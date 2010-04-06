True Stochastic Divergence MT4

True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具

大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。

True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。

主要功能

自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。

智能过滤虚假信号。

仅显示已确认的背离。

适用于任何交易品种和任何时间周期。

兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。

支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。

选择随机指标线

与大多数同类指标不同，True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。

提供两种工作模式：

%K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。

—— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。

每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最适合的模式。

提醒功能

当检测到新的确认背离时，指标会立即发出通知。支持移动设备 Push 通知、电子邮件提醒、声音提醒以及 MetaTrader 终端弹窗提醒。

适用对象

将背离作为交易策略组成部分的交易者。

寻找潜在市场反转机会的交易者。

用于确认其他交易系统产生的交易信号。

适用于外汇、股票、指数、大宗商品和加密货币的手动交易。

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