XAU Endurance Portfolio M5

  • 专家
  • Fernando Medina Villanueva
    Fernando Medina Villanueva

    Fernando Medina Villanueva

    黄金不是普通的资产。它的走势有结构，而不是随机。
    凭借超过 15 年作为金融技术领域系统工程师的经验，我将职业生涯奉献给了解码 XAUUSD 的独特行为——它的周期、波动模式以及对宏观经济力量的反应。
    成果是一个 100% 自动化的算法投资组合，专为黄金构建，不依赖运气、直觉或猜测。每笔交易都是严格统计验证、多时间框架稳健性测试和超过 20 年历史 tick 数据的产品。
    这个系统的与众不同之处不仅在于它的表现——还在于它如何实现这一目标。
    5 评论
  • 版本: 3.0
  • 更新: 21 七月 2026
  • 激活: 5
XAU Endurance Portfolio M5

策略概述

XAU Endurance Portfolio M5 是一个专业的多策略专家顾问投资组合，专为在 M5 时间框架上交易黄金（XAUUSD）而设计。该投资组合结合了六种精心挑选的策略，这些策略具有不相关的亏损模式，构建了一个稳健的交易系统，旨在承受最严峻的市场条件并实现长期可持续增长。

开发与稳健性测试

该投资组合使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。

开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。

交易逻辑与市场分析

该投资组合采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反，系统会等待特定的市场条件和确认信号对齐后才开仓。这种方法确保每笔交易都得到明确的市场结构和统计验证的支持，而不是基于偶然性或日常重复。

该投资组合设计为选择性和纪律性交易，仅在满足必要条件时进行交易——无论这是每天发生几次、每周一次，还是在很长一段时间内完全不发生。这种选择性有助于保持系统的统计优势，并避免过度交易或暴露于不利的市场条件。

主要特点

- 六种不相关策略：每种策略独立运作，盈利和亏损的相关性均较低或为负，提供真正的分散化。

- 极低的回撤：历史最大回撤仅为 4.71%，即使在波动市场中也能自信交易。

- 经过验证的统计优势：夏普比率 2.96 和 SQN 评分 10.38，证实了系统的一致性和稳健性。

- 无危险技术：不使用马丁格尔、网格、对冲或平均技术。每笔交易均有止损保护。

- 完全自动化：安装和配置完成后，投资组合自动管理所有交易，无需人工干预。

- 专为 XAUUSD M5 优化：专门设计以利用黄金在 M5 时间框架上的独特波动特性。

- 高风险调整后回报：Return/DD Ratio 为 22.6，证明了卓越的资本效率。

风险管理

该投资组合使用固定比例的头寸规模计算模型。每种策略的交易量与账户余额挂钩，以帮助系统根据您的资本自动扩展。

例如，账户中有 $2,000 时，每种策略配置为交易 0.01 标准手。这种方法在您的余额增长时，为所有六种策略保持一致的风险状况。

该投资组合不使用马丁格尔、网格、对冲或平均技术。每笔交易都有止损保护，确保风险始终处于控制之中。

绩效指标（2020-2026 年回测）

- 总回报率：48.17% CAGR
- 盈利因子：1.74
- 夏普比率：2.96
- 最大回撤：4.71%
- 胜率：10.52%
- 总交易数：17,082
- Return/DD Ratio：22.6

这些结果使用了 99.9% 质量的 tick 数据和可变点差模拟。过往表现不能保证未来结果。请注意，这是一种统计策略，胜率适中，专为理解高风险回报比价值的耐心交易者设计。

测试与表现

该投资组合已在低点差和低佣金的 ECN 账户上进行了广泛测试。为获得最佳表现，强烈建议使用具有紧密点差和可靠执行的 ECN 账户。该策略的统计优势依赖于精确的进出场执行，这可能受到高滑点、宽点差或过高佣金成本的影响。

输入参数

投资组合中的每种策略都有自己的参数集，允许您为每种策略单独自定义风险：

- Magic Number：每种策略的唯一标识符。
- 手数计算：固定比例（每 $2,000 余额交易 0.01 手）。
- 每笔交易风险：可调整的百分比。
- 止损和止盈：根据波动性调整的基础水平。
- 最大点差：限制波动点差期间的交易。

