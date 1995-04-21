Easy Lot Calculator MT4

  • 指标
  • Sergey Ermolov
    Sergey Ermolov

    Sergey Ermolov

    4.3 (348)
    你好，
    我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
    我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
    我不出售“自动赚钱的机器人”。
    我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
    我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
    — 消除交易中的随机性
    — 降低情绪对决策的影响
    — 按照清晰且预先定义的规则执行交易
    我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
    经验与事实：
    — 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
    37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
  • 版本: 1.5
  • 更新: 22 七月 2026

Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。
直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。

为什么选择 Easy Lot Calculator？

Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。

该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。

使用 Easy Lot Calculator，您将获得：
  • 简洁且极简的界面；
  • 直接在图表上的即时手数计算；
  • 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算；
  • 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。

Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。


适用于不同资产类型的精准计算

您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。

不同的交易品种使用不同的风险计算逻辑、价格波动价值、合约大小以及最终仓位价值。

例如：

  • Forex 的计算取决于点值和报价货币；
  • Stocks 根据股票数量和价格波动价值进行计算；
  • Crypto 品种通常使用非标准的 contract size 和 tick value。

Easy Lot Calculator 会自动适配当前交易品种，并帮助您无需手动计算即可快速获得精准的仓位大小。

支持的交易品种：

  • Forex
  • Metals (Gold, Silver)
  • Crypto
  • Indices
  • Futures
  • Stocks
  • CFD


兼容不同经纪商

Easy Lot Calculator 会自动读取您经纪商的品种规格，并正确适配非标准交易品种名称。

支持如下符号： EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index 以及 更多其他品种。


适用于不同账户货币的精准计算

当您的账户货币不是 USD 时，手动计算仓位大小会变得更加复杂。交易者还需要考虑账户货币与交易品种盈利货币之间的汇率转换，而汇率会不断变化。

Easy Lot Calculator 会自动根据您的账户货币调整计算方式，并正确处理账户货币与交易品种盈利货币之间的转换。

计算器会自动：

  1. 识别账户货币；
  2. 识别交易品种的盈利货币；
  3. 执行所需的汇率转换；
  4. 调整点值与最终风险；
  5. 计算正确的仓位大小。

如果您使用本地货币账户，Easy Lot Calculator 可以帮助您更精准地控制风险，并在无需手动重新计算的情况下遵循风险管理规则。


快捷键实现更快速的操作

Easy Lot Calculator 支持快捷键，让您在交易过程中实现更快速、更便捷的操作控制。
这可以帮助您更高效地管理仓位，并减少不必要的鼠标操作。

可用快捷键：

  • L — 打开 / 隐藏计算器
  • R — 修改风险大小
  • Enter — 保存更改
  • T — 启用 / 禁用 Take Profit 线
  • M — 切换为 Market 订单（Buy / Sell）
  • P — 切换为 Pending 订单（Stop / Limit）


