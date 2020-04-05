Fibo for any pair and directions

  • 专家
  • Komila Safarova
    Komila Safarova

    Komila Safarova

    4 (37)
    使用演算法交易的最大好處是速度。訂單在幾分之一秒內執行，這對人類來說是不可能的，而且速度非常準確，可以以準確的價格執行交易。
    借助演算法交易，人們可以使用多個指標並執行人類無法執行的訂單。此外，透過更快的分析和執行，交易者可以獲得更多的交易機會。
    由於演算法得到了正確的檢查，演算法交易變得更加準確。交易自動執行，避免了錯誤交易的風險。
    通常，交易者在交易決策時會做出非理性或愚蠢的決定，因為人類做出的大多數決策都是由情感驅動的，但就 Algo 交易而言，執行交易時不涉及人類情感。一旦設定了演算法程序，交易就會自動執行，它可以幫助您灌輸交易紀律。
    9 产品
  • 版本: 1.9
  • 更新: 4 八月 2026
  • 激活: 10

Fibo Any Pairs and Directions（点击此处下载 .set 配置文件）

Fibo Any Pairs and Directions 是一款基于斐波那契数列和高级数学模型开发的专业 EA（Expert Advisor，智能交易系统）。该 EA 旨在识别高概率的市场交易机会，提供精准的入场计算与全自动的订单执行。其底层算法全面支持顺势（Trend-following）与均值回归（Mean-reversion）策略，广泛适用于多种金融工具及时间周期。

免费实时测试

亲自体验该量化策略的精准度。您可以通过下方官方测试链接，在真实市场环境中免费测试并验证此 EA：

👉 [免费下载并测试 Fibo Any Pairs EA](Testing Link)

核心功能

  • 数学化斐波那契逻辑： 结合概率分布与适应市场波动率的统计建模，精准计算动态斐波那契回调位（23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、78.6%）及扩展位。

  • 双向交易执行： 同时针对做多（Buy）和做空（Sell）条件进行市场分析。

  • 多资产兼容性： 针对交叉货币对、主要股指及贵金属进行了算法优化。

  • 专为 XAUUSD（黄金）量身定制： 包含专门设计的算法参数，以应对黄金特有的方差与高波动剧烈行情。

  • 全自动交易管理： 完全无需人工干预，具备自动化止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）及动态移动止损（Trailing Stop）机制。

  • 即插即用部署： 附带经过预先优化的预设配置文件（ .set ），便于快速配置。

交易参数与建议

参数 推荐规格
首选交易品种 XAUUSD（黄金）
时间周期 M15 / H1（或您偏好且经过历史回测的时间周期）
最低入金 5,000 美分（Cent 账户，相当于 50 美元）或 5,000 美元（Standard 标准账户）
账户类型 低点差的对冲账户（建议使用 ECN / RAW 执行账户）
预设文件 (.set) 默认参数仅用于初步测试。实际真实交易请加载经过优化的 .set 文件。

快速入门指南

  1. 在 MetaTrader 中将 EA 挂载至您选择的 XAUUSD 图表。

  2. 通过 Inputs（输入参数） 选项卡加载相应的 .set 配置文件。

  3. 确保 MetaTrader 顶部工具栏中的 “Allow Algo Trading”（允许算法交易） 按钮已开启。

  4. 允许 EA 根据其量化规则自主管理订单。

风险提示

外汇、黄金及 CFD（差价合约）交易具有重大财务风险，可能不适合所有投资者。切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。历史业绩并不保证未来的收益。在将资金投入真实市场环境之前，请务必在 Demo（模拟）或 Cent（美分）账户中进行充分测试。


