信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Session Breakout PRO
Sergey Ermolov

Session Breakout PRO

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
你好，
我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
我不出售“自动赚钱的机器人”。
我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
— 消除交易中的随机性
— 降低情绪对决策的影响
— 按照清晰且预先定义的规则执行交易
我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
经验与事实：
— 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
1条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 37 USD per 
增长自 2026 37%
FxPro-MT5 Live02
1:100
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
67
盈利交易:
41 (61.19%)
亏损交易:
26 (38.81%)
最好交易:
46.73 USD
最差交易:
-47.39 USD
毛利:
245.77 USD (25 258 pips)
毛利亏损:
-150.17 USD (27 351 pips)
最大连续赢利:
9 (4.23 USD)
最大连续盈利:
57.48 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
8.60%
最大入金加载:
37.69%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.51
长期交易:
29 (43.28%)
短期交易:
38 (56.72%)
利润因子:
1.64
预期回报:
1.43 USD
平均利润:
5.99 USD
平均损失:
-5.78 USD
最大连续失误:
3 (-9.45 USD)
最大连续亏损:
-53.13 USD (2)
每月增长:
-5.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
63.51 USD (17.23%)
相对跌幅:
结余:
23.20% (63.28 USD)
净值:
17.85% (46.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 31
GOLD 25
#USSPX500 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 9
GOLD 103
#USSPX500 -16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 660
GOLD 11K
#USSPX500 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.73 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.23 USD
最大连续亏损: -9.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-6
1.00 × 1
RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
5.95 × 13578
查看详细统计，请 登录 或者 注册

本信号是 Session Breakout PRO EA 在真实交易账户上的公开实盘监控。其目的是展示该交易系统在真实市场环境中的运行表现，使交易者能够在决定购买 EA 之前，对其性能进行客观评估。

Session Breakout PRO MT5 EAhttps://www.mql5.com/zh/market/product/175994
Session Breakout PRO MT4 EAhttps://www.mql5.com/zh/market/product/175995


Session Breakout PRO 是一款全自动交易系统，基于主要全球交易时段开盘时的突破交易策略开发。在这些时段，市场流动性和波动性通常会显著增加，从而形成最具潜力的日内价格走势。

该 EA 并不会预测市场方向，而是等待交易区间形成，并仅在价格确认突破后自动入场。这种方法能够专注于市场最活跃的阶段，同时避免在低波动时期进行不必要的交易。


策略特点

  • 全自动交易
  • 专注于市场最活跃的交易时段
  • 突破交易策略
  • 灵活的策略参数设置
  • 内置风险管理
  • 无马丁格尔策略
  • 无网格交易
  • 无加仓摊平（Averaging）


通过本信号，您可以实时观察 EA 的运行情况，并评估：

  • 交易系统的稳定性；
  • 资金曲线的表现；
  • 风险水平；
  • 策略在不同市场环境下的表现。

本信号的交易结果可作为您决定是否在自己的交易账户中使用该 EA 的重要参考。


平均等级:
anthonys
109
anthonys 2026.08.07 15:30 
 

experience not good

2026.08.05 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 14:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 14:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 03:44
Share of trading days is too low
2026.06.23 03:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 02:44
Share of trading days is too low
2026.06.23 02:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 11:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 11:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 11:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.19 11:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.19 11:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.19 11:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Session Breakout PRO
每月37 USD
37%
0
0
USD
245
USD
8
100%
67
61%
9%
1.63
1.43
USD
23%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载