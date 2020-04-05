Fibo for any pair and directions

Fibo Any Pairs and Directions（点击此处下载 .set 配置文件）

Fibo Any Pairs and Directions 是一款基于斐波那契数列和高级数学模型开发的专业 EA（Expert Advisor，智能交易系统）。该 EA 旨在识别高概率的市场交易机会，提供精准的入场计算与全自动的订单执行。其底层算法全面支持顺势（Trend-following）与均值回归（Mean-reversion）策略，广泛适用于多种金融工具及时间周期。

免费实时测试

亲自体验该量化策略的精准度。您可以通过下方官方测试链接，在真实市场环境中免费测试并验证此 EA：

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核心功能

数学化斐波那契逻辑： 结合概率分布与适应市场波动率的统计建模，精准计算动态斐波那契回调位（23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、78.6%）及扩展位。

双向交易执行： 同时针对做多（Buy）和做空（Sell）条件进行市场分析。

多资产兼容性： 针对交叉货币对、主要股指及贵金属进行了算法优化。

专为 XAUUSD（黄金）量身定制： 包含专门设计的算法参数，以应对黄金特有的方差与高波动剧烈行情。

全自动交易管理： 完全无需人工干预，具备自动化止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）及动态移动止损（Trailing Stop）机制。

即插即用部署： 附带经过预先优化的预设配置文件（ .set ），便于快速配置。

交易参数与建议

参数 推荐规格 首选交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M15 / H1（或您偏好且经过历史回测的时间周期） 最低入金 5,000 美分（Cent 账户，相当于 50 美元）或 5,000 美元（Standard 标准账户） 账户类型 低点差的对冲账户（建议使用 ECN / RAW 执行账户） 预设文件 (.set) 默认参数仅用于初步测试。实际真实交易请加载经过优化的 .set 文件。

快速入门指南

在 MetaTrader 中将 EA 挂载至您选择的 XAUUSD 图表。 通过 Inputs（输入参数） 选项卡加载相应的 .set 配置文件。 确保 MetaTrader 顶部工具栏中的 “Allow Algo Trading”（允许算法交易） 按钮已开启。 允许 EA 根据其量化规则自主管理订单。

风险提示

外汇、黄金及 CFD（差价合约）交易具有重大财务风险，可能不适合所有投资者。切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。历史业绩并不保证未来的收益。在将资金投入真实市场环境之前，请务必在 Demo（模拟）或 Cent（美分）账户中进行充分测试。