Easy Lot Calculator 的工作方式

  1. 选择订单类型
  2. 设置 Open Price 与 Stop Loss 水平
  3. 计算器会自动计算正确的仓位大小
  4. 以可控风险进入交易


Easy Lot Calculator 通过精准的仓位大小计算，帮助您在每一笔交易中更加冷静、自信地进行交易。

该计算器可降低手数选择错误的概率，并帮助您无论面对何种市场或交易风格，都能保持正确的风险管理。

无需再手动计算仓位大小，也无需担心交易风险设置是否正确。Easy Lot Calculator 让风险计算在 MT5 中变得快速、清晰且便捷。

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5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Lot Calculator
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。 直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。 为什么选择 Easy Lot Calculator？ Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。 该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。 使用 Easy Lot Calculator，您将获得： 简洁且极简的界面； 直接在图表上的即时手数计算； 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算； 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。 Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。 适用于不同资产类型的精准计算 您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。 不同的交易品种使用不同的风险
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.63 (19)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
FREE
MTF Trend MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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True RSI Divergence
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
FREE
Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
专家
MiloBot PRO 是一个先进的外汇专家顾问，基于一个独特的专有策略 它已经被开发、测试和优化了2年多的时间。该策略的可靠性在于，开发商的真实账户的存款总额超过10万美元。 独特的MiloBot PRO策略允许每个月获得稳定的利润，自定义指标允许EA在市场反转时刻尽可能精确地进入市场。   查看开发商当前的实时信号: 2019 年 11 月以来的账户（利润超过 +1520%):  myfxbook.com/members/Malik87/robot-advisor-launched-november-11/3623023 Mql5 Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2379641 我們個人使用 MiloBot Pro 進行交易，因此我們不斷測試它，在 EA 中實施一些新的東西。 所有買家都將收到更新並使用最新和最可靠的顧問版本。   我叫   Sergey Ermolov ，是 MiloBot PRO 顧問開發團隊的負責人。 我只相信數字，而數字表明：   我们的MiloBot PRO专家顾问让你的年收益高达103%，包括资本重组
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
专家
Universal Breakout 是一款简单且灵活的交易机器人，专为区间突破交易设计，无需复杂设置。 您只需设定时间区间——EA 会自动识别区间、设置订单并管理交易。 Universal Breakout Advisor User Guide >>   Download Session Breakout PRO 信号：   https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 Session Breakout PRO  是一款专为区间突破交易设计的智能交易系统（Expert Advisor），集成了高级信号过滤、智能仓位管理以及灵活的策略设置。   区间突破策略如何运作 突破策略基于一个简单逻辑： 当价格突破已形成的区间时，往往会出现强劲的行情。 该区间可以基于： 交易时段（亚洲、欧洲、美洲） 日内高点与低点 特定K线（例如每周第一根H4 K线） 该EA允许您根据不同策略灵活设置区间。 2026年4月+8.7%-见 这里的交易账户报告 EA 如何运作 区间形成 在指定时间范围内，EA会确定最高价与最低价。 入场水平构建 根据识别的极值，计算用于挂单
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Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT5 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT4 版本： Candle Countdown MT4 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
专家
MT4版本  |  Valable ZigZag指標   |  FAQ Grid HLevel   Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel   Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。     如何使用   Exper