推荐产品
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
专家
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Impulse Hadge
Dilmurad Zamitov
专家
Chinese Version (简体中文): ImpulseHedger XAU (黄金脉冲对冲者) 用数学精度驯服黄金市场。 您是否厌倦了在漫长的黄金趋势中导致爆仓的“网格”EA？大多数网格系统之所以失败，是因为它们缺乏应对爆发性行情的稳健退出策略。 ImpulseHedger 专为将黄金的高波动性转化为计算优势而设计，采用了“脉冲网格”与“智能护盾”的混合系统。 核心功能： 扩展型 7 级网格： 采用保守的订单增量（ $0.01$ 到 $0.03$ ），旨在承受深度市场波动而不耗尽您的保证金。 紧急恢复（0.2 手）： 当市场达到临界距离时，EA 会触发紧急对冲以抵消网格压力。 终极锁仓（0.5 手）： 最后一层防御。仅当总回撤达到 50% 时才激活此反向对冲，“冻结”风险，保护您的余额免受全额损失。 即时动能重入： 在网格通过保本或移动止损关闭后，EA 会立即重启，确保您不会错过任何趋势行情。 技术规格： 交易品种： XAUUSD (黄金)。 时间周期： M1 — M15。 最低存款： $3,000。 杠杆： 建议 1:500 或更高。 执行： 兼容 EC
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
StarFox
Juan Antonio Alvarenga Galindo
专家
视觉指南：STARFOX 智能保护的 4 个级别 1. 基于波动率 (ATR) 的保护概念简介 在高精度算法交易中，固定距离是通往过时的捷径。市场不是静止的；它的“呼吸”每天都在变化。因此，STARFOX 使用 ATR（平均真实波幅）作为其部署防御盾牌的基本测量单位。ATR 允许系统识别相对于近期波动率的价格扩张。机器人不使用任意的点数，而是以 ATR 的倍数计算其保护，允许策略在波动市场中扩展并在低活动期间收缩，从而优化资本生存。 智能保护：定义为一种动态和多维的风险管理框架，通过算法执行部分平仓和基于波动率的止损调整，将定向交易转化为“零风险”场景。对于学习者来说，这代表了消除止盈中的情绪偏见。 在确定波动率是管理系统的指标后，我们必须分析保护的技术层级。与命名所暗示的相反，系统优先考虑绝对安全而不是利润捕获。 2. 级别 2：拐点（盈亏平衡和摩擦保护） 虽然被称为“级别 2”，但源代码揭示了一个数学优先级：该级别在级别 1 之前激活。这是真正的拐点，由于系统性风险被中和。 技术执行顺序： 1. 操作触发：价格达到 1.0x ATR 利润。 2. 安全部分平仓：系统自动
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
专家
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Apex XAU Algorithm
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Apex XAU Algorithm is a fully automated trading system for the gold market (XAUUSD), optimized for high volatility conditions. The robot uses a unique mathematical algorithm and elements of artificial intelligence to analyze market dynamics and identify momentum movements. Operating principle: The robot evaluates price movement based on structural features and rate of change. Trades are opened only when momentum is confirmed, and weak or sideways movements are ignored. The algorithm does not us
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
专家
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
专家
推出促销： 按当前价格仅提供数量极少的副本！ 最终价格：999美元 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 欢迎来到比特币收割者！   在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！   我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。 这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。     对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！   那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。     该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。   此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。     所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或
Precision sniper xauusd
Shoheb Iqbal
专家
SMC OTE Gold Pattern — OTE Zone Expert Advisor for MT5 SMC OTE Gold Pattern is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to identify and trade Fibonacci Optimal Trade Entry (OTE) zones using market structure, trend, volatility and confirmation filters. The EA identifies completed swing movements and calculates the 61.8%–79% Fibonacci retracement area as a potential OTE zone. A 70.5% reference level is also displayed within the zone. OTE Zone Detection The EA monitors swing highs and swing lows
