Easy Trade Executor

  • 实用工具
  • Sergey Ermolov
    Sergey Ermolov

    Sergey Ermolov

    4.3 (348)
    你好，
    我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
    我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
    我不出售“自动赚钱的机器人”。
    我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
    我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
    — 消除交易中的随机性
    — 降低情绪对决策的影响
    — 按照清晰且预先定义的规则执行交易
    我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
    经验与事实：
    — 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
    37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
  • 版本: 1.3
  • 更新: 22 七月 2026
  • 激活: 20

Easy Trade Executor 是一款用于 MT5 的快速仓位计算、交易执行和交易管理工具。

直接在图表上放置 Open Price、Stop Loss 和 Take Profit 水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可在可控风险下开立交易。


为什么选择 Easy Trade Executor？

Easy Trade Executor 专为不仅希望计算风险，而且希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。

该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个工作流程中，让您能够专注于交易，而无需进行手动计算或频繁切换终端窗口。

Easy Trade Executor 提供：
  • 基于风险的自动仓位计算；
  • 直接在图表上放置市价单（Market Orders）和挂单（Pending Orders）；
  • 用于自动管理交易的移动止损（Trailing Stop）；
  • 一键平仓；
  • 50% 仓位部分平仓；
  • 包含佣金和隔夜利息（Swap）的保本（Breakeven）功能；
  • 简洁且极简的界面设计；
  • 适合新手和资深交易者的高效操作体验。


直接在图表上开仓

Easy Trade Executor 允许您通过交互式线条 直接在图表上完成交易设置 

只需放置以下水平：

  • Open Price
  • Stop Loss
  • Take Profit

工具将根据您设定的风险自动计算仓位大小。

当这些线条被移动时，所有交易参数都会实时更新，使您能够立即看到风险、潜在利润和仓位大小的变化。

便捷的 Drag & Drop 拖放操作

入场线、Stop Loss 和 Take Profit 线都可以直接在图表上自由拖动。这使您能够根据市场变化快速调整交易参数，而无需手动输入价格或执行多余操作。


精确调整价格水平

许多交易策略都要求将价格水平精确设置到几个点以内。
Easy Trade Executor 支持使用鼠标滚轮调整价格水平。

快速调整

将鼠标悬停在目标线条上，然后滚动鼠标滚轮即可精确调整价格。

精细调整

为了获得最高精度：

  1. 将鼠标悬停在线条上
  2. 按住 Shift 键
  3. 滚动鼠标滚轮

在此模式下，线条将以最小步长移动，从而实现最高精度的价格定位。

这对于剥头皮交易（Scalping）、日内交易、基于关键价位的交易策略以及使用较小 Stop Loss 的交易尤其有用。


已开仓交易管理

Easy Trade Executor 不仅帮助您开仓，还能在入场后持续管理交易。

可用的交易管理功能包括：

  • 移动止损（Trailing Stop）
  • 包含佣金和隔夜利息的保本功能
  • 50% 仓位部分平仓
  • 一键关闭所有持仓


快捷键快速交易

Easy Trade Executor 提供快捷键支持，可实现更快速的交易执行和持仓管理。
帮助您更快响应市场变化，并始终专注于交易。

可用快捷键：

  • L — 打开 / 隐藏计算器
  • S — 开立交易
  • R — 修改风险值
  • Enter — 保存更改
  • T — 启用 / 禁用 Take Profit 线
  • M — 切换至市价单（Buy / Sell）
  • P — 切换至挂单（Stop / Limit）


适用于任何交易品种和账户货币的精准仓位计算

仓位大小的计算会因交易品种类型、合约规格以及账户货币的不同而存在显著差异。

Easy Trade Executor 会自动考虑交易品种规格、点值（Pip Value）、合约规模（Contract Size），并在需要时自动执行货币转换。

无需手动计算或额外检查，即可即时获得准确的仓位大小。

支持的市场：

  • Forex
  • Metals（Gold、Silver）
  • Crypto
  • Indices
  • Futures
  • Stocks
  • CFD

自动适配账户货币

如果您的账户货币与交易品种的盈利货币不同，Easy Trade Executor 将在计算风险和仓位时自动完成所需的货币转换。

无论账户使用何种货币，您都能获得正确的仓位大小，并无需额外计算即可严格执行风险管理规则。

兼容不同的交易品种规格及非标准品种名称： EURUSD.a、mEURUSD、XAUUSDm、GOLDmicro、BTCUSD.pro、BTCUSDT、ETHUSDT、US100.cash、_US30、GER40_i、xNAS100、Boom1000Index、Crash500Index 以及更多其他品种。