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True MACD Divergence
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
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MTF Trend
Sergey Ermolov
指标
MTF Trend —— 基于3个时间周期的简洁趋势方向指标。 打开图表后，您可能无法确定不同时间周期的市场方向是否一致。 MTF Trend 会立即给出答案——3个箭头、3个时间周期、一个结论：您现在是在顺势交易，还是在逆势交易。 一眼看清趋势方向 图表上会显示一个紧凑的监控面板。每个箭头代表对应时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 该指标通过分析价格高点和低点的变化结构来判断当前市场方向。 只需看一眼面板，您就能立即知道： 不同时间周期的市场方向是否一致； 现在是否适合入场，还是应该继续等待； 如果高周期显示不同方向，是否应该暂时观望。 避免逆着高周期趋势交易 交易者最常见的错误之一，就是逆着高周期趋势入场。MTF Trend 可以帮助您在开仓前快速发现这类情况。 您将获得一个 简单直观的趋势过滤器 ： 如果箭头方向一致 → 市场方向一致； 如果箭头方向不一致 → 入场风险增加。 无需频繁切换时间周期，所有重要信息都会集中显示在一个紧凑的面板中。 最少设置，最大价值 该指标没有复杂繁琐的参数，也无需长
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Session Breakout PRO
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专家
Session Breakout PRO 是一款专业的区间突破交易 EA（Breakout EA），专为 Forex 市场自动化交易而设计，并基于经典的 Session Breakout 策略构建。 该 EA 支持多个交易时段，包括 London Breakout 和 Asian Session Breakout，并结合了高级信号过滤、自适应风险管理（Risk Management）以及现代化风险控制工具。灵活的参数配置系统使交易者能够将策略应用于不同的货币对、CFD、指数、贵金属及其他金融工具，同时适应不同的市场环境和交易风格。 Gold Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2378603 默认参数已针对 XAUUSD H1（GOLD H1）进行优化  |  Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set  |  Reports.zip 为什么并非每一次区间突破都能成为盈利交易 区间突破是最常见的市场入场方式之一。然而，价格突破区间边界并不意味着趋势一定会持续发展。 在实际交易中，有些突破会迅速回到区间内部，有些只产生
Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
指标
MT4版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box   在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open   - 交易時段開始的時間 Time Close   - 交易時段結束的時間 Box color   - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用   On Box   參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 0
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True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True Stochastic Divergence —— 高质量随机指标背离检测工具 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点产生信号，导致图表充满大量错误或意义不大的背离。 True Stochastic Divergence 采用专有过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示最高质量的背离信号。它的目标并不是尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正重要的市场机会。 主要功能 自动识别随机指标（Stochastic）的看涨和看跌背离。 智能过滤虚假信号。 仅显示已确认的背离。 适用于任何交易品种和任何时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、电子邮件、弹窗和声音提醒。 支持普通背离（Regular）和隐藏背离（Hidden）。 选择随机指标线 与大多数同类指标不同， True Stochastic Divergence 允许您选择用于检测背离的随机指标线。 提供两种工作模式： %K 线 —— 使用随机指标主线检测背离。 %D 线 —— 使用随机指标信号线检测背离。 每种模式都有其自身特点，您可以根据自己的交易策略和市场分析方法选择最
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Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
指标
