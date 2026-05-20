Easy Lot Calculator

5
  • 指标
  • Sergey Ermolov
    Sergey Ermolov

    Sergey Ermolov

    4.3 (348)
    你好，
    我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
    我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
    我不出售“自动赚钱的机器人”。
    我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
    我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
    — 消除交易中的随机性
    — 降低情绪对决策的影响
    — 按照清晰且预先定义的规则执行交易
    我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
    经验与事实：
    — 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
    37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
  • 版本: 1.5
  • 更新: 22 七月 2026

Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。
直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。

为什么选择 Easy Lot Calculator？

Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。

该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。

使用 Easy Lot Calculator，您将获得：
  • 简洁且极简的界面；
  • 直接在图表上的即时手数计算；
  • 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算；
  • 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。

Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。


适用于不同资产类型的精准计算

您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。

不同的交易品种使用不同的风险计算逻辑、价格波动价值、合约大小以及最终仓位价值。

例如：

  • Forex 的计算取决于点值和报价货币；
  • Stocks 根据股票数量和价格波动价值进行计算；
  • Crypto 品种通常使用非标准的 contract size 和 tick value。

Easy Lot Calculator 会自动适配当前交易品种，并帮助您无需手动计算即可快速获得精准的仓位大小。

支持的交易品种：

  • Forex
  • Metals (Gold, Silver)
  • Crypto
  • Indices
  • Futures
  • Stocks
  • CFD


兼容不同经纪商

Easy Lot Calculator 会自动读取您经纪商的品种规格，并正确适配非标准交易品种名称。

支持如下符号： EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index 以及 更多其他品种。


适用于不同账户货币的精准计算

当您的账户货币不是 USD 时，手动计算仓位大小会变得更加复杂。交易者还需要考虑账户货币与交易品种盈利货币之间的汇率转换，而汇率会不断变化。

Easy Lot Calculator 会自动根据您的账户货币调整计算方式，并正确处理账户货币与交易品种盈利货币之间的转换。

计算器会自动：

  1. 识别账户货币；
  2. 识别交易品种的盈利货币；
  3. 执行所需的汇率转换；
  4. 调整点值与最终风险；
  5. 计算正确的仓位大小。

如果您使用本地货币账户，Easy Lot Calculator 可以帮助您更精准地控制风险，并在无需手动重新计算的情况下遵循风险管理规则。


快捷键实现更快速的操作

Easy Lot Calculator 支持快捷键，让您在交易过程中实现更快速、更便捷的操作控制。
这可以帮助您更高效地管理仓位，并减少不必要的鼠标操作。

可用快捷键：

  • L — 打开 / 隐藏计算器
  • R — 修改风险大小
  • Enter — 保存更改
  • T — 启用 / 禁用 Take Profit 线
  • M — 切换为 Market 订单（Buy / Sell）
  • P — 切换为 Pending 订单（Stop / Limit）


Easy Lot Calculator 的工作方式

  1. 选择订单类型
  2. 设置 Open Price 与 Stop Loss 水平
  3. 计算器会自动计算正确的仓位大小
  4. 以可控风险进入交易


Easy Lot Calculator 通过精准的仓位大小计算，帮助您在每一笔交易中更加冷静、自信地进行交易。

该计算器可降低手数选择错误的概率，并帮助您无论面对何种市场或交易风格，都能保持正确的风险管理。

无需再手动计算仓位大小，也无需担心交易风险设置是否正确。Easy Lot Calculator 让风险计算在 MT5 中变得快速、清晰且便捷。

评分 1
Detleff Böhmer
3261
Detleff Böhmer 2026.05.27 17:40 
 

Danke für diesen Indikator!!!!! Einfach und schnell erledigt er seine Arbeit. Sehr gute Arbeit, DANKE!!!!!!

