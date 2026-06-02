Easy Trade Executor 是一款用于 MT5 的快速仓位计算、交易执行和交易管理工具。

直接在图表上放置 Open Price、Stop Loss 和 Take Profit 水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可在可控风险下开立交易。





为什么选择 Easy Trade Executor？



Easy Trade Executor 专为不仅希望计算风险，而且希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。

该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个工作流程中，让您能够专注于交易，而无需进行手动计算或频繁切换终端窗口。

基于风险的自动仓位计算；

直接在图表上放置市价单（Market Orders）和挂单（Pending Orders）；

用于自动管理交易的移动止损（Trailing Stop）；

一键平仓；

50% 仓位部分平仓；

包含佣金和隔夜利息（Swap）的保本（Breakeven）功能；

简洁且极简的界面设计；

适合新手和资深交易者的高效操作体验。







直接在图表上开仓

Easy Trade Executor 允许您通过交互式线条 直接在图表上完成交易设置 。

只需放置以下水平：

Open Price

Stop Loss

Take Profit

工具将根据您设定的风险自动计算仓位大小。

当这些线条被移动时，所有交易参数都会实时更新，使您能够立即看到风险、潜在利润和仓位大小的变化。

便捷的 Drag & Drop 拖放操作

入场线、Stop Loss 和 Take Profit 线都可以直接在图表上自由拖动。这使您能够根据市场变化快速调整交易参数，而无需手动输入价格或执行多余操作。





精确调整价格水平

许多交易策略都要求将价格水平精确设置到几个点以内。

Easy Trade Executor 支持使用鼠标滚轮调整价格水平。

快速调整

将鼠标悬停在目标线条上，然后滚动鼠标滚轮即可精确调整价格。

精细调整

为了获得最高精度：

将鼠标悬停在线条上 按住 Shift 键 滚动鼠标滚轮

在此模式下，线条将以最小步长移动，从而实现最高精度的价格定位。

这对于剥头皮交易（Scalping）、日内交易、基于关键价位的交易策略以及使用较小 Stop Loss 的交易尤其有用。





已开仓交易管理

Easy Trade Executor 不仅帮助您开仓，还能在入场后持续管理交易。

可用的交易管理功能包括：

移动止损（Trailing Stop）

包含佣金和隔夜利息的保本功能

50% 仓位部分平仓

一键关闭所有持仓





快捷键快速交易

Easy Trade Executor 提供快捷键支持，可实现更快速的交易执行和持仓管理。

帮助您更快响应市场变化，并始终专注于交易。

可用快捷键：

L — 打开 / 隐藏计算器

— 打开 / 隐藏计算器 S — 开立交易

R — 修改风险值

— 修改风险值 Enter — 保存更改

— 保存更改 T — 启用 / 禁用 Take Profit 线

— 启用 / 禁用 Take Profit 线 M — 切换至市价单（Buy / Sell）

— 切换至市价单（Buy / Sell） P — 切换至挂单（Stop / Limit）





适用于任何交易品种和账户货币的精准仓位计算

仓位大小的计算会因交易品种类型、合约规格以及账户货币的不同而存在显著差异。

Easy Trade Executor 会自动考虑交易品种规格、点值（Pip Value）、合约规模（Contract Size），并在需要时自动执行货币转换。

无需手动计算或额外检查，即可即时获得准确的仓位大小。

支持的市场：

Forex

Metals（Gold、Silver）

Crypto

Indices

Futures

Stocks

CFD

自动适配账户货币

如果您的账户货币与交易品种的盈利货币不同，Easy Trade Executor 将在计算风险和仓位时自动完成所需的货币转换。

无论账户使用何种货币，您都能获得正确的仓位大小，并无需额外计算即可严格执行风险管理规则。

兼容不同的交易品种规格及非标准品种名称： EURUSD.a、mEURUSD、XAUUSDm、GOLDmicro、BTCUSD.pro、BTCUSDT、ETHUSDT、US100.cash、_US30、GER40_i、xNAS100、Boom1000Index、Crash500Index 以及更多其他品种。





Easy Trade Executor 的工作流程

选择订单类型 设置 Open Price 和 Stop Loss 水平 Easy Trade Executor 自动计算仓位大小 直接通过面板开立交易 使用移动止损、保本和部分平仓功能管理持仓





Easy Trade Executor 帮助您在交易的每一个阶段都更加自信——从风险计算到完整的交易管理。

该工具能够自动计算仓位大小，帮助避免下单错误，并支持从入场到离场的全流程交易管理。

无需再频繁切换多个终端窗口、手动计算仓位或持续监控市场的每一次波动。Easy Trade Executor 帮助您更快做出交易决策。