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
专家
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Lorentzian Classification EA
Michael Prescott Burney
专家
Lorentzian Classification EA for MetaTrader 5 Lorentzian Classification EA is a machine-learning-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to classify market conditions and automate trade execution using a structured confirmation process. It combines Lorentzian Distance K-Nearest Neighbors (KNN) classification with kernel regression trend confirmation, then applies multiple market filters and configurable trade management rules before opening a position. The system was built for traders who
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
Gold Holy Grail MT5 Scalping EA
Allan Mabele
专家
Holy Grail EA MT5 – Multi-Timeframe Confluence Trading Engine  PRICE NOW DISCONTED FOR FIRST 10 USERS Holy Grail EA MT5 is a sophisticated multi-timeframe trading system designed to trade only when market direction aligns across multiple layers of trend confirmation. The EA combines four interconnected timeframes into a single decision engine: H4 → H1 → M15 → M5 This hierarchical structure allows the EA to identify the dominant market trend, confirm momentum, validate trade bias, and execute pr
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Razgon X
Mikhail Atarskii
专家
Razgon XAUUSD EA is a high-performance automated trading robot specifically designed for trading XAUUSD (Gold). The advisor uses a multi-level signal filtering system, including ALMA, trend filter based on EMA and MACD, allowing only high-quality trading decisions. Supports trading on multiple currency pairs and includes a built-in control panel with a transparent glass interface. Key Features ALMA indicator entry filter (fast and slow) Trend filter using three EMA (96) and EMA 200 MACD filter
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
专家
Quantum AI Scalper Why Quantum AI Scalper? The financial markets move at the speed of light— Quantum AI Scalper is your edge. Built with cutting-edge machine learning algorithms, this MetaTrader 5 indicator scans trends in real-time, executes precision scalping signals, and adapts to market shifts faster than humanly possible. Whether you’re chasing pips on USDJPY or riding volatile breakouts, Quantum AI turns complexity into opportunity. Key Features : AI-Powered Trend Analysis : Detects em
Royal Sterling Intel
Rudi Rupian
专家
Royal Sterling Intel – Expert Advisor Overview Royal Sterling Intel (RSI) is an automated trading system designed around the Relative Strength Index (RSI), one of the most widely recognized momentum indicators in technical analysis. The strategy is primarily configured to operate on the H4 (4-hour) timeframe by default, allowing it to analyze broader market movements while reducing exposure to short-term price fluctuations commonly found on lower timeframes. The core objective of the system is t
Master Blue Gold
Metab Alghnam
专家
