True Stochastic Divergence
- 指标
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- 版本: 1.1
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具
大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。
True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。
主要功能
- 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。
- 智能过滤虚假信号。
- 仅显示已确认的背离。
- 适用于任何交易品种和任何时间周期。
- 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。
- 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。
- 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。
选择随机指标线
与大多数同类指标不同，True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。
提供两种工作模式：
- %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。
- %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。
每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最适合的模式。
提醒功能
当检测到新的确认背离时，指标会立即发出通知。支持移动设备 Push 通知、电子邮件提醒、声音提醒以及 MetaTrader 终端弹窗提醒。
适用对象
- 将背离作为交易策略组成部分的交易者。
- 寻找潜在市场反转机会的交易者。
- 用于确认其他交易系统产生的交易信号。
- 适用于外汇、股票、指数、大宗商品和加密货币的手动交易。
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