Dread Scalper MT4

风险警示

重要免责声明：“DREAD SCALPER”采用激进的网格交易和马丁格尔策略，可能导致缺乏经验的投资者遭受重大损失。




保证金外汇交易具有高风险性，可能并不适合所有投资者。高杠杆作用可能对您不利，也可能对您有利。在决定投资外汇前，您应审慎评估自身投资目标、经验水平及风险承受能力。


网格交易风险：


强趋势下可能累积巨额回撤

需充足保证金维持持仓

马丁格尔策略会扩大仓位规模

不适用于资金有限的账户

您应充分了解外汇交易相关风险，如有疑虑请咨询独立财务顾问。


历史业绩不预示未来表现。




DREAD SCALPER - 专业网格交易EA

概述

DREAD SCALPER是专为MetaTrader 4 & MetaTrader 5 设计的精密自动化交易系统，融合先进网格交易策略与智能仓位管理，精准捕捉双向市场波动。




核心功能


专业仪表盘

实时监控：实时显示账户余额、权益及可用保证金

持仓追踪：独立监控多空头寸，附盈亏指标

简洁界面：深色主题全透明面板，不干扰图表分析

动态更新：彩色盈亏指示器（绿色代表盈利，红色代表亏损）

交易策略

双向网格系统：同时建立多空双向头寸

智能入场点：可配置网格层级间距

自适应仓位管理：基于数学公式渐进增仓

趋势跟随选项：启用后可追随市场趋势

风险管控

持仓限制：买入/卖出最大交易保护（默认各10笔）

止损保护：可配置最大亏损限额

止盈目标：指定价位自动获利了结

追踪止损：三种模式——K线基准/分形/固定点差

高级控制

时间过滤器：仅在指定时段交易

魔术数字：追踪EA订单的唯一标识符

滑点控制：防范市场波动风险

网格步长调整：根据市场状况精细调节网格密度

运作原理

网格交易机制

DREAD SCALPER在当前价格周围创建挂单网格：


价格波动示意图：


↑ 卖单 ← 卖单 ← 卖单 ← 当前价格 → 买单 → 买单 → 买单 ↓


价格变动时：


自动触发挂单

生成新网格层级

多头头寸累积盈利

智能均价控制亏损

手数计算公式

新手数 = 初始手数 × (K_Lot)^层级 + (层级 × 加手数)

默认参数示例（手=0.1, K_Lot=1.5）：第1层：0.10手 第2层：0.15手 第3层：0.23手 第4层：0.34手 第5层：0.51手


配置指南

核心参数

交易控制

买入 - 开启/关闭买单功能（默认：TRUE）

卖出 - 开启/关闭卖单功能（默认：TRUE）

首单 - 允许下达首笔订单（默认：TRUE）

趋势跟随 - 跟随趋势方向（默认：FALSE）

网格设置

首步间距 - 首笔订单间距（点数）（默认：10）

步距 - 网格区间间距（点数）（默认：30）

最小间距 - 订单间最小间隔（默认：30）

网格步长 - 每网格区间订单数量（默认：5）

仓位管理

初始仓位 - 起始仓位大小（默认：0.1）

K_仓位 - 每区间仓位倍数（默认：1.5）

追加手数 - 追加手数增量（默认：0.0）

手数小数位 - 手数计算精度（默认：2）

风险参数

最大亏损 - 允许最大亏损额（默认：100000）

全仓止损阈值 - 强制平仓亏损阈值（默认：10.0）

止盈目标 - 获利了结目标（默认：50.0）

止损位 - 止损水平（默认：100000）

安全限制

最大买单数量 - 最大买入仓位数（默认：10）

最大卖单数量 - 最大卖出仓位数（默认：10）

EnableLimits - 启用持仓限制 (默认: TRUE)

追踪止损

TrailingStop - 模式: 0=关闭, 1=K线, 2=分形, >2=点差 (默认: 1)

TrailingActivation - 触发追踪止损的盈利阈值 (默认: 30)

TrailingPoints - 追踪距离（单位点差）(默认: 30)

每笔止盈 - 单笔订单止盈值（默认：10）

时间过滤器

启用时间过滤 - 启用交易时段（默认：FALSE）

起始时段 - 交易开始时间（默认：8）

结束时段 - 交易结束时间（默认：23）

系统

魔法值 - 专属EA标识符（默认：8084）



