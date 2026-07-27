True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标

大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。

True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。

主要功能

自动识别 MACD 看涨和看跌背离。

智能过滤无效和错误信号。

仅显示已确认的背离。

适用于所有交易品种和时间周期。

兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。

支持多种背离类型。

MACD 计算模式选择

与大多数同类指标不同，True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。

提供两种工作模式：

Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。

—— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。

不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择最适合的方式。

通知功能

当新的确认背离出现时，指标会立即发送通知。支持 Push 手机通知、Email 邮件提醒、声音提醒以及 MetaTrader 终端弹窗通知。

适用对象

使用背离进行交易的交易者。

寻找潜在市场反转机会。

作为其他交易系统信号的辅助确认工具。

适用于 Forex、股票、指数、大宗商品及加密货币的手动交易。

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