大多数交易者都在错误地使用 ZigZag。 它并不能帮助理解市场——反而会产生错误信号，并误导你对趋势的判断。 Valable ZigZag 解决了这个问题 ，通过展示价格运动的真实结构和市场方向。 经典 ZigZag 的局限性 经典 ZigZag 对过多的价格波动做出反应。 结果是： 即使是很小的回调也看起来像重要变化 水平突破被当作信号，但往往无法延续 很难区分正常回调和真正的反转 这会导致不必要的操作，并让你失去对当前市场走势的理解。 VALABLE ZIGZAG 如何定义趋势 下面是对指标工作方式的简要说明。这将帮助你理解图表上方向是如何形成的。 Valable ZigZag 会自动完成所有分析 ，因此在交易时你不需要手动分析高点和低点。 Valable ZigZag 的逻辑基于 高点和低点的序列 。 如果市场在上涨，每一个新的低点都会高于前一个低点。 在这种情况下，Valable ZigZag 会显示连续的上涨走势。这意味着趋势保持不变，优先考虑做多。 在这种走势中的小幅回调 不会被视为趋势改变 ，也不需要重新评估你的持仓。 方向的改变只发生在一种情况下——当 价格跌破
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Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
指标
Prop Drawdown Dashboard — 实时全面掌控你的 Prop Challenge 账户状态 所有关键账户信息都集中在一个面板中，并实时更新： 当前回撤、挑战进度，以及距离关键限制还有多远 。 内置 10 个热门 prop 公司预设： FTMO、FundingPips、The5ers、FundedNext 等。只需选择对应公司 — 所有限制和时区设置都会自动加载 。 不再因为交易日重置时间错误而违规。该指标会自动处理时区、GMT 偏移以及夏令时切换。 为什么开发 Prop Drawdown Dashboard 在进行 prop challenge 时，始终清楚两件事至关重要： 已经使用了多少风险，以及距离违规还有多近 。 大多数挑战失败并不是因为策略本身，而是因为失去了控制。一笔多余的交易、一时疏忽，或一次风险评估错误 — 都可能在几分钟内导致账户失效。 Prop Drawdown Dashboard 的开发目的，就是让你能够实时一眼看清挑战状态，并避免意外违规。 实时限制监控 面板会实时显示： 日内回撤、总回撤、盈利目标进度，以及距离触发限制还剩多少空间 。 所有
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Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
指标
Full Fractals —— 无噪音的分形 标准 Fractals 指标会让图表变得杂乱 ：出现大量点位，使人难以判断哪些真正重要。 结果是市场结构变得模糊，关键水平需要手动识别。 Full Fractals 解决了这个问题 —— 只保留价格真正产生反应的关键点。 该指标基于 Bill Williams 的经典分形逻辑构建，并且在形成后不会重绘。 用于实盘交易中识别市场结构。 当用 Full Fractals 替换标准 Fractals 指标后，图表中的无效点位会被清除 ：只保留价格真正发生反应的关键水平， 市场结构变得清晰可见 。 你可以自行控制左右两侧需要多少根K线来确认一个峰值，从而决定在你的交易品种和周期中哪些波动才是重要的。 图表分析会发生什么变化 当增加参数（ 例如从 2×2 提升到 5×5 ）时，指标会过滤掉弱势波动，只保留 关键的摆动高低点 ： 分形数量明显减少 小幅回调中的次要高点被过滤掉 只保留价格真正发生反转或停滞的关键水平 你看到的不再是随机点的堆积，而是少量用于分析的关键参考水平。 没有固定规则 —— 你可以自行定义一个峰值需要多“强”才被认为有效。
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Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
指标
Candle Countdown — MT4 精确K线倒计时 Candle Countdown 是一个简单且精确的工具，可在图表上显示 当前K线剩余时间 。 当交易入场依赖K线收盘时，即使几秒钟也非常关键。 该指标帮助您看到准确时间，从而在无需猜测或仓促决策的情况下进行交易。 用于精确控制K线收盘时间的工具。 指标显示内容： 当前K线剩余时间 服务器当前时间 点差（Spread） 止损最小距离（Stop Level） 该计时器独立于行情跳动（tick），通过平台内部定时器更新，即使在市场波动较低时也能保持稳定显示。 在低波动环境下依然可以获得平滑且稳定的倒计时效果。 所有信息显示在带背景的区域中，在任何图表配色下都清晰可见，并且不会影响图表分析。 随着K线接近收盘，计时器颜色会发生变化，帮助您快速判断当前状态。 提供 MT5 版本： Candle Countdown MT5 实际应用 使用该计时器可以提高入场时机和交易控制： 等待信号K线收盘 在新K线开始时同步入场 避免过早决策 指标可自然融入图表界面，不影响分析 ： 不影响图表对象 切换周期时保持稳定 不会增加终端负担 计划更
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True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标 大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。 True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。 主要功能 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。 智能过滤无效和错误信号。 仅显示已确认的背离。 适用于所有交易品种和时间周期。 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。 支持多种背离类型。 MACD 计算模式选择 与大多数同类指标不同， True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。 提供两种工作模式： Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。 Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。 不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择