要求

- 平台：MetaTrader 5
- 交易品种：XAUUSD
- 时间框架：M5
- 最低存款：建议 $2,000
- 账户类型：仅限 ECN，需低点差和低佣金
- VPS：强烈建议用于 24/7 不间断运行

不确定这个投资组合是否适合您？

如果您不确定这个投资组合是否适合您的交易风格、风险承受能力或账户规模，请随时通过产品评论部分或 MQL5 消息系统与我联系。我很乐意向您解释其品质、特点和最佳使用场景，以便您在购买前做出更明智的决定。

支持

如果您对配置、特定经纪商设置或优化有任何疑问，请随时通过产品评论部分或 MQL5 消息系统与我联系。我很乐意帮助您确保投资组合在您的特定交易环境中发挥最佳性能。

安装

该投资组合以单个编译好的 .ex5 文件形式提供。将其安装到 MetaTrader 5 的 Experts 文件夹中，附加到 XAUUSD M5 图表上，并配置参数。确保 AutoTrading 已开启。

交易建议

优先选择具有高风险调整后回报和低回撤的系统。该投资组合专为理解一致性和资本保全是长期成功基础的理念的交易者设计。如果您需要更高的绝对利润，请增加账户余额而不是增加每笔交易的风险。
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Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Spider Gold MT5
Muhammad Zahran Rahmadi Putra
5 (1)
专家
The price is gradually increasing up. Only 2 copy remains available at the current price,  next price increase to $1999 . Hello, traders!, the newest and a very powerful Spider Gold MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Spider Gold MT5  EA is more selective and accurate in signal entry and better in managing existing transactions.  Spider Gold  MT5 EA analyzes markets based on trends, imbalances areas and price action. Spider Gold  MT5 EA can identify
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
作者的更多信息
XAU Portfolio Pro 3 TimeFrames
Fernando Medina Villanueva
专家
XAU Portfolio Pro 3 Time Frames 策略概述 XAU Portfolio Pro 3 Time Frames 是一个完全自动化的专家顾问投资组合，专为在 M15、H1 和 H4 时间框架上交易黄金而设计。该投资组合结合了三种经过验证的策略，可在不同市场条件下提供稳定的回报。 开发与稳健性测试 该投资组合使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。 开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。 交易逻辑与市场分析 该投资组合采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反，系统会等待特定的市场条件和确认信号对齐后才开仓。这种方法确保每笔交易
XAU Scalper Pro M15
Fernando Medina Villanueva
专家
XAU Scalper Pro M15 策略概述 XAU Scalper Pro M15 是一个完全自动化的专家顾问，专为在 M15 时间框架上交易黄金（XAUUSD）而开发。该策略是广泛研究和优化的成果，旨在以可控的风险获取持续的利润。 开发与稳健性测试 该 EA 使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。 开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。 交易逻辑与市场分析 该 EA 采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反，系统会等待特定的市场条件和确认信号对齐后才开仓。这种方法确保每笔交易都得到明确的市场结构和统计验证的支持，而不是基于偶然性或日常重复
XAU Swing Pro H4
Fernando Medina Villanueva
专家
XAU Swing Pro H4 策略概述 XAU Swing Pro H4 是一个完全自动化的专家顾问，专为在 H4 时间框架上交易黄金（XAUUSD）而开发。该策略旨在捕捉更大的市场波动，针对数天内的持续趋势和主要摆动进行交易。 开发与稳健性测试 该 EA 使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。 开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。 交易逻辑与市场分析 该 EA 采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反，系统会等待特定的市场条件和确认信号对齐后才开仓。这种方法确保每笔交易都得到明确的市场结构和统计验证的支持，而不是基于偶然性或日常重复。
XAU Dual Strategy Portfolio M30 H4
Fernando Medina Villanueva
专家
XAU Dual Strategy Portfolio (M30 + H4) 策略概述 XAU Dual Strategy Portfolio (M30 + H4) 是一个完全自动化的专家顾问投资组合，结合了两种经过验证的黄金交易策略，在互补的时间框架上运行。该投资组合整合了 M30 和 H4 策略，为黄金交易提供平衡的方法，捕捉日内走势和数日趋势，同时保持适度的回撤。 开发与稳健性测试 该投资组合使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。 开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。 交易逻辑与市场分析 该投资组合采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反
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