Easy Trade Executor 的工作流程

  1. 选择订单类型
  2. 设置 Open Price 和 Stop Loss 水平
  3. Easy Trade Executor 自动计算仓位大小
  4. 直接通过面板开立交易
  5. 使用移动止损、保本和部分平仓功能管理持仓


Easy Trade Executor 帮助您在交易的每一个阶段都更加自信——从风险计算到完整的交易管理。

该工具能够自动计算仓位大小，帮助避免下单错误，并支持从入场到离场的全流程交易管理。

无需再频繁切换多个终端窗口、手动计算仓位或持续监控市场的每一次波动。Easy Trade Executor 帮助您更快做出交易决策。

推荐产品
Nexus Advanced Trade Manager
Nguyen Thanh Truc
实用工具
The Ultimate All-In-One Trade Manager & Prop Firm Guardian for MT5. Nexus Pro Trade Manager is the most advanced, all-in-one trading assistant designed for both manual traders and Prop Firm challengers. Featuring a stunning, lag-free UI (Dark/Light mode), it completely transforms your MT5 into a professional trading terminal. Whether you are trading a personal account or trying to pass evaluations for FTMO, FundedNext, or other prop firms, Nexus Pro protects your capital, automates your risk cal
Trading Utility MT5
Reza Aghajanpour
实用工具
User Manual Buy Trading Utility, Get 2 indicators FREE ! After purchase contact me for your " TWO indicators GIFT (Any one you want) ", adding you in group. Trading Utility MT5 The manual trader's cockpit. Size every trade by risk, place it from the chart, and manage it without ever opening the order dialog. Eight tabs, seven trailing engines, and every stop and target draggable with one click. One panel between you and the order window. Risk-sized entries, draggable stops, seven trailing modes
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
实用工具
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
实用工具
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
实用工具
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
ShikaaTraders Gold Grid Pro
Thiagarajan A L Segaran
实用工具
Headline ShikaaTraders Gold Grid Pro is a high-performance trade management utility designed specifically for XAUUSD (Gold) and high-volatility pairs. It allows traders to execute complex grid-layering strategies with a single click, ensuring you never miss an entry during fast market moves. Why Choose Gold Grid Pro? Manual trading on Gold requires speed. Manually calculating distances and opening multiple positions takes too much time. This utility automates the "Scaling-In" process, allowing y
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
实用工具
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
RRtoolBox
David Ruiz Moreno
实用工具
RRtoolbox - Professional Tools: Risk:Reward Trading Tool (SL/TP Horizontals + Pending orders + Diagonals), Alerts set on trend lines (for alerts on diagonal levels), SelfManagement (BE, partials...), close/cancelling by time, Statistics, Info and trading on chart. One-Click Trading with Visual Risk:Reward Management RRtoolbox is a comprehensive trading panel that combines one-click order execution,  statistics and  powerful visual Risk:Reward tools, alerts set with trendlines, on chart butt
DDKiller Pro
Njaratahiry Michael Randrianiaina
实用工具
Stop Blowing Your Account. Once and For All. DDKiller Pro is the MT5 risk guardian that runs silently on your chart and shuts down trading the moment you hit a limit — whether you're grinding a prop firm challenge or managing your own CFD account. The problem every trader knows: You set your rules. You break them anyway. One revenge trade. One overleveraged position. One session that erases a month of gains. DDKiller Pro removes that decision from your hands entirely. What it does: The second yo
TradeControl Pro
TPS Akademie UG
实用工具
TradeControl Pro —— 适用于 MetaTrader 的高级交易管理工具 TradeControl Pro 是一款用于 MetaTrader 的交易管理工具，可在图表中直接实现结构化且高效的持仓管理。该应用结合了清晰的用户界面、自动化计算功能以及灵活的控制选项，适用于不同的交易方式。 内置的图表面板采用表格布局，并划分为三个主要区域（标签）： Execution 、 Close 和 Info 。界面设计注重清晰性与直接交互。 结构清晰，功能分组合理 关键交易数据实时动态更新 无需额外窗口，直接在图表中操作 标签：Execution（交易规划与执行） Execution 区域用于新交易的规划与执行。 Open Calc（挂单设置） 通过 Open Calc 可在图表中自动生成三条价格线： 入场价格（Entry） 止损（SL） 止盈（TP） 这些价格线可自由拖动调整。系统将基于当前价格水平实时计算： 止损价格及潜在亏损 止盈价格及潜在盈利 仓位大小（手数） 风险回报比 在该模式下仅用于设置挂单（Pending Orders）。通过 Execute 和 Confirm 按钮执
