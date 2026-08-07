- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
41 (61.19%)
亏损交易:
26 (38.81%)
最好交易:
46.73 USD
最差交易:
-47.39 USD
毛利:
245.77 USD (25 258 pips)
毛利亏损:
-150.17 USD (27 351 pips)
最大连续赢利:
9 (4.23 USD)
最大连续盈利:
57.48 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
8.60%
最大入金加载:
37.69%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.51
长期交易:
29 (43.28%)
短期交易:
38 (56.72%)
利润因子:
1.64
预期回报:
1.43 USD
平均利润:
5.99 USD
平均损失:
-5.78 USD
最大连续失误:
3 (-9.45 USD)
最大连续亏损:
-53.13 USD (2)
每月增长:
-5.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
63.51 USD (17.23%)
相对跌幅:
结余:
23.20% (63.28 USD)
净值:
17.85% (46.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|31
|GOLD
|25
|#USSPX500
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|9
|GOLD
|103
|#USSPX500
|-16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|660
|GOLD
|11K
|#USSPX500
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.73 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.23 USD
最大连续亏损: -9.45 USD
本信号是 Session Breakout PRO EA 在真实交易账户上的公开实盘监控。其目的是展示该交易系统在真实市场环境中的运行表现，使交易者能够在决定购买 EA 之前，对其性能进行客观评估。
Session Breakout PRO MT5 EA：https://www.mql5.com/zh/market/product/175994
Session Breakout PRO MT4 EA：https://www.mql5.com/zh/market/product/175995
Session Breakout PRO 是一款全自动交易系统，基于主要全球交易时段开盘时的突破交易策略开发。在这些时段，市场流动性和波动性通常会显著增加，从而形成最具潜力的日内价格走势。
该 EA 并不会预测市场方向，而是等待交易区间形成，并仅在价格确认突破后自动入场。这种方法能够专注于市场最活跃的阶段，同时避免在低波动时期进行不必要的交易。
策略特点
- 全自动交易
- 专注于市场最活跃的交易时段
- 突破交易策略
- 灵活的策略参数设置
- 内置风险管理
- 无马丁格尔策略
- 无网格交易
- 无加仓摊平（Averaging）
通过本信号，您可以实时观察 EA 的运行情况，并评估：
- 交易系统的稳定性；
- 资金曲线的表现；
- 风险水平；
- 策略在不同市场环境下的表现。
本信号的交易结果可作为您决定是否在自己的交易账户中使用该 EA 的重要参考。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
37%
0
0
USD
USD
245
USD
USD
8
100%
67
61%
9%
1.63
1.43
USD
USD
23%
1:100
experience not good