True RSI Divergence MT4

即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。

RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。

True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。

然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。

许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。

True RSI Divergence 采用了不同的方法。

该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号。

因此，交易者不仅能够获得自动背离检测和及时通知，还能拥有更加整洁的图表、更少的视觉干扰，以及更少无意义的提醒。

主要功能

自动检测新的 RSI 背离。

新信号出现时即时通知。

基于重要市场摆动点的背离检测。

可调节摆动点检测灵敏度。

减少弱信号和低质量背离。

清晰、直观的图表显示。

支持自定义颜色、线条样式和显示参数。

支持所有交易品种和所有时间周期。

True RSI Divergence 的目标并不是寻找所有可能出现的背离，而是及时通知交易者那些更符合真实市场结构、真正值得关注的高质量背离信号。