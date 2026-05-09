Tillachi Zodagon

ЗОДАГОН: Алгоритмический порядок в условиях рыночного хаоса



Рынок не прощает эмоций; поэтому Зодагон построен на математических простых и жестких ограничениях. Этот советник для тех, кто ищет системный подход, а не азартную игру. В то время как другие индикаторы рисуют яркие стрелки, этот код рассчитывает каждое движение на основе волатильности и ликвидности.

Статус запуска: В настоящее время алгоритм имеет один месяц подтвержденной работы в данных условиях . Этот период доказал устойчивость адаптивной логики его шагов и обратного ведения сделок в исключительно рыночных условиях.

Инженерные решения Зодагон

В основе этого советника исключение трех программных модулей, работающих синхронно для минимизации риска и максимизации прибыли от каждого ценового движения:

  • Динамическая адаптация шага (движок ATR): В отличие от классических сеток с фиксированным шагом, Zodagon использует средний истинный диапазон (ATR) для измерения рынка «дыхания». При резком увеличении волатильности расстояние между ордерами автоматически увеличивается, предотвращая преждевременное пополнение счета.
  • Фильтрация точек входа по RSI: Робот не торгует круглосуточно только ради объема. Первая сделка в цикле открывается только после подтверждения зоны перекупленности или перепроданности, что значительно повышает эффективность первоначального входа.
  • Строгая обратная компенсация: если цена движется против позиции, Zodagon не просто усредняет цену покупки; он совершает очередные сделки с настраиваемым множителем лота. Это позволяет всей «корзине» более эффективно достигать безубыточности точек.

Многоуровневая система управления

Безопасность заложена в самой основе ЭА:

  1. Виртуальный тейк-профит (вывод средств по корзине): робот отслеживает общий финансовый результат всех открытых позиций, включая свопы. Как только целевая прибыль в валютном депозите (например, 15 долларов), вся сетка мгновенно закрывается, не ожидая ценовых уровней на графике.
  2. Защита капитала: Встроен «аварийный выключатель», основанный на состоянии капитала. Если текущая просадка достигает критического процента от баланса, Zodagon ликвидирует позицию и приостанавливает операцию для защиты оставшегося капитала.
  3. Контроль времени: Защита от «быстрых» открытий на одном баре руки чрезмерную нагрузку на счет во время резки ценовых импульсов.

Технический стек и рекомендации

  • Инструмент: защита для XAUUSD (золото).
  • Тип счета: Требуется поддержка хеджирования.
  • Депозит: Для комфортной работы энергосистемы рекомендуется начальный баланс в размере 30 000 долларов США с кредитным плечом 1:1000.
  • Автономия: полный цикл управления торговлей от входа до выхода.

Зодагон — это рациональный выбор для трейдеров, которые ценят структурный подход и точность программирования.

 