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Universal Box
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5 (1)
指标
MT5版本   |  FAQ  |   EA Universal Breakout   Universal Box 在圖表上繪製價格範圍，稍後可用於在價格範圍突破時進行交易。 您可以使用多種策略來應用此指標。 該指標默認設置為在圖表上標記 亞洲、歐洲和美國交易時段 範圍。 範圍繪製為矩形，其邊界是交易時段的開始和結束時間，以及該時段的最高價和最低價水平。 指標設置非常簡單。 Time Open - 交易時段開始的時間 Time Close - 交易時段結束的時間 Box color - 矩形的顏色 可以在指標中設置 4 個價格範圍。 您可以使用 On Box 參數啟用或禁用每個價格範圍的顯示。 如何在EA設置中正確設置GMT參數？ 此參數定義終端時間與 GMT 時間之間的差異。 要確定終端的時間，請在您的終端中打開“數據窗口”，您將在該窗口的標題中看到時間，假設現在是 11:05:21。 我們需要一個整數小時數，即 11。現在我們需要確定當前時間的 GMT 時間。 打開您的瀏覽器和任何搜索引擎並輸入“GMT 時間”，打開任何網站並查看現在幾點 - 假設是 09:05:21。  
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Grid HLevel
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4.56 (25)
专家
MT5版本  |  Valable ZigZag   指標   |  FAQ Grid HLevel Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Expert Advisor 。 注意力 ！！！   Grid HLevel EA   不是全自動的 ， 而是半自動的。   所以不要指望你把它放在你的帳 戶 上什麼都不做 ， 每天一次你必須為它的正確操作設置新的級別。   如何使用   Expert A
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Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
指标
Panther Trade Scenario — 直接在图表上展示清晰的交易 сценарий。 该指标解决了交易中的核心问题——在需要做出决策的时刻缺乏确定性。与其试图猜测最佳时机，你可以清楚地看到： 在哪里入场，在哪里控制风险，以及在哪里止盈。   为什么大多数交易错误发生在入场时 问题不在于你不了解市场。大多数情况下是这样：你看到了行情，理解了方向，但在入场的那一刻开始产生犹豫。 现在进还是再等等？会不会太早？如果价格再往下怎么办？ 结果总是一样：你过早入场——被止损；或者你选择等待——市场却在没有你的情况下走完。 最令人沮丧的是——你的判断是对的，错误只发生在入场时机。 使用 Panther Trade Scenario，交易过程变得清晰 当图表上出现信号时，就不再需要猜测。 该指标不仅仅给出方向——   它会构建一个已经明确   是否具备入场条件 的交易环境。 你不需要对比多个因素、寻找额外确认，或凭“感觉”做决定。 这消除了那种持续的不确定状态——你似乎理解市场，但却不确定现在该行动还是继续等待。 一切归结为一个简单而清晰的规则： 要么   条件满足   — 直接入场 要
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
实用工具
Easy Trade Executor 是一款用于 MT5 的快速仓位计算、交易执行和交易管理工具。 直接在图表上放置 Open Price、Stop Loss 和 Take Profit 水平，自动计算仓位大小，并通过几次点击即可在可控风险下开立交易。 为什么选择 Easy Trade Executor？ Easy Trade Executor 专为不仅希望计算风险，而且希望直接在图表上快速高效管理交易的交易者而设计。 该工具将仓位计算、订单执行和交易管理整合到一个工作流程中，让您能够专注于交易，而无需进行手动计算或频繁切换终端窗口。 Easy Trade Executor 提供： 基于风险的自动仓位计算； 直接在图表上放置市价单（Market Orders）和挂单（Pending Orders）； 用于自动管理交易的移动止损（Trailing Stop）； 一键平仓； 50% 仓位部分平仓； 包含佣金和隔夜利息（Swap）的保本（Breakeven）功能； 简洁且极简的界面设计； 适合新手和资深交易者的高效操作体验。 直接在图表上开仓 Easy Trade Executor 允
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
指标
Trend Monitor VZ —— 基于趋势结构的市场监控工具。 如果您同时分析多个交易品种，检查趋势方向往往需要花费大量时间。 Trend Monitor VZ 将这些信息集中到一个面板中，同时显示多个交易品种和时间周期的趋势方向。 一眼掌握整个市场 图表上会显示一个市场监控面板，用于展示所选交易品种和时间周期的趋势方向。 趋势方向基于市场结构进行判断： HH + HL → 上升趋势 LH + LL → 下降趋势 无需逐个查看图表，您可以立即了解整个市场的整体状况。 5秒完成趋势检查，而不是5分钟 市场分析中最耗时的工作之一，就是不断在不同交易品种和时间周期之间切换，以确认趋势方向。 Trend Monitor VZ 可以将这一过程缩短到几秒钟。 通过一个统一的监控面板，您可以： 同时监控数十个交易品种； 查看多个时间周期的趋势方向； 更快完成日常市场分析； 减少重复的手动操作。 专为希望掌握整个市场的交易者打造 Trend Monitor VZ 适合以下类型的交易者： 分析多个交易品种； 使用多周期分析； 希望减少市场检查时间； 重视效率与直观性。 根据您的品种列表自
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