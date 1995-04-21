True MACD Divergence MT4
- 指标
-
- 版本: 1.1
True MACD Divergence —— 高质量 MACD 背离指标
大多数背离指标几乎会在每一个局部高点和低点生成信号，导致图表充满大量错误或价值不高的背离，影响分析效率。
True MACD Divergence 采用自主研发的信号过滤算法，对价格结构进行分析，仅显示高质量的背离信号。该指标的目标并非尽可能多地寻找背离，而是帮助交易者专注于真正具有交易价值的市场机会。
主要功能
- 自动识别 MACD 看涨和看跌背离。
- 智能过滤无效和错误信号。
- 仅显示已确认的背离。
- 适用于所有交易品种和时间周期。
- 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。
- 支持 Push、Email、Popup 及声音提醒。
- 支持多种背离类型。
MACD 计算模式选择
与大多数同类指标不同，True MACD Divergence 允许您自由选择使用 MACD 的哪一部分进行背离检测。
提供两种工作模式：
- Histogram —— 根据 MACD 柱状图检测背离。
- Signal Line —— 根据 MACD 信号线检测背离。
不同模式具有不同的特点，您可以根据自己的交易策略和分析习惯选择最适合的方式。
通知功能
当新的确认背离出现时，指标会立即发送通知。支持 Push 手机通知、Email 邮件提醒、声音提醒以及 MetaTrader 终端弹窗通知。
适用对象
- 使用背离进行交易的交易者。
- 寻找潜在市场反转机会。
- 作为其他交易系统信号的辅助确认工具。
- 适用于 Forex、股票、指数、大宗商品及加密货币的手动交易。
MACD, MACD Divergence, MACD Histogram, Signal Line, Divergence, Hidden Divergence, Bullish Divergence, Bearish Divergence, Oscillator, Momentum, Technical Analysis, Forex, MT4, MT5, Stocks, Indices, Commodities, Gold, Crypto