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5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.63 (19)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
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MTF Trend MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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True RSI Divergence
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
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Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
专家
MiloBot PRO 是一个先进的外汇专家顾问，基于一个独特的专有策略 它已经被开发、测试和优化了2年多的时间。该策略的可靠性在于，开发商的真实账户的存款总额超过10万美元。 独特的MiloBot PRO策略允许每个月获得稳定的利润，自定义指标允许EA在市场反转时刻尽可能精确地进入市场。   查看开发商当前的实时信号: 2019 年 11 月以来的账户（利润超过 +1520%):  myfxbook.com/members/Malik87/robot-advisor-launched-november-11/3623023 Mql5 Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2379641 我們個人使用 MiloBot Pro 進行交易，因此我們不斷測試它，在 EA 中實施一些新的東西。 所有買家都將收到更新並使用最新和最可靠的顧問版本。   我叫   Sergey Ermolov ，是 MiloBot PRO 顧問開發團隊的負責人。 我只相信數字，而數字表明：   我们的MiloBot PRO专家顾问让你的年收益高达103%，包括资本重组
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
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Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT5 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT4 版本： Candle Countdown MT4 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
专家
MT4版本  |  Valable ZigZag指標   |  FAQ Grid HLevel   Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel   Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。     如何使用   Exper
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True MACD Divergence
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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MTF Trend
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指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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Session Breakout PRO
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专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
Universal Box MT5
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4.43 (7)
指标
MT4版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box   在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open   - 交易時段開始的時間 Time Close   - 交易時段結束的時間 Box color   - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用   On Box   參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 0
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Easy Lot Calculator MT4
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指标
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
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True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
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Prop Drawdown Dashboard
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指标
Prop Drawdown Dashboard — 实时全面掌控你的 Prop Challenge 账户状态 所有关键账户信息都集中在一个面板中，并实时更新： 当前回撤、挑战进度，以及距离关键限制还有多远 。 内置 10 个热门 prop 公司预设： FTMO、FundingPips、The5ers、FundedNext 等。只需选择对应公司 — 所有限制和时区设置都会自动加载 。 不再因为交易日重置时间错误而违规。该指标会自动处理时区、GMT 偏移以及夏令时切换。 为什么开发 Prop Drawdown Dashboard 在进行 prop challenge 时，始终清楚两件事至关重要： 已经使用了多少风险，以及距离违规还有多近 。 大多数挑战失败并不是因为策略本身，而是因为失去了控制。一笔多余的交易、一时疏忽，或一次风险评估错误 — 都可能在几分钟内导致账户失效。 Prop Drawdown Dashboard 的开发目的，就是让你能够实时一眼看清挑战状态，并避免意外违规。 实时限制监控 面板会实时显示： 日内回撤、总回撤、盈利目标进度，以及距离触发限制还剩多少空间 。 所有
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Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
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Candle Countdown MT4
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指标
Candle Countdown — MT4 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT5 版本： Candle Countdown MT5 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True MACD Divergence MT4
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指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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Universal Box
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5 (1)
指标
MT5版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box 在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open - 交易時段開始的時間 Time Close - 交易時段結束的時間 Box color - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用 On Box 參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 09:05:21。  
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Grid HLevel
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4.56 (25)
专家
MT5版本  |  Valable ZigZag   指標   |  FAQ Grid HLevel Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。   如何使用   Expert A
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Panther Trade Scenario
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指标
Panther Trade Scenario — 直接在图表上展示清晰的交易 сценарий。 该指标解决了交易中的核心问题——在需要做出决策的时刻缺乏确定性。与其试图猜测最佳时机，你可以清楚地看到： 在哪里入场，在哪里控制风险，以及在哪里止盈。   为什么大多数交易错误发生在入场时 问题不在于你不了解市场。大多数情况下是这样：你看到了行情，理解了方向，但在入场的那一刻开始产生犹豫。 现在进还是再等等？会不会太早？如果价格再往下怎么办？ 结果总是一样：你过早入场——被止损；或者你选择等待——市场却在没有你的情况下走完。 最令人沮丧的是——你的判断是对的，错误只发生在入场时机。 使用 Panther Trade Scenario，交易过程变得清晰 当图表上出现信号时，就不再需要猜测。 该指标不仅仅给出方向——   它会构建一个已经明确   是否具备入场条件 的交易环境。 你不需要对比多个因素、寻找额外确认，或凭“感觉”做决定。 这消除了那种持续的不确定状态——你似乎理解市场，但却不确定现在该行动还是继续等待。 一切归结为一个简单而清晰的规则： 要么   条件满足   — 直接入场 要
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
实用工具
Easy Trade Executor 是一款用于 MT5 的快速仓位计算、交易执行和交易管理工具。 直接在图表上放置 Open Price、Stop Loss 和 Take Profit 水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可在可控风险下开立交易。 为什么选择 Easy Trade Executor？ Easy Trade Executor 专为不仅希望计算风险，而且希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。 该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个工作流程中，让您能够专注于交易，而无需进行手动计算或频繁切换终端窗口。 Easy Trade Executor 提供： 基于风险的自动仓位计算； 直接在图表上放置市价单（Market Orders）和挂单（Pending Orders）； 用于自动管理交易的移动止损（Trailing Stop）； 一键平仓； 50% 仓位部分平仓； 包含佣金和隔夜利息（Swap）的保本（Breakeven）功能； 简洁且极简的界面设计； 适合新手和资深交易者的高效操作体验。 直接在图表上开仓 Easy Trade Executor 允
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
指标
Trend Monitor VZ —— 基于趋势结构的市场监控工具。 如果您同时分析多个交易品种，检查趋势方向往往需要花费大量时间。 Trend Monitor VZ 将这些信息集中到一个面板中，同时显示多个交易品种和时间周期的趋势方向。 一眼掌握整个市场 图表上会显示一个市场监控面板，用于展示所选交易品种和时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 无需逐个查看图表，您可以立即了解整个市场的整体状况。 5秒完成趋势检查，而不是5分钟 市场分析中最耗时的工作之一，就是不断在不同交易品种和时间周期之间切换，以确认趋势方向。 Trend Monitor VZ 可以将这一过程缩短到几秒钟。 通过一个统一的监控面板，您可以： 同时监控数十个交易品种； 查看多个时间周期的趋势方向； 更快完成日常市场分析； 减少重复的手动操作。 专为希望掌握整个市场的交易者打造 Trend Monitor VZ 适合以下类型的交易者： 分析多个交易品种； 使用多周期分析； 希望减少市场检查时间； 重视效率与直观性。 根据您的品种列表自
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Detleff Böhmer
3261
Detleff Böhmer 2026.05.27 17:40 
 

Danke für diesen Indikator!!!!! Einfach und schnell erledigt er seine Arbeit. Sehr gute Arbeit, DANKE!!!!!!

Sergey Ermolov
231934
来自开发人员的回复 Sergey Ermolov 2026.05.27 18:18
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Es freut mich sehr, dass Ihnen Easy Lot Calculator gefällt und Ihnen beim Trading hilft
Schon bald veröffentliche ich Easy Trade Executor — ein Tool zum Öffnen von Orders direkt aus dem Panel mit bereits berechneter Lotgröße
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