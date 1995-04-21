Easy Lot Calculator MT4
- 指标
-
- 版本: 1.5
- 更新: 22 七月 2026
Easy Lot Calculator — 一款适用于 MT5 的快速直观手数计算器。
直接在图表上移动 Stop Loss 和 Open Price 水平，计算器会实时自动重新计算仓位大小与交易风险。
为什么选择 Easy Lot Calculator？
Easy Lot Calculator 专为真实交易环境打造，重点关注简洁性、速度与易用性。
该计算器可帮助您无需手动计算或复杂界面，即可快速确定正确的仓位大小。
- 简洁且极简的界面；
- 直接在图表上的即时手数计算；
- 适用于 Forex、Metals（Gold、Silver）、Crypto、Indices 等多种品种的精准风险计算；
- 无论是新手还是资深交易者都能轻松使用的流畅交易体验。
Easy Lot Calculator 让您专注于交易本身，而不是手动计算和复杂设置。
适用于不同资产类型的精准计算
您可能遇到过这样的情况：在交易 Forex 之后切换到 Indices、Crypto 或 Stocks 时，会发现正确计算仓位大小已经不再那么简单。
不同的交易品种使用不同的风险计算逻辑、价格波动价值、合约大小以及最终仓位价值。
例如：
- Forex 的计算取决于点值和报价货币；
- Stocks 根据股票数量和价格波动价值进行计算；
- Crypto 品种通常使用非标准的 contract size 和 tick value。
Easy Lot Calculator 会自动适配当前交易品种，并帮助您无需手动计算即可快速获得精准的仓位大小。
支持的交易品种：
- Forex
- Metals (Gold, Silver)
- Crypto
- Indices
- Futures
- Stocks
- CFD
兼容不同经纪商
Easy Lot Calculator 会自动读取您经纪商的品种规格，并正确适配非标准交易品种名称。
支持如下符号： EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index 以及 更多其他品种。
适用于不同账户货币的精准计算
当您的账户货币不是 USD 时，手动计算仓位大小会变得更加复杂。交易者还需要考虑账户货币与交易品种盈利货币之间的汇率转换，而汇率会不断变化。
Easy Lot Calculator 会自动根据您的账户货币调整计算方式，并正确处理账户货币与交易品种盈利货币之间的转换。
计算器会自动：
- 识别账户货币；
- 识别交易品种的盈利货币；
- 执行所需的汇率转换；
- 调整点值与最终风险；
- 计算正确的仓位大小。
如果您使用本地货币账户，Easy Lot Calculator 可以帮助您更精准地控制风险，并在无需手动重新计算的情况下遵循风险管理规则。
快捷键实现更快速的操作
Easy Lot Calculator 支持快捷键，让您在交易过程中实现更快速、更便捷的操作控制。
这可以帮助您更高效地管理仓位，并减少不必要的鼠标操作。
可用快捷键：
- L — 打开 / 隐藏计算器
- R — 修改风险大小
- Enter — 保存更改
- T — 启用 / 禁用 Take Profit 线
- M — 切换为 Market 订单（Buy / Sell）
- P — 切换为 Pending 订单（Stop / Limit）
Easy Lot Calculator 的工作方式
- 选择订单类型
- 设置 Open Price 与 Stop Loss 水平
- 计算器会自动计算正确的仓位大小
- 以可控风险进入交易
Easy Lot Calculator 通过精准的仓位大小计算，帮助您在每一笔交易中更加冷静、自信地进行交易。
该计算器可降低手数选择错误的概率，并帮助您无论面对何种市场或交易风格，都能保持正确的风险管理。
无需再手动计算仓位大小，也无需担心交易风险设置是否正确。Easy Lot Calculator 让风险计算在 MT5 中变得快速、清晰且便捷。