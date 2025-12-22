ORIX System — 是一套算法交易系统，专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发并优化，基于对市场结构和价格行为的深度分析。该专家顾问不使用标准技术指标信号，也不按照简化的交易模板进行交易。系统核心是其自有的市场环境判定逻辑，建立在动能、停顿、流动性以及价格反应等原则之上。算法在实时模式下持续分析市场，识别关键的市场结构要素，并基于多种因素的综合判断做出交易决策，而非单一条件。





市场结构分析 — ORIX System 会自动跟踪并评估以下市场组成要素：重要且关键的价格水平；市场均衡区与价格平衡区；流动性集中区域；订单与成交量聚集区域；大型及机构交易者的活动；高市场压力区域；动能衰竭与走势减缓区域；价格反应区域；重要的市场结构要素。所有识别出的区域都会被算法纳入交易逻辑中使用，且不需要交易者采取任何操作。图表上显示的文字反映了算法内部的分析状态，用于帮助直观理解当前的市场环境。





新闻过滤器 — ORIX System 内置 Forex Factory 新闻过滤器，可在重要经济数据公布期间避免交易。这有助于降低新闻波动带来的影响，并提高专家顾问在真实市场环境中的稳定性。





默认设置与使用方式 — ORIX System 在设计时已完成初始配置与优化，无需额外参数调整，安装后即可直接使用。所有核心策略参数均已提前选择并保持平衡。在日常使用中，用户只需设置交易手数或单笔交易风险百分比，并在必要时调整 GMT 参数。其余参数建议保持不变。关于 GMT 参数的详细说明将在下方单独模块中介绍。由于该策略对价格结构、跳动密度以及历史数据准确性较为敏感，不同经纪商的报价质量可能会导致交易结果存在差异。为确保稳定和正确运行，建议使用具备 ECN / RAW / Razor 账户类型且报价质量可靠的正规外汇经纪商。





报价质量与经纪商条件 — ORIX System 属于高精度算法，专注于动能、停顿及价格反应的分析，因此市场报价质量在交易结果中起着关键作用。该算法在开发和优化过程中使用了高质量的市场报价数据，其中包括 IC Markets 的数据。在其他经纪商处使用时，由于报价生成方式和价格数据结构的差异，策略表现可能会有所不同。在购买专家顾问之前，强烈建议先在计划用于实盘交易的经纪商处对 ORIX System 进行测试。如果测试结果令人满意，那么在同一经纪商处进行实盘交易时，专家顾问的表现将具有一致性。在报价稀疏、被平滑或历史数据不准确的经纪商环境中，策略效率可能会下降，这属于高精度交易算法的特性，而非专家顾问本身的缺陷。





GMT 参数与默认运行方式（重要）— ORIX System 无需使用 set 文件，可直接采用默认设置运行。该专家顾问在设计时已考虑大多数主流外汇经纪商的服务器时间，无需额外调整即可正常工作。在常规使用中，用户只需修改交易手数或风险百分比，其余参数可保持不变。





GMT 参数 — GMT 参数是 ORIX System 逻辑中的重要组成部分，用于正确判定交易条件和市场环境。默认情况下，专家顾问已设置最常见的服务器时间偏移：冬令时为 GMT +2，夏令时为 GMT +3。该时间偏移被大多数主流外汇经纪商所采用，包括 IC Markets、Pepperstone、FP Markets、Tickmill、Eightcap、Admirals、Exness 和 Roboforex。对大多数用户而言，无需调整 GMT 参数，专家顾问在安装后即可正常运行。如果您的经纪商使用非标准服务器时区，或您不确定 GMT 值，可在购买前或购买后与我联系，我将协助您正确设置适合该经纪商的 GMT 参数。





主要要求与建议

交易品种：GBPUSD

时间周期：M5

最低入金：100 USD / EUR（交易手数 0.01）

经纪商：任何具备高质量报价的正规 ECN 外汇经纪商

账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式）

VPS：建议使用以确保专家顾问稳定、持续运行

建议风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算）





ORIX System 的核心特点 — ORIX System 被设计为一套严谨且高质量的交易系统，专注于市场结构与价格行为分析，而非激进或简化的交易方式。该专家顾问不使用马丁格尔策略、不使用交易网格、不进行逆势加仓、不进行对冲、不在无止损的情况下开仓，也不采用高频或混乱式交易。每一笔交易均在开仓前计算并控制风险，且始终具备清晰明确的交易参数。





无指标交易原理 — ORIX System 是一套无指标交易系统。算法不依赖标准技术指标，也不使用滞后信号。所有交易逻辑均基于对价格行为和市场结构的分析，包括动能与停顿、价格反应区域、平衡区域以及市场压力。这种方法在使用高质量报价时，能够使算法运行得更加精准和稳定。





系统定位 — ORIX System 专为 GBPUSD 交易品种开发和优化。算法充分考虑了该品种的价格行为和结构特性，并非适用于所有货币对的通用策略。该专家顾问面向稳健的算法交易、受控风险管理，以及在推荐交易条件下的稳定与持续运行。





购买者奖励 — ORIX System（GBPUSD）的购买者可获得额外奖励。购买专家顾问后，您可与我联系并提供 GBPUSD 版本 ORIX System 的购买凭证。作为奖励，将额外提供一套专为 EURUSD 货币对开发并优化的 ORIX System 版本。这是一个独立版本的专家顾问，而非通用参数文件。其交易逻辑和参数均针对 EURUSD 单独优化，并非 GBPUSD 版本的复制品。EURUSD 版本不会在 Market 中公开销售，仅提供给主版本的持有者。





限量销售与定价策略 — ORIX System 并非大众化产品，也不计划以低价大量销售。该专家顾问作为一套专业化交易系统进行开发，需要高质量报价、正确配置以及理性的使用方式，因此其销售数量受到限制。首批销售阶段将提供有限数量的优惠版本：前 5 份售价为 350 USD。首批售出后，ORIX System 的价格将逐步上调。价格提升源于产品的持续开发与维护、有限的用户数量，以及对高质量使用体验的坚持，而非追求大规模销售。

ORIX System 是一套独立的交易系统，针对 GBPUSD 的 M5 时间周期进行了优化，基于市场结构与价格行为分析构建，而非模板化的指标信号或激进的交易方法。该专家顾问适用于系统化、理性化的市场操作，并不面向激进交易或承诺“完美”结果。