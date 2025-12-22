ORIX mt5
- 专家
- Leonid Arkhipov
- 版本: 7.10
- 激活: 15
ORIX System — 是一套算法交易系统，专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发并优化，基于对市场结构和价格行为的深度分析。该专家顾问不使用标准技术指标信号，也不按照简化的交易模板进行交易。系统核心是其自有的市场环境判定逻辑，建立在动能、停顿、流动性以及价格反应等原则之上。算法在实时模式下持续分析市场，识别关键的市场结构要素，并基于多种因素的综合判断做出交易决策，而非单一条件。
市场结构分析 — ORIX System 会自动跟踪并评估以下市场组成要素：重要且关键的价格水平；市场均衡区与价格平衡区；流动性集中区域；订单与成交量聚集区域；大型及机构交易者的活动；高市场压力区域；动能衰竭与走势减缓区域；价格反应区域；重要的市场结构要素。所有识别出的区域都会被算法纳入交易逻辑中使用，且不需要交易者采取任何操作。图表上显示的文字反映了算法内部的分析状态，用于帮助直观理解当前的市场环境。
新闻过滤器 — ORIX System 内置 Forex Factory 新闻过滤器，可在重要经济数据公布期间避免交易。这有助于降低新闻波动带来的影响，并提高专家顾问在真实市场环境中的稳定性。
默认设置与使用方式 — ORIX System 在设计时已完成初始配置与优化，无需额外参数调整，安装后即可直接使用。所有核心策略参数均已提前选择并保持平衡。在日常使用中，用户只需设置交易手数或单笔交易风险百分比，并在必要时调整 GMT 参数。其余参数建议保持不变。关于 GMT 参数的详细说明将在下方单独模块中介绍。由于该策略对价格结构、跳动密度以及历史数据准确性较为敏感，不同经纪商的报价质量可能会导致交易结果存在差异。为确保稳定和正确运行，建议使用具备 ECN / RAW / Razor 账户类型且报价质量可靠的正规外汇经纪商。
报价质量与经纪商条件 — ORIX System 属于高精度算法，专注于动能、停顿及价格反应的分析，因此市场报价质量在交易结果中起着关键作用。该算法在开发和优化过程中使用了高质量的市场报价数据，其中包括 IC Markets 的数据。在其他经纪商处使用时，由于报价生成方式和价格数据结构的差异，策略表现可能会有所不同。在购买专家顾问之前，强烈建议先在计划用于实盘交易的经纪商处对 ORIX System 进行测试。如果测试结果令人满意，那么在同一经纪商处进行实盘交易时，专家顾问的表现将具有一致性。在报价稀疏、被平滑或历史数据不准确的经纪商环境中，策略效率可能会下降，这属于高精度交易算法的特性，而非专家顾问本身的缺陷。
GMT 参数与默认运行方式（重要）— ORIX System 无需使用 set 文件，可直接采用默认设置运行。该专家顾问在设计时已考虑大多数主流外汇经纪商的服务器时间，无需额外调整即可正常工作。在常规使用中，用户只需修改交易手数或风险百分比，其余参数可保持不变。
GMT 参数 — GMT 参数是 ORIX System 逻辑中的重要组成部分，用于正确判定交易条件和市场环境。默认情况下，专家顾问已设置最常见的服务器时间偏移：冬令时为 GMT +2，夏令时为 GMT +3。该时间偏移被大多数主流外汇经纪商所采用，包括 IC Markets、Pepperstone、FP Markets、Tickmill、Eightcap、Admirals、Exness 和 Roboforex。对大多数用户而言，无需调整 GMT 参数，专家顾问在安装后即可正常运行。如果您的经纪商使用非标准服务器时区，或您不确定 GMT 值，可在购买前或购买后与我联系，我将协助您正确设置适合该经纪商的 GMT 参数。
主要要求与建议
交易品种：GBPUSD
时间周期：M5
最低入金：100 USD / EUR（交易手数 0.01）
经纪商：任何具备高质量报价的正规 ECN 外汇经纪商
账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式）
VPS：建议使用以确保专家顾问稳定、持续运行
建议风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算）
ORIX System 的核心特点 — ORIX System 被设计为一套严谨且高质量的交易系统，专注于市场结构与价格行为分析，而非激进或简化的交易方式。该专家顾问不使用马丁格尔策略、不使用交易网格、不进行逆势加仓、不进行对冲、不在无止损的情况下开仓，也不采用高频或混乱式交易。每一笔交易均在开仓前计算并控制风险，且始终具备清晰明确的交易参数。
无指标交易原理 — ORIX System 是一套无指标交易系统。算法不依赖标准技术指标，也不使用滞后信号。所有交易逻辑均基于对价格行为和市场结构的分析，包括动能与停顿、价格反应区域、平衡区域以及市场压力。这种方法在使用高质量报价时，能够使算法运行得更加精准和稳定。
系统定位 — ORIX System 专为 GBPUSD 交易品种开发和优化。算法充分考虑了该品种的价格行为和结构特性，并非适用于所有货币对的通用策略。该专家顾问面向稳健的算法交易、受控风险管理，以及在推荐交易条件下的稳定与持续运行。
购买者奖励 — ORIX System（GBPUSD）的购买者可获得额外奖励。购买专家顾问后，您可与我联系并提供 GBPUSD 版本 ORIX System 的购买凭证。作为奖励，将额外提供一套专为 EURUSD 货币对开发并优化的 ORIX System 版本。这是一个独立版本的专家顾问，而非通用参数文件。其交易逻辑和参数均针对 EURUSD 单独优化，并非 GBPUSD 版本的复制品。EURUSD 版本不会在 Market 中公开销售，仅提供给主版本的持有者。
限量销售与定价策略 — ORIX System 并非大众化产品，也不计划以低价大量销售。该专家顾问作为一套专业化交易系统进行开发，需要高质量报价、正确配置以及理性的使用方式，因此其销售数量受到限制。首批销售阶段将提供有限数量的优惠版本：前 5 份售价为 350 USD。首批售出后，ORIX System 的价格将逐步上调。价格提升源于产品的持续开发与维护、有限的用户数量，以及对高质量使用体验的坚持，而非追求大规模销售。
ORIX System 是一套独立的交易系统，针对 GBPUSD 的 M5 时间周期进行了优化，基于市场结构与价格行为分析构建，而非模板化的指标信号或激进的交易方法。该专家顾问适用于系统化、理性化的市场操作，并不面向激进交易或承诺“完美”结果。
The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on my real Roboforex Account.