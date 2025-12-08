OrderBlock Zones MT4

概述

OrderBlock Zone是一款先进的MetaTrader 4指标，能够自动识别并可视化市场中的机构交易区域（Order Blocks）。通过追踪大型机构（银行、对冲基金）留下的交易痕迹，该指标可确定潜在的支撑位与阻力位。


核心功能

自动订单区块识别

分形分析：通过36周期（可自定义）分形分析确定强劲转折点

牛熊区域：绿色箭头标记上涨订单区块，红色箭头标记下跌订单区块

吞没形态支持：识别吞没蜡烛形态，生成更强信号

 可视化工具

自动水平线：为每个订单区块绘制上下边界线

彩色区域：多头（绿色）与空头（红色）区域清晰区分

吞没高亮：用蓝/橙色矩形突出显示吞没形态

简洁界面：网格自动关闭，图表向左滑动以优化显示效果

 可自定义参数

分形周期：调整灵敏度（默认：36）

线段长度：设定OrderBlock层级延伸距离

颜色选项：可自定义多头/空头颜色

线条样式：可调整粗细与样式（虚线、实线等）

 警报系统（可选）

声音警报

弹出通知

推送通知（移动端）

电子邮件警报

 智能区域管理

自动清理：已突破或失效的OrderBlock自动删除

触碰检测：价格触及区域时线条变粗并发出警报

动态更新：根据市场波动实时更新区域

适用人群

 日内交易者：获取日内强支撑/阻力位

 波动交易者：确定中长期进出点

 追踪大资金的交易者：希望追踪机构交易的投资者

 价格行为交易者：偏好简洁图表分析的交易者


使用场景

场景1 - 回调买入：当价格回调至牛市订单区时，该区域提供潜在买入机会。


场景2 - 突破确认：重要订单区块被突破时，可能预示趋势转变信号。


场景3 - 风险管理：将止损位设置在订单区块之外，可建立更安全的持仓。




评分 2
pan898899
524
pan898899 2025.12.09 01:42 
 

简洁清晰我喜欢谢谢。

FREE
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.24 18:57 
 

用户没有留下任何评级信息

pan898899
524
pan898899 2025.12.09 01:42 
 

简洁清晰我喜欢谢谢。

