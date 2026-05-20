Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。

直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。

为什么选择 Easy Lot Calculator？

Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。

该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。

简洁且极简的界面；

直接在图表上的即时手数计算；

适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算；

无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。

使用 Easy Lot Calculator，您将获得：

Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。







适用于不同资产类型的精准计算



您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。

不同的交易品种使用不同的风险计算逻辑、价格波动价值、合约大小以及最终仓位价值。

例如： Forex 的计算取决于点值和报价货币；

Stocks 根据股票数量和价格波动价值进行计算；

Crypto 品种通常使用非标准的 contract size 和 tick value。

Easy Lot Calculator 会自动适配当前交易品种，并帮助您无需手动计算即可快速获得精准的仓位大小。

支持的交易品种：

Forex

Metals (Gold, Silver)

Crypto

Indices

Futures

Stocks

CFD



兼容不同经纪商 Easy Lot Calculator 会自动读取您经纪商的品种规格，并正确适配非标准交易品种名称。 支持如下符号： EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index 以及 更多其他品种。

适用于不同账户货币的精准计算

当您的账户货币不是 USD 时，手动计算仓位大小会变得更加复杂。交易者还需要考虑账户货币与交易品种盈利货币之间的汇率转换，而汇率会不断变化。 Easy Lot Calculator 会自动根据您的账户货币调整计算方式 ，并正确处理账户货币与交易品种盈利货币之间的转换。 计算器会自动： 识别账户货币； 识别交易品种的盈利货币； 执行所需的汇率转换； 调整点值与最终风险； 计算正确的仓位大小。 如果您使用本地货币账户，Easy Lot Calculator 可以帮助您更精准地控制风险，并在无需手动重新计算的情况下遵循风险管理规则。





快捷键实现更快速的操作



Easy Lot Calculator 支持快捷键，让您在交易过程中实现更快速、更便捷的操作控制。

这可以帮助您更高效地管理仓位，并减少不必要的鼠标操作。

可用快捷键：

L — 打开 / 隐藏计算器

— 打开 / 隐藏计算器 R — 修改风险大小

— 修改风险大小 Enter — 保存更改

— 保存更改 T — 启用 / 禁用 Take Profit 线

— 启用 / 禁用 Take Profit 线 M — 切换为 Market 订单（Buy / Sell）

— 切换为 Market 订单（Buy / Sell） P — 切换为 Pending 订单（Stop / Limit）



Easy Lot Calculator 的工作方式

选择订单类型 设置 Open Price 与 Stop Loss 水平 计算器会自动计算正确的仓位大小 以可控风险进入交易



Easy Lot Calculator 通过精准的仓位大小计算，帮助您在每一笔交易中更加冷静、自信地进行交易。

该计算器可降低手数选择错误的概率，并帮助您无论面对何种市场或交易风格，都能保持正确的风险管理。

无需再手动计算仓位大小，也无需担心交易风险设置是否正确。Easy Lot Calculator 让风险计算在 MT5 中变得快速、清晰且便捷。