OrderBlock Zones MT4
- 指标
- Burak Baltaci
- 版本: 1.30
概述
OrderBlock Zone是一款先进的MetaTrader 4指标，能够自动识别并可视化市场中的机构交易区域（Order Blocks）。通过追踪大型机构（银行、对冲基金）留下的交易痕迹，该指标可确定潜在的支撑位与阻力位。
核心功能
自动订单区块识别
分形分析：通过36周期（可自定义）分形分析确定强劲转折点
牛熊区域：绿色箭头标记上涨订单区块，红色箭头标记下跌订单区块
吞没形态支持：识别吞没蜡烛形态，生成更强信号
可视化工具
自动水平线：为每个订单区块绘制上下边界线
彩色区域：多头（绿色）与空头（红色）区域清晰区分
吞没高亮：用蓝/橙色矩形突出显示吞没形态
简洁界面：网格自动关闭，图表向左滑动以优化显示效果
可自定义参数
分形周期：调整灵敏度（默认：36）
线段长度：设定OrderBlock层级延伸距离
颜色选项：可自定义多头/空头颜色
线条样式：可调整粗细与样式（虚线、实线等）
警报系统（可选）
声音警报
弹出通知
推送通知（移动端）
电子邮件警报
智能区域管理
自动清理：已突破或失效的OrderBlock自动删除
触碰检测：价格触及区域时线条变粗并发出警报
动态更新：根据市场波动实时更新区域
适用人群
日内交易者：获取日内强支撑/阻力位
波动交易者：确定中长期进出点
追踪大资金的交易者：希望追踪机构交易的投资者
价格行为交易者：偏好简洁图表分析的交易者
使用场景
场景1 - 回调买入：当价格回调至牛市订单区时，该区域提供潜在买入机会。
场景2 - 突破确认：重要订单区块被突破时，可能预示趋势转变信号。
场景3 - 风险管理：将止损位设置在订单区块之外，可建立更安全的持仓。
简洁清晰我喜欢谢谢。