Master Blue Gold EA Overview Master Blue Gold EA is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . The EA uses an advanced Stop-Reverse trading mechanism that continuously follows market movement with a dynamic opposite pending stop order. It is designed for traders who prefer a simple and disciplined trading system without martingale or grid strategies. Main Features • Designed for XAUUSD • Optimized for M1 timeframe • Fixed lot size • Dynamic Stop-Re
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
The Hunter FX
Xokomil Cox Elias
专家
The Hunter FX is an Expert Advisor (EA) developed over several years. It analyzes the market in every microsecond to find patterns that humans cannot see. It analyzes every microstructure of the market to find opportunities in the Forex market, the most liquid market in the world. The EA was developed specifically for the EURUSD pair on the 15-minute timeframe, where it demonstrated the best results. It was programmed to analyze the markets from July 2015 to 2026, and has been profitable for ov
LastStand Type13 The Pullback King
Nothpone Thamrongarchariyakul
专家
The Pullback King (Type 13) The Pullback King is an expert advisor designed for traders who value systematic entry and disciplined risk management. This EA focuses on "Pullback" trading opportunities by combining trend-following indicators with price action confirmation. It is designed to be a reliable assistant for both prop firm challenges and personal account growth. Core Trading Logic The EA utilizes a multi-layered filter system to ensure high-quality entries: Trend Filtering (VIDYA): Uses
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
作者的更多信息
Fibonacci 61 8 EA
Komila Safarova
专家
Here is the simplified, clean Chinese version without any emojis or decorative symbols: Fibonacci 61 8 EA (点击此处下载 set 配置文件) Fibonacci 61 8 EA 是一款基于斐波那契水平线和 8 策略进行开仓的专业交易机器人。它旨在寻找市场上非常精准的入场点。该机器人可以捕捉任何货币对、任何时间以及任何方向的市场波动，并将这些波动转化为盈利交易。 重要测试说明 在实盘账户上使用此机器人之前，请务必先进行严格测试： 策略测试器： 运行历史回测时，请考虑您电脑的运行速度。强烈建议在较低的视觉速度下进行测试，以确保回测结果更接近真实的市况。 模型质量： 请务必选择“基于真实分笔的每个分笔”（Every tick based on real ticks）模式，以获得最准确的测试结果。 交易建议 交易品种： 该机器人适用于所有货币对，但针对 XAUUSD（黄金）进行了最佳优化。我们建议您从黄金开始交易，因为其快速的行情波动能帮助您快速理解机器人的运行逻辑。 账户类型： 由于该机
FREE
Fibo 61 8 and Quantum EA
Komila Safarova
专家
本EA（智能交易系统，Expert Advisor）基于 斐波那契回撤 和 对冲交易策略 开发。 请联系我获取 set 文件 ，或者在评论区下载。您也可以点击这里获取 XAUUSD（黄金） 的 set 文件；获取 BTCUSD（比特币） 的 set 文件请点击这里。 剥头皮交易（Scalping）是一种通过捕捉市场中频繁且较小的价格波动来获取利润的交易方式。高市场流动性和低点差对于剥头皮交易非常重要，因为它们能够降低订单执行风险。因此，本EA最适合在市场活跃、流动性充足的时段运行。 当基于斐波那契水平出现交易信号时，本EA可以同时开立多个买单和卖单。 推荐使用方式 交易品种： XAUUSD（黄金） 账户类型： Cent账户（建议使用 Exness Standard Cent 实盘账户，测试可使用 Exness Demo Pro 账户）。 最低入金： 100,000 美分 （相当于 1,000 美元 ）。 Cent账户更适合本EA，因为它可能会同时挂出大量限价订单，而使用Cent账户可以有效降低资金风险。 注意事项 默认参数仅用于通过平台验证。如需实际交易，请根据需要修改 Inputs（
FREE
Fibo any pairs testing
Komila Safarova
1 (1)
专家
Fibo Any Pair（点击下载 set 文件） Fibo Any Pairs 是一款基于斐波那契水平的交易EA（智能交易系统）。它可以帮助找到良好的入场点，并且适用于任何货币对、任何时间和任何方向的交易。 测试说明 在用于真实账户之前： 请在策略测试器（Strategy Tester）或模拟账户中进行测试 在策略测试器中使用较低速度以获得更高准确性 选择 “基于真实tick的每一tick” 模式以获得最佳结果 交易建议 最佳交易品种： XAUUSD（黄金）或任何货币对 虽然适用于所有货币对，但推荐使用黄金 账户类型： 美分账户（例如 Exness Cent） 这样可以降低风险和成本（无佣金、无隔夜利息） 最低入金： 50,000 美分（$500） 实盘交易请使用 .set 文件（默认设置仅用于测试） 开始使用 开设一个美分账户 将EA加载到 XAUUSD 图表（或任意货币对） 下载并加载 .set 文件 风险提示 交易存在风险。 只使用你可以承受损失的资金。 高收益 = 高风险。 过去的表现不代表未来结果。