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
实用工具
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
Equity Master Stop v2 MT5
Frank William Jr Colbert
实用工具
Trading tool combining a sophisticated equity stop-loss, dynamic take-profit management (Breakeven & Trailing), and symbol-group-based closing logic. It is a complete risk management and trade supervision tool. Features: All features of `Equity Master Stop v1` (floating profit/loss limits, exit protection, skip hours). Take-Profit Override: Can force a TP on any order to lock in a `MAX_FLOATING_PROFIT`. Step Breakeven: Locks in increasing amounts of profit as a trade moves favorably (e.g., aft
HedgeSafe Trade Assistant
Sergei Sashin
实用工具
HedgeSafe Trade Assistant 一款以风险控制为核心的 MetaTrader 5 手动交易面板。 HedgeSafe 可帮助您在点击 BUY 或 SELL 之前，直接在图表上准备、验证和管理交易。 HedgeSafe 不是信号服务、行情预测工具、AI 机器人或自动交易策略。它不会替您选择交易方向，也不承诺盈利。每项交易决定均由交易者本人负责。 主要功能 按账户余额百分比或账户货币中的固定金额计算手数。 按点数或价格规划 Stop Loss；按点数、价格或 R 倍数规划 Take Profit。 实时预览风险金额、潜在收益、手数和风险回报比。 图表上的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 线与面板数值同步。 分别显示 BUY 与 SELL 的就绪状态，并在执行前进行方向相关的最终检查。 验证最小/最大交易量、交易量步长、tick size、tick value、stops level 和 freeze level。 检查市场可用性、品种交易模式、点差、允许偏差及 filling mode。 识别 hedging 与 netting 账户，并说明
Truvana Trend Campaign Manager EA
Mohammad Zakirul Haque
实用工具
Truvana Trend Campaign Manager EA (TCM) Advanced Basket Management & Profit Locking Tool for Trend Traders Short Description Turn strong trends into managed campaigns. Truvana TCM is a professional trade management EA designed for traders who already know how to identify trends and execute entries. The EA automatically manages basket expansion, validates risk before adding positions, and locks profits using a broker-side Basket Stop Price (BSP). No martingale. No grid recovery. No signal genera
Trade Manager G2 MT5
Ida Bagus Putu Mahardika
实用工具
TRADE MANAGER G2 – PRODUCT DESCRIPTION By Ida Bagus Putu Mahardika Trade Manager G2 – All-in-One Trading Panel for Professional Execution & Risk Management Trade Manager G2 is a next-generation trading panel designed to give you full control over order execution, position management, and profit optimization in real time on MetaTrader 5. With a modern card-based user interface and individual TP actions per level, this panel elevates your trading experience to the next level. KEY ADVANTAGES OF
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
实用工具
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (2)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Bastion Prop Firm Risk Manager
Joseph Andrew Steele
实用工具
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
Recovery Assistant Pro MT5
Preecha Somdee
实用工具
Recovery Assistant Pro for MT5 Professional Manual Recovery Trading Assistant Recovery Assistant Pro is a powerful and easy-to-use Manual Trading Assistant EA. Helps calculate the appropriate Lot Size . Designed to help traders recover losing positions back to profit based on the desired Target USD . Reduces the complexity of Recovery calculations and minimizes errors caused by manual calculations. With a beautiful and user-friendly trading panel (shown above), you can control your trades qu
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
5 (1)
实用工具
TP SL Bot - 新开立的 订单根据您的指示自动设置止损和止盈的工具。此外，还提供了一个计算器功能，可以计算在给定止损 / 止盈大小下，需要开立交易的数量来达到所需金 额。 有几种 选项来调整大小和参数： 1. 根据用 户指定的百分比来调整止损和止盈金额，作为账户余额的百分比。 2. 根據使用者指定的止盈和停損金額進行調整。 3. 根据开 仓价格的点数（ tick ）来 调整。 4. 根据开 仓价格的百分比来调整。 特点： 简单易用的界面 适用于市价 订单和挂单 适用于所有品种和 时间周期 多个工作模式 风险管理系统所需正确交易量的计算器 工作原理： ！工具在 订单开仓后接收到第一个 tick 时更改订单参数。 模式 1 （存款百分比）。您 设置了存款百分比以计算止损和止盈金额。计算以点数 （ tick ） 为单位进行。 模式 2 （ 金 额 ） 。您设置了期望的止损和止盈金额。工具会自动计算点数 （ tick ） 大小。 注意 ！ 前两种模式可能会有小 误差 ， 因为指定的金额不一定是最小 tick 值的倍数。 模式 3 （ 点数 ） 。您 设置了止损和止盈的点数 （ tick