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Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
专家
Reactor MT5是用于日内交易的全自动EA交易。它基于许多指标。专家顾问能够获得很高的获胜率。 专家在EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY M15货币对的整个可用历史时期内进行了测试，并获得了出色的结果。您可以下载演示并自己进行测试。我的测试使用的是实际报价日期，准确度为99.90％，实际价差和附加滑点。 基于EA分析，基本策略始于逆序趋势和跟随趋势的市场订单 最大跌幅将为％0,1-％15％。您可以检查图片上6年的回测结果。 反应堆是如此低风险的专家。系统正在使用不同类型的算法打开订单。 坦率地说，输入太多，但请放心，我会为您提供帮助。 Ea在星期一和星期五不开放任何订单。如果您愿意，可以自己打开它。 了解了输入之后，您可以找到最适合自己的设置。 请不要将ea与假回测ea进行比较。所有结果都是真实的。 在电报上关注我们： https://t.me/joinchat/RXjxgdlM1aRZA3A4 推荐建议 推荐的时间范围是M15- M30-H1-H4。 专家可以继续使用EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY。 从20
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - H1 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/ 2321875 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelo
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,000美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参数，优化其应对当前条件的方法，减少市场不确定性的影响。 24/5交易能力：该EA全天候运行，顺利地穿越全球各种市场时段。这确保潜在的交易机会不会被错过，并且系统在不同的时区保持活跃，提高整体效果。 风险管理：AI
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
专家
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
专家
通过 Finvesting EA 释放您外汇投资的全部潜力，Finvesting EA 是您在货币交易领域值得信赖的盟友。 该专家顾问 (EA) 旨在增强您的外汇投资并帮助您自信地实现财务目标。 现场表演： Finvesting EA 拥有稳定交易的实时记录。 真实账户 现场表演 MT4： https://www.mql5.com/zh/signals/1715664 MT5： https://www.mql5.com/zh/signals/1973370 发现 Finvesting EA 的潜力并加入成功的外汇投资者社区。 是时候利用 Finvesting EA 最大限度地发挥您的潜力并让您的投资蓬勃发展。 今天就迈出迈向更光明的财务未来的第一步。 主要特征： 先进的算法：Finvesting EA 由尖端算法提供支持，结合技术分析、市场情绪和历史数据来做出明智的投资决策。 它不断适应不断变化的市场条件，以优化您的交易结果。 24/5 自动交易：无需 24/7 盯着电脑屏幕。 Finvesting EA 代表您进行交易，全天候执行订单并管理您的投资，让您即使在睡觉时也能
Sevolter
Yuriy Bykov
专家
一个多货币专家顾问，它结合了许多同时工作的简单策略。在波动性增加的市场时刻，每种策略都基于简单的交易算法。在过去五年中，每项策略都得到了优化。 EA 使用“人群的正确性”的统计原则：它平均来自不同策略的信号，并在首选方向上开仓。 这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大提高对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 选项 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此，自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。该参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能发生的实际回撤可能与声明的回撤略有不同，无论是向上还是向下 交易定期存款     -- 设置用于交易的固定金额的资金。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易定期存款 = 0
Palicent
Yuriy Bykov
专家
多货币专家顾问，可同时处理 15 对主要货币 EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY。 Expert Advisor 结合了许多同时起作用的简单策略。每个策略都基于一个简单的算法，用于在抛物线转向指标的信号发生变化并确认两个较早的时期时开仓。每项战略都在过去五年中得到了优化。 Expert Advisor 使用“人群正确性”的统计原则：它对来自不同策略的信号进行平均，并在首选方向上开仓。这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大增加对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 EA 中不使用 Martingale 或网格。 选项 所有参数均已优化，无需调整。只剩下两个参数： 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。此参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能出现的实际回撤可能与宣布的略有不同，无论是上升还是下降 交易定期存款     -- 设定用于交易的固定资金数额。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Propfirm Challenge Helper
Jonatan Esteba Rojas Villegas
专家
资金账户助理 此 Expert Advisor 已通过 MFF 挑战的第 1 阶段（照片和视频证据） 入门价（前 3 个月优惠） 该算法基于价格和行为结构，更具体地说是定界 的支持和阻力。 在开头呈现特定模式时 NY 或 JPN 的会话，它的定位是 1:7 的奖励风险 从而设法利用趋势的开始。 具体注意事项 检查哪个资金账户提供商允许您使用 EA 仅使用 USD JPY - 时间范围 5 分钟 止损和获利自动化 支持和协助电报 https://t.me/TradingFloorPropfirm 需要在纽约和日本的 PC 上登录，EA 将开始自动运行 在这些空缺中 每个会话最多接受 1 个订单 全自动操作（TP-SL 交易量计算等） 每笔订单 1% 的风险 其他建议 最大止盈 6%（通过资金挑战后） 货币对：美元日元 平台：MetaTrader 5 下面是 MFF 中第 1 阶段通过的示例视频
Komo MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor places buy stop and sell stop at certain distance above and below current price. Also expert advisor uses standard trailing stop, breakeven of orders. Below is description of some inputs. Trade   – option of moment for placing of orders (“Time” – placing of orders at certain time, “Candle” – placing of orders since certain candles count after last order closing or deleting) Candle   – candles count after last order closing or deleting Time 1,2,3   – time for placing of orders Lot
GoldMining
Mr Sarut Panjan
专家
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
专家
Scalper EA Pro - 高精度自动交易机器人!   FOR GOLD - XAUUSD 3.0版本有哪些新功能? 经过数月的开发和严格测试,我们推出了最先进可靠的Scalper EA Pro版本!拥有智能过滤器、改进的风险管理和更精确的入场,这款EA专为高效市场操作而设计。 主要更新: 可调趋势过滤器 现在使用可定制EMA(默认21/50)来识别最佳趋势 波动率过滤器(ATR) 避免在波动小的市场中交易,确保只进行有潜力的交易 RSI确认 在超买/超卖区域过滤信号以提高胜率 价格行为(可选Pin Bars) 通过蜡烛图形态进行额外确认,实现更精确入场 智能风险管理 可选择固定手数或余额百分比,自动计算风险 动态追踪止损 保护利润并最大化盈利交易的收益 可定制交易时间 根据策略选择最佳交易时间 为什么选择Scalper EA Pro? 高准确率 - 多层过滤器确保最佳交易 灵活 - 可用于多种货币对和时间框架 易用 - 直观设置,适合新手和经验丰富的交易者 稳健 - 经过不同市场
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