看到了行情，理解了方向，但在入场的那一刻开始产生犹豫。 现在进还是再等等？会不会太早？如果价格再往下怎么办？ 结果总是一样：你过早入场——被止损；或者你选择等待——市场却在没有你的情况下走完。 最令人沮丧的是——你的判断是对的，错误只发生在入场时机。 使用 Panther Trade Scenario，交易过程变得清晰 当图表上出现信号时，就不再需要猜测。 该指标不仅仅给出方向——   它会构建一个已经明确   是否具备入场条件 的交易环境。 你不需要对比多个因素、寻找额外确认，或凭“感觉”做决定。 这消除了那种持续的不确定状态——你似乎理解市场，但却不确定现在该行动还是继续等待。 一切归结为一个简单而清晰的规则： 要么   条件满足   — 直接入场 要
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
实用工具
Easy Trade Executor 是一款用于 MT5 的快速仓位计算、交易执行和交易管理工具。 直接在图表上放置 Open Price、Stop Loss 和 Take Profit 水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可在可控风险下开立交易。 为什么选择 Easy Trade Executor？ Easy Trade Executor 专为不仅希望计算风险，而且希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。 该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个工作流程中，让您能够专注于交易，而无需进行手动计算或频繁切换终端窗口。 Easy Trade Executor 提供： 基于风险的自动仓位计算； 直接在图表上放置市价单（Market Orders）和挂单（Pending Orders）； 用于自动管理交易的移动止损（Trailing Stop）； 一键平仓； 50% 仓位部分平仓； 包含佣金和隔夜利息（Swap）的保本（Breakeven）功能； 简洁且极简的界面设计； 适合新手和资深交易者的高效操作体验。 直接在图表上开仓 Easy Trade Executor 允
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
指标
Trend Monitor VZ —— 基于趋势结构的市场监控工具。 如果您同时分析多个交易品种，检查趋势方向往往需要花费大量时间。 Trend Monitor VZ 将这些信息集中到一个面板中，同时显示多个交易品种和时间周期的趋势方向。 一眼掌握整个市场 图表上会显示一个市场监控面板，用于展示所选交易品种和时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 无需逐个查看图表，您可以立即了解整个市场的整体状况。 5秒完成趋势检查，而不是5分钟 市场分析中最耗时的工作之一，就是不断在不同交易品种和时间周期之间切换，以确认趋势方向。 Trend Monitor VZ 可以将这一过程缩短到几秒钟。 通过一个统一的监控面板，您可以： 同时监控数十个交易品种； 查看多个时间周期的趋势方向； 更快完成日常市场分析； 减少重复的手动操作。 专为希望掌握整个市场的交易者打造 Trend Monitor VZ 适合以下类型的交易者： 分析多个交易品种； 使用多周期分析； 希望减少市场检查时间； 重视效率与直观性。 根据您的品种列表自
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