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
实用工具
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Capital Manager
Pham Cong Chinh
实用工具
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Spread Analysis Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
实用工具
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Spread Analysis Utility MT5 – Monitor & Analyze Broker Spreads in Real Time! Do you want to track your broker's spread fluctuations with precision? Spread Analysis Utility MT5 gives you real-time insights into the spread behavio
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring  all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management D
Cygnix Risk Gladiator Trade Manager Pro MT5
Umair Mohammad Saleem
实用工具
CYGNIX RISK GLADIATOR — Professional Trade Manager & Risk Guardian for MT5 Guard every position. Manage every trade. Sleep at night. Cygnix Risk Gladiator is a professional-grade position management Expert Advisor that watches every open trade on your account and automatically applies institutional-level risk controls in real time. It does not generate signals — it protects, manages, and exits trades opened by you, your strategies, or any other EA. Built for IC Markets and fully compatible w
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
实用工具
DR Trade and Risk Manager: MT5的基础算法风险控制台 对于自主交易者来说，最大的敌人不是市场，而是缺乏纪律的自我。您拥有一个可靠的策略，但在高压时刻，您能完美地、始终如一地遵守您的规则吗？您能毫不犹豫地止损吗？您能让盈利的头寸持续增长，而不是因为恐惧而过早地了结吗？对大多数人来说，答案是否定的。这个在策略和执行之间的鸿沟，正是利润流失的地方。 DR Trade and Risk Manager 是弥合这一鸿沟的终极工具。它是一个基础的风险与交易管理控制台，旨在成为您坚定不移的算法合作伙伴。这个工具不预测市场，它强制执行您的计划。它提供了一个机构级的框架，以数学般的精度来管理您的交易，让您从导致结果不一致和账户爆仓的情绪过山车中解脱出来。 我们专注于专业交易管理的绝对要素：一个强大的算法引擎、一个统一的风险仪表板和稳健的执行。这个控制台是为那些不寻求灵丹妙药，而是寻求一个强大武器，将自己的战略规则锻造成持续、可盈利行动的严肃交易者而打造的。 为什么即使是最好的策略也会失败（以及如何修正） 没有纪律的执行，一个盈利的策略也毫无用处。这正是大多数交易者失败的地方，
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
实用工具
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
RiskCopilot
Carlos Adrian Feged Zapata
实用工具
RiskCopilot Utility - Your Intelligent Trading Assistant "See Your Risk. Master Your Trade." RiskCopilot Utility is the ultimate risk management and position sizing solution for MetaTrader 5. This comprehensive trading assistant provides real-time calculations, advanced risk assessment tools, and professional trade analytics without taking control of your trading decisions. Perfect for both novice and professional traders seeking precise risk management across all asset classes. You focus on yo
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
作者的更多信息
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Lot Calculator
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.63 (19)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
FREE
MTF Trend MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
FREE
True RSI Divergence
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
FREE
Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
FREE
Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
专家
MiloBot PRO 是一个先进的外汇专家顾问，基于一个独特的专有策略 它已经被开发、测试和优化了2年多的时间。该策略的可靠性在于，开发商的真实账户的存款总额超过10万美元。 独特的MiloBot PRO策略允许每个月获得稳定的利润，自定义指标允许EA在市场反转时刻尽可能精确地进入市场。   查看开发商当前的实时信号: 2019 年 11 月以来的账户（利润超过 +1520%):  myfxbook.com/members/Malik87/robot-advisor-launched-november-11/3623023 Mql5 Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2379641 我們個人使用 MiloBot Pro 進行交易，因此我們不斷測試它，在 EA 中實施一些新的東西。 所有買家都將收到更新並使用最新和最可靠的顧問版本。   我叫   Sergey Ermolov ，是 MiloBot PRO 顧問開發團隊的負責人。 我只相信數字，而數字表明：   我们的MiloBot PRO专家顾问让你的年收益高达103%，包括资本重组
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
FREE
Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT5 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT4 版本： Candle Countdown MT4 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
FREE
True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
FREE
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
专家
MT4版本  |  Valable ZigZag指標   |  FAQ Grid HLevel   Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel   Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。     如何使用   Exper
FREE
True MACD Divergence
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
FREE
MTF Trend
Sergey Ermolov
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
FREE
Session Breakout PRO
Sergey Ermolov
专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
指标
MT4版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box   在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open   - 交易時段開始的時間 Time Close   - 交易時段結束的時間 Box color   - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用   On Box   參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 0
FREE
Easy Lot Calculator MT4
Sergey Ermolov
指标
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
FREE
True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
FREE
Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
FREE
Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
指标
Prop Drawdown Dashboard — 实时全面掌控你的 Prop Challenge 账户状态 所有关键账户信息都集中在一个面板中，并实时更新： 当前回撤、挑战进度，以及距离关键限制还有多远 。 内置 10 个热门 prop 公司预设： FTMO、FundingPips、The5ers、FundedNext 等。只需选择对应公司 — 所有限制和时区设置都会自动加载 。 不再因为交易日重置时间错误而违规。该指标会自动处理时区、GMT 偏移以及夏令时切换。 为什么开发 Prop Drawdown Dashboard 在进行 prop challenge 时，始终清楚两件事至关重要： 已经使用了多少风险，以及距离违规还有多近 。 大多数挑战失败并不是因为策略本身，而是因为失去了控制。一笔多余的交易、一时疏忽，或一次风险评估错误 — 都可能在几分钟内导致账户失效。 Prop Drawdown Dashboard 的开发目的，就是让你能够实时一眼看清挑战状态，并避免意外违规。 实时限制监控 面板会实时显示： 日内回撤、总回撤、盈利目标进度，以及距离触发限制还剩多少空间 。 所有
FREE
Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT4 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT5 版本： Candle Countdown MT5 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
FREE
True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
FREE
Universal Box
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
MT5版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box 在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open - 交易時段開始的時間 Time Close - 交易時段結束的時間 Box color - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用 On Box 參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 09:05:21。  
FREE
Grid HLevel
Sergey Ermolov
4.56 (25)
专家
MT5版本  |  Valable ZigZag   指標   |  FAQ Grid HLevel Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。   如何使用   Expert A
FREE
Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
指标
Panther Trade Scenario — 直接在图表上展示清晰的交易 сценарий。 该指标解决了交易中的核心问题——在需要做出决策的时刻缺乏确定性。与其试图猜测最佳时机，你可以清楚地看到： 在哪里入场，在哪里控制风险，以及在哪里止盈。   为什么大多数交易错误发生在入场时 问题不在于你不了解市场。大多数情况下是这样：你看到了行情，理解了方向，但在入场的那一刻开始产生犹豫。 现在进还是再等等？会不会太早？如果价格再往下怎么办？ 结果总是一样：你过早入场——被止损；或者你选择等待——市场却在没有你的情况下走完。 最令人沮丧的是——你的判断是对的，错误只发生在入场时机。 使用 Panther Trade Scenario，交易过程变得清晰 当图表上出现信号时，就不再需要猜测。 该指标不仅仅给出方向——   它会构建一个已经明确   是否具备入场条件 的交易环境。 你不需要对比多个因素、寻找额外确认，或凭“感觉”做决定。 这消除了那种持续的不确定状态——你似乎理解市场，但却不确定现在该行动还是继续等待。 一切归结为一个简单而清晰的规则： 要么   条件满足   — 直接入场 要
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
指标
Trend Monitor VZ —— 基于趋势结构的市场监控工具。 如果您同时分析多个交易品种，检查趋势方向往往需要花费大量时间。 Trend Monitor VZ 将这些信息集中到一个面板中，同时显示多个交易品种和时间周期的趋势方向。 一眼掌握整个市场 图表上会显示一个市场监控面板，用于展示所选交易品种和时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 无需逐个查看图表，您可以立即了解整个市场的整体状况。 5秒完成趋势检查，而不是5分钟 市场分析中最耗时的工作之一，就是不断在不同交易品种和时间周期之间切换，以确认趋势方向。 Trend Monitor VZ 可以将这一过程缩短到几秒钟。 通过一个统一的监控面板，您可以： 同时监控数十个交易品种； 查看多个时间周期的趋势方向； 更快完成日常市场分析； 减少重复的手动操作。 专为希望掌握整个市场的交易者打造 Trend Monitor VZ 适合以下类型的交易者： 分析多个交易品种； 使用多周期分析； 希望减少市场检查时间； 重视效率与直观性。 根据您的品种列表自
筛选:
无评论
回复评论