FREE
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
专家
该 智能交易顾问（Expert Advisor, EA） 专为 XAUUSD（黄金） 和 BTCUSD（比特币） 的自动化交易而设计。 它结合了 斐波那契回撤 与 艾略特波浪理论 ，用于识别高概率的交易机会。 获取设置文件 请联系我以获取 .set 设置文件 ， 或在评论区下载。 点击此处可获取 黄金（XAUUSD）设置文件 。 点击此处可获取 比特币（BTCUSD）设置文件 。 优化与性能 此 EA 已针对 美分账户（Cent Account） 进行精心优化，具备以下优势： 灵活的仓位管理 增强的风险控制能力 在各种市场环境下保持稳定表现 请勿使用低余额账户——为获得最佳性能，建议至少使用 50,000 美分账户（约 500 美元） 。 主要特点 即插即用 —— 提供可直接使用的 .set 文件，快速部署 风险管理优化 —— 针对美分账户设计，有效控制风险敞口 多功能性 —— 可用于多种交易品种； 推荐 XAUUSD 和 BTCUSD ，因为它们具有高波动性、强趋势性和良好流动性。 可同时在多个图表上使用，修改 MagicNumberForPairs 参数（如 1000、2000、3
FREE
Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
专家
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer 是一款激进的剥头皮交易专家顾问（EA），基于 斐波那契回撤水平 和 对冲逻辑 构建。专为 XAUUSD（金价） 设计，该 EA 可持续交易，在 平稳、横盘或区间市场条件下表现最佳 ，但在经过正确设置后，也能在 高波动市场 中表现出色。 这不是时间限制型 EA —— 它会在 市场条件符合所选设置文件 (.set) 时 进行交易。  重要提示 购买后，请发送 私信 获取优化的 XAUUSD 设置文件 ，或从 评论区 下载。 或者， 点击此处获取 XAUUSD（金价）设置文件 。 策略概述 Fibo 61.8 – Game Changer 专注于短期价格波动，使用： 斐波那契回撤区间 作为主要入场点 基于区间和价格反应的行为，而不仅依赖波动性 对冲逻辑 来管理重叠的价格波动 该 EA 经过多年开发与优化，强调 稳定性 、 执行精度 和 灵活的风险控制 。 剥头皮理念 EA 适用于 受控和平稳的市场阶段 ，但在正确配置下，也能有效应对 波动性市场 。 理想市场条件： 缓慢或中等速度的价格波动 横
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
专家
此智能交易顾问（EA）基于 斐波那契回调（Fibonacci Retracements） 、 比尔·威廉姆斯的精彩震荡指标（Awesome Oscillator） 和 指数移动平均线（Exponential Moving Average, EMA） 。 如需获取设置文件（.set），请联系我，或在评论区下载，或点击此处获取 黄金（XAUUSD）设置文件 。 若需 比特币（BTCUSD）设置文件 ，请点击此处下载。 免费版本的 EA 可使用至 11 月 1 日 （版本 1.10 ）。 请勿使用低余额账户——建议至少使用 50,000 美分账户 （约 500 美元 ）以获得最佳性能。 剥头皮交易（Scalping） 是一种通过捕捉价格的微小但频繁波动来获取利润的交易策略。 它依赖于高市场流动性和低点差，以减少执行风险。 因此，本 EA 专为 市场活跃时段 优化，以发挥最大效能。 该 EA 可在出现基于 斐波那契水平 、 精彩震荡指标（Awesome Oscillator） 或 指数移动平均线（EMA） 的信号时，同时开立多个买单和卖单。 使用建议 交易品种： XAUUSD（黄金）和 BTC
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
1 (1)
专家
该智能交易系统（Expert Advisor，简称 EA）基于 斐波那契回撤（Fibonacci Retracements） 、**相对强弱指数（RSI） 以及 指数移动平均线（EMA）**构建。 如需获取参数设置文件（.set），请联系我，或在评论区下载**黄金（XAUUSD）**的 set 文件，点击此处即可。 请避免使用低余额账户——为获得最佳表现，建议至少使用 50,000 美分 的账户。 剥头皮（Scalping） 是一种通过捕捉频繁但幅度较小的价格波动来获利的交易策略。它依赖于高市场流动性和低点差，以降低执行风险。因此，本 EA 在 市场活跃度较高的时段 表现最佳。 当基于**斐波那契水平、Awesome Oscillator（震荡指标）、相对强弱指数（RSI）或指数移动平均线（EMA）**出现信号时，该 EA 可以同时开启多个买入和卖出仓位。 推荐使用方式 交易品种： 黄金（XAUUSD） 账户类型： 美分账户 （实盘建议使用 Exness Standard Cent 账户，测试可使用 Exness Demo Pro 账户） 最低入金： 50,000 美分（相当于 500
Any direction Fibo 61 8 scalping gold EA
Komila Safarova
专家
该专家顾问（EA）基于 斐波那契回撤水平 和 ATR（平均真实波幅）指标 ，用于捕捉强劲的市场走势，其交易理念类似于 Fibo 61.8 Game Changer EA 。 EA 会自动应用关键斐波那契水平： 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6% ，其中重点关注 61.8% 黄金分割位 ——这是价格经常产生反应或反转的强势关键区域。 为了提高交易准确性，EA 使用 ATR 作为波动率过滤器，使其在 低、中以及较高波动性市场环境 下都能保持稳定表现。 交易特点 基于斐波那契与 ATR 信号， 同时开启多个买入和卖出订单 （根据 set 文件，买单数量更多） 可根据 可用保证金 ，顺势开启多个仓位 采用 资金增长逻辑（Equity Growth） 适用于 低、中、高波动性市场 推荐设置 交易品种： 仅限 XAUUSD（黄金） 账户类型： Cent 账户（对冲 / Hedging） 入金示例： 50,000 美分（等于 500 美元） 最低推荐入金： 50,000 美分 已在 Exness Standard Cent 账户测试 （建议自行在 Exness Demo P
筛选:
